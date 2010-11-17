Samsung, Windows Phone 7'ye yoğunlaşacak

Android işletim sistemini kullanan Galaxy S modeliyle yüksek satış başarısı elde eden Samsung, önceliğini Windows Phone 7'ye kaydırmayı planlıyor. AsiaOne sitesinin haberine göre dünyanın en büyük ikinci büyük üreticisi olan Samsung, 2011 için Android, Windows ve Bada tabanlı 15-20 telefon duyurmayı planlıyor. Samsung cephesinde her 50 telefonun Windows tabanlı olacağını buna karşılık Android'in 24 ve Bada'nın 5'te kalacağını dile getiren sitenin iddiası Microsoft için önemli bir başarının işaretçisi olabilir.

Windows Mobile işletim sistemi için Microsoft ile köklü ilişkileri bulunan Samsung'un, ağırlığı Windows Phone 7'ye vermesi, 2011'de yaşanması muhtemel akıllı telefon savaşında, rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere Güney Kore merkezli diğer üretici LG de, Windows Phone 7'nin rakiplerinden daha iyi olacağını iddia etmişti.

Kaynak: AsiaOne News ve wpCentral