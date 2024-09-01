Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Qualcomm, bütçe dostu telefonlara güç verecek Snapdragon 6 Gen 3 yonga setini duyurdu. Yeni platform, selefine kıyasla önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmeleri ile geliyor.
    F/P'ın yeni kralı olacak: Snapdragon 6 Gen 3 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga seti pazarının önde gelen isimlerinden Qualcomm, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Şimdi de dev üretici, sürpriz şekilde Snapdragon 6 Gen 3'ü tanıttı. Giriş segmentini hedefleyen işlemci, Snapdragon 7s Gen 2 ile benzer özelliklerde geliyor. İşte Snapdragon 6 Gen 3 özellikleri...

    Snapdragon 6 Gen 3 özellikleri

    Resmi duyuruya göre Snapdragon 6 Gen 3, 4nm fabrikasyon sürecinde 2.4 GHz'e kadar hıza ulaşabilen 4 adet performans çekirdeği (Cortex-A78) ve 1,8GHz hıza ulaşabilen 4 adet verimlilik çekirdeğiyle (Cortex-A55) birlikte geliyor. GPU bölümünde ise, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 desteğine sahip Adreno 710 GPU konumlandırılmış.

    Böylece günlük görevler konusunda daha fazla pil tasarrufu ve oyunlar gibi yoğun kullanım durumlarında daha fazla performans sunabilecek. İşlemcide, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği mevcut değil. Ancak 5G ağlarında 1 Gbps'ye kadar indirme hızları sunan Snapdragon 5G Modem-RF ile geliyor. Bu da uygun fiyatlı telefonlar için 5G kapısı açıyor diyebiliriz. 

    F/P'ın yeni kralı olacak: Snapdragon 6 Gen 3 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 6 Gen 3, 12GB'a kadar 2133 MHz-LPDDR4x, 3200MHz- LP-DDR5 bellek, UFS 3.1 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca 120Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 kodekleriyle uyumlu çalışacak. Kamera bölümünde ise 6 Gen 3, 16MP'e kadar üçlü kamera, 32+16MP ikili ve 48MP birincil sensör desteğine sahip. Ek olarak 30 fps'de 4K video kaydını destekliyor.

    Yonga setinin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GLONASS, BeiDou, Galileo ve NavIC dahil olmak üzere çeşitli GPS sertifikaları mevcut. Snapdragon 6 Gen 3'ün ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı ise açıklanmadı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volvo s60 en çok tutulan modeli hangisi kırmızı reçete sicile işler mi xiaomi 14 kamera buğulanması karşıyaka mezarlığına nasıl gidilir diş fırçaladıktan sonra ağızda oluşan beyaz şey

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız