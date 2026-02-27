Samsung'un en güçlüsü: Galaxy S26 Ultra'nın öne çıkan 10 özelliği

Privacy Display, görüş alanını daraltan, böylece ekranın önden okunabilir kalmasını sağlayan ancak yan açılardan okunmasını zorlaştıran donanım düzeyinde bir gizlilik modu. Etkili bir şekilde panele entegre edilmiş bir gizlilik filtresi. Samsung, işletim sisteminin farklı gizlilik seviyelerini otomatik olarak etkinleştirmesini sağlamak için panel düzeyinde kontrol ve sistem kancaları kullanıyor. Gizlilik Ekranı özelliğini istediğiniz zaman da açabiliyorsunuz.
Bu özellik, ekran koruyucu takmadan bankacılık, 2FA kodları, özel mesajlar gibi hassas içerikleri başkalarının görmesini engelliyor. Samsung, görüntü kalitesinde de büyük bir kayıp olmadığını söylüyor. Özellikle kalabalık toplu taşıma araçlarında kullanışlı bir özellik.
2️⃣ Audio Eraser (Ses Silici): Üçüncü parti uygulamalar için sistem düzeyinde gürültü giderme
Bu yükseltme, içerik üreticilerinin ve izleyicilerin, kendi filtrelerini uygulamak için üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan canlı yayınlar ve oynatma için daha temiz ses elde etmelerini sağlayacak. Özellikle anlık düzenleme ya da gürültülü canlı yayınları izlemek için kullanışlı. Ayrıca, en yüksek ayarda arka plan müziğini neredeyse tamamen kaldırmak için de bu özelliği kullanabilirsiniz. Samsung, sonraki güncellemelerle daha fazla uygulama için destek ekleyebilir.
3️⃣ Horizon Lock (Yatay Kilit) özelliğiyle sabit videolar
Yatay Kilit, telefonu döndürdüğünüzde veya kamerayı çok sarstığınızda bile çekimleri sabit tutan yeni nesil bir sabitleme modu. 360 derece tam dönüşte yatay düzeni koruyarak daha önce gimbal gerektiren, pürüzsüz ve sinematik elde çekim görüntüleri oluşturuyor. Samsung, genişletilmiş optik açıları jiroskop ve ivme sensörleri birleştirerek cihazın yer çekimi yönünü algıladığını belirtiyor.
Bu özellik, aksiyon çekimleri, POV tarzı klipler ve çekim sırasında çok hareket eden içerik üreticiler için ideal.
4️⃣ Bildirim önceliklendirme ve özetleri (One UI 8.5)
Bu özelliğin her uygulama için ayrı açılması gerekiyor ve bildirim özetleri şu anda mesajlaşma uygulamalarıyla sınırlı. Bildirim özetleri ve önceliklendirme, One UI 8.5 sürümünün bir parçası. Dolayısıyla Galaxy S26 serisinde hemen kullanabileceğiniz ancak eski cihazlara da gelecek bir özellik.
5️⃣ Call Screening (Aramaları Tarama) ve dolandırıcılık tespiti
Yeni otomatik aramaları tarama (Call Screening) özelliği, Pixel telefonlardakine benzer şekilde çalışıyor. Otomatik taramayı her Bilinmeyen Arayan için çalışacak şekilde ayarlayabiliyorunuz.
6️⃣ Kamera geliştirmeleri
Samsung ayrıca kameraya 24MP çekim modu ekledi. Bu, tam çözünürlüklü ayrıntı ile daha küçük dosya boyutları arasında bir denge sağlıyor. Bu arada, portre modundaki Sanal Diyafram (artık ana kamera uygulamasında mevcut), çekimden sonra diyafram değişikliklerini simüle ederek obje ayrımını ve bokeh gerçekçiliğini iyileştiriyor.
7️⃣ APV Codec: Daha küçük boyutlarda daha yüksek kalitede video
Galaxy AI, Galaxy S26 Ultra'da büyük bir revizyondan geçiyor: doğal dilde fotoğraf düzenleme (Photo Assist), Otomatik Kırpma ve akıllı video düzenlemeleri, Now Nudge (proaktif metin/yardım) ve yapay zekanın çok adımlı görevler önermesine veya çalıştırmasına olanak tanıyan sistem otomasyonu.