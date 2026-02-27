Samsung'un en güçlüsü: Galaxy S26 Ultra'nın öne çıkan 10 özelliği

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 Ultra, yakın zamanda çıkış yapan üç Galaxy S26 serisi telefondan en güçlüsü. Galaxy S26 ve Galaxy S26+ ile birlikte geldi. 'Ultra' modeli, daha güçlü kamera kurulumu, S Pen kalemi, Privacy Display ve diğer özellikleriyle diğer iki cihaza göre daha üstün model. Serinin en güçlüsü, aynı zamanda en pahalı modeli. Peki, Galaxy S26 Ultra’yı özel kılan özellikler neler?

1️⃣ Privacy Display (Gizlilik Ekranı)

Privacy Display, görüş alanını daraltan, böylece ekranın önden okunabilir kalmasını sağlayan ancak yan açılardan okunmasını zorlaştıran donanım düzeyinde bir gizlilik modu. Etkili bir şekilde panele entegre edilmiş bir gizlilik filtresi. Samsung, işletim sisteminin farklı gizlilik seviyelerini otomatik olarak etkinleştirmesini sağlamak için panel düzeyinde kontrol ve sistem kancaları kullanıyor. Gizlilik Ekranı özelliğini istediğiniz zaman da açabiliyorsunuz.

Bu özellik, ekran koruyucu takmadan bankacılık, 2FA kodları, özel mesajlar gibi hassas içerikleri başkalarının görmesini engelliyor. Samsung, görüntü kalitesinde de büyük bir kayıp olmadığını söylüyor. Özellikle kalabalık toplu taşıma araçlarında kullanışlı bir özellik.

2️⃣ Audio Eraser (Ses Silici): Üçüncü parti uygulamalar için sistem düzeyinde gürültü giderme

Tam Boyutta Gör Audio Eraser, istenmeyen sesleri (rüzgar, arka plan konuşmaları, trafik) tanıyıp azaltan ve sesleri izole eden bir yapay zeka ses aracı. Samsung, Galaxy S26 Ultra’da bu özelliği yalnızca Galeri'deki yerel olarak kaydedilmiş videolara değil, üçüncü taraf uygulamalardan (YouTube, Instagram, Netflix, TikTok vb.) gelen seslere de sistem düzeyinde uygulanabilmesini sağladı.

Bu yükseltme, içerik üreticilerinin ve izleyicilerin, kendi filtrelerini uygulamak için üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan canlı yayınlar ve oynatma için daha temiz ses elde etmelerini sağlayacak. Özellikle anlık düzenleme ya da gürültülü canlı yayınları izlemek için kullanışlı. Ayrıca, en yüksek ayarda arka plan müziğini neredeyse tamamen kaldırmak için de bu özelliği kullanabilirsiniz. Samsung, sonraki güncellemelerle daha fazla uygulama için destek ekleyebilir.

3️⃣ Horizon Lock (Yatay Kilit) özelliğiyle sabit videolar

Yatay Kilit, telefonu döndürdüğünüzde veya kamerayı çok sarstığınızda bile çekimleri sabit tutan yeni nesil bir sabitleme modu. 360 derece tam dönüşte yatay düzeni koruyarak daha önce gimbal gerektiren, pürüzsüz ve sinematik elde çekim görüntüleri oluşturuyor. Samsung, genişletilmiş optik açıları jiroskop ve ivme sensörleri birleştirerek cihazın yer çekimi yönünü algıladığını belirtiyor.

Bu özellik, aksiyon çekimleri, POV tarzı klipler ve çekim sırasında çok hareket eden içerik üreticiler için ideal.

4️⃣ Bildirim önceliklendirme ve özetleri (One UI 8.5)

Tam Boyutta Gör Cihaz içi bildirim önceliklendirme ve özetleme özelliği, en alakalı uyarıları öncelikli olarak gösteriyor ve uzun, yoğun ileti dizilerini kısa özetlere dönüştürüyor. Telefon, hangi göndericilerin/konuşmaların önemli olduğunu öğreniyor ve çok fazla bildirim gönderen uygulamalar için 24 saatlik bir özet oluşturuyor. Bu, bildirim yükünü azaltıyor, böylece gün içinde telefona daha az bakma ihtiyacı duyuyorsanız ve doğrudan önemli mesajlara odaklanıyorsunuz.

Bu özelliğin her uygulama için ayrı açılması gerekiyor ve bildirim özetleri şu anda mesajlaşma uygulamalarıyla sınırlı. Bildirim özetleri ve önceliklendirme, One UI 8.5 sürümünün bir parçası. Dolayısıyla Galaxy S26 serisinde hemen kullanabileceğiniz ancak eski cihazlara da gelecek bir özellik.

