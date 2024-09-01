Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Mobil yonga seti pazarının önde gelen isimlerinden Qualcomm, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Şimdi de dev üretici, sürpriz şekilde Snapdragon 6 Gen 3'ü tanıttı. Giriş segmentini hedefleyen işlemci, Snapdragon 7s Gen 2 ile benzer özelliklerde geliyor. İşte Snapdragon 6 Gen 3 özellikleri...

Snapdragon 6 Gen 3 özellikleri

Resmi duyuruya göre Snapdragon 6 Gen 3, 4nm fabrikasyon sürecinde 2.4 GHz'e kadar hıza ulaşabilen 4 adet performans çekirdeği (Cortex-A78) ve 1,8GHz hıza ulaşabilen 4 adet verimlilik çekirdeğiyle (Cortex-A55) birlikte geliyor. GPU bölümünde ise, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 desteğine sahip Adreno 710 GPU konumlandırılmış.

Böylece günlük görevler konusunda daha fazla pil tasarrufu ve oyunlar gibi yoğun kullanım durumlarında daha fazla performans sunabilecek. İşlemcide, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği mevcut değil. Ancak 5G ağlarında 1 Gbps'ye kadar indirme hızları sunan Snapdragon 5G Modem-RF ile geliyor. Bu da uygun fiyatlı telefonlar için 5G kapısı açıyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 6 Gen 3, 12GB'a kadar 2133 MHz-LPDDR4x, 3200MHz- LP-DDR5 bellek, UFS 3.1 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca 120Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 kodekleriyle uyumlu çalışacak. Kamera bölümünde ise 6 Gen 3, 16MP'e kadar üçlü kamera, 32+16MP ikili ve 48MP birincil sensör desteğine sahip. Ek olarak 30 fps'de 4K video kaydını destekliyor.

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Yonga setinin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GLONASS, BeiDou, Galileo ve NavIC dahil olmak üzere çeşitli GPS sertifikaları mevcut. Snapdragon 6 Gen 3'ün ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı ise açıklanmadı.

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