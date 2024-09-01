Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Snapdragon 6 Gen 3 özellikleri
Resmi duyuruya göre Snapdragon 6 Gen 3, 4nm fabrikasyon sürecinde 2.4 GHz'e kadar hıza ulaşabilen 4 adet performans çekirdeği (Cortex-A78) ve 1,8GHz hıza ulaşabilen 4 adet verimlilik çekirdeğiyle (Cortex-A55) birlikte geliyor. GPU bölümünde ise, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 desteğine sahip Adreno 710 GPU konumlandırılmış.
Böylece günlük görevler konusunda daha fazla pil tasarrufu ve oyunlar gibi yoğun kullanım durumlarında daha fazla performans sunabilecek. İşlemcide, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği mevcut değil. Ancak 5G ağlarında 1 Gbps'ye kadar indirme hızları sunan Snapdragon 5G Modem-RF ile geliyor. Bu da uygun fiyatlı telefonlar için 5G kapısı açıyor diyebiliriz.
Yonga setinin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GLONASS, BeiDou, Galileo ve NavIC dahil olmak üzere çeşitli GPS sertifikaları mevcut. Snapdragon 6 Gen 3'ün ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı ise açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.