5️⃣ Call Screening (Aramaları Tarama) ve dolandırıcılık tespiti

Tam Boyutta Gör Geliştirilmiş cihaz içi arama tarama ve dolandırıcılık tespiti, aramalarda ve SMS'lerde olası dolandırıcılıklara karşı sizi uyarıyor ve otomatik olarak engelleyebiliyor veya ne yapmanız gerektiği konusunda öneride bulunuyor. Sesli kimlik avı (vishing) ve dolandırıcılık amaçlı SMS/metin mesajlarına karşı daha güçlü koruma sağlıyor, riski ve rahatsız edici aramaları azaltıyor.

Yeni otomatik aramaları tarama (Call Screening) özelliği, Pixel telefonlardakine benzer şekilde çalışıyor. Otomatik taramayı her Bilinmeyen Arayan için çalışacak şekilde ayarlayabiliyorunuz.

6️⃣ Kamera geliştirmeleri

Tam Boyutta Gör Büyük ölçüde değişmemiş kamera kurulumuna rağmen, Galaxy S26 Ultra kamera performansında ve görüntü kalitesinde iyileştirmeler sunuyor. Hem 3x hem de 5x lenslerde telefoto çekimlerde iyileştirmeler mevcut. Daha iyi kontrast ve vurgu işleme, parlak vurgulardaki ayrıntıları korurken gölge ayrıntılarını da koruyan görüntüler üretiyor.

Samsung ayrıca kameraya 24MP çekim modu ekledi. Bu, tam çözünürlüklü ayrıntı ile daha küçük dosya boyutları arasında bir denge sağlıyor. Bu arada, portre modundaki Sanal Diyafram (artık ana kamera uygulamasında mevcut), çekimden sonra diyafram değişikliklerini simüle ederek obje ayrımını ve bokeh gerçekçiliğini iyileştiriyor.

7️⃣ APV Codec: Daha küçük boyutlarda daha yüksek kalitede video

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 Ultra, belirli bit hızı için algısal kaliteyi iyileştiren APV video codec desteği sunan ilk telefon. Bu, daha küçük dosyalarda benzer görsel kalite ya da aynı boyutta daha iyi kalite sağlıyor. Uzun 4K/8K klipler kaydeden içerik üreticiler ve kullanıcılar için APV, depolama baskısını azaltıyor ve kalitede görünür bir kayıp olmadan paylaşımı hızlandırıyor. Ayrıca bulut yüklemeleri ve yayın senaryoları için de faydalı.

8️⃣ Quick Share - AirDrop uyumluluğu (Çapraz platform dosya paylaşımı)

Tam Boyutta Gör Samsung, Apple'ın AirDrop protokolleriyle Hızlı Paylaşım uyumluluğunu tanıttı. Bu, Galaxy S26 Ultra ile iPhone’lar arasında dosya aktarımı yapmanıza olanak sağlıyor. Bu, uzun süredir devam eden platformlar arası bir sorunu çözüyor. Galaxy telefonlar ve Apple cihazları arasında fotoğraf, video ve belge paylaşımı artık sorunsuz bir şekilde yapılabilecek.

9️⃣ Geliştirilmiş ve yeni Galaxy AI özellikleri

Galaxy AI, Galaxy S26 Ultra'da büyük bir revizyondan geçiyor: doğal dilde fotoğraf düzenleme (Photo Assist), Otomatik Kırpma ve akıllı video düzenlemeleri, Now Nudge (proaktif metin/yardım) ve yapay zekanın çok adımlı görevler önermesine veya çalıştırmasına olanak tanıyan sistem otomasyonu.

🔟 Daha hızlı kablolu ve kablosuz şarj

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S26 Ultra'da şarj hızlarını artırdı. Cihaz, daha hızlı kablolu (45W yerine 60W) ve kablosuz (15W yerine 25W) şarjı destekliyor. Ancak, kablosuz şarj hızının kılıfdan kılıfa değişeceğini belirtmekte fayda var. Samsung Türkiye, ön siparişe özel Galaxy S26 Ultra ile birlikte alacağınız şeffaf magnet kılıfı sepette %30 indirimle veriyor. Ayrıca birlikte alacağınız Galaxy Buds 4 ya da Buds 4 Pro sepette %10 indirimli. Samsung, bu yıl da aynı fiyata iki katı hafıza kampanyasını (512GB sepette 256GB fiyatına) sürdürüyor.

