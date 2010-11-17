Samsung, Windows Phone 7'ye yoğunlaşacak

Android işletim sistemini kullanan Galaxy S modeliyle yüksek satış başarısı elde eden Samsung, önceliğini Windows Phone 7'ye kaydırmayı planlıyor. AsiaOne sitesinin haberine göre dünyanın en büyük ikinci büyük üreticisi olan Samsung, 2011 için Android, Windows ve Bada tabanlı 15-20 telefon duyurmayı planlıyor. Samsung cephesinde her 50 telefonun Windows tabanlı olacağını buna karşılık Android'in 24 ve Bada'nın 5'te kalacağını dile getiren sitenin iddiası Microsoft için önemli bir başarının işaretçisi olabilir.
Windows Mobile işletim sistemi için Microsoft ile köklü ilişkileri bulunan Samsung'un, ağırlığı Windows Phone 7'ye vermesi, 2011'de yaşanması muhtemel akıllı telefon savaşında, rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere Güney Kore merkezli diğer üretici LG de, Windows Phone 7'nin rakiplerinden daha iyi olacağını iddia etmişti.
Kaynak: AsiaOne News ve wpCentral
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Hay ağzına sağlık
YHA İPHONE YADA HTC BASKA HIC BI FIRMAYA GUVENMEYIN IKISIDE SINIFININ BIRINCISI
kaç ay bekledik ? ben telefon türkiyeye turkcell tarafından satışa sunuldugu gün aldım ve 10 gün sonra 2.2 kullaniyordum. yazılım zaten samsunda degil androidde bitiyor.samsung sadece touchwiz e göre uyarlamalar yapiyor kaldıki anroid 3.0 la bunuda yapmıycak sadece işlemci-gpu uyarlamalari yapilip aynen verilicek.nexus one a güncellemenin çabuk gelmesi ise zaten google in kendi telefonu olması nedeniyle yaşanan birşey. ayrıca bilmem biliyormusunuzda varolan bir işletim sisteminin optimizasyonlarini yapmak 1000 kişinin 10 ayını alan bir iş falan degil.... samsung gibi 300.000 den fazla elemanı olan bir şirket heralde çıkarıcagı modeller için extradan 50 100 yazılımcıda bulabilir. ek olarak galaxy s e ayda 2 civari update geliyor.ben daha jm6 ya geçemenekadar bugun jm7 çıkmış.
Bizim insanımız elindeki ile yetinmeyi hiç sevmiyo :D