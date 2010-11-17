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Samsung, Windows Phone 7'ye yoğunlaşacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
38,1b
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sistemini kullanan Galaxy S modeliyle yüksek satış başarısı elde eden Samsung, önceliğini Windows Phone 7'ye kaydırmayı planlıyor. AsiaOne sitesinin haberine göre dünyanın en büyük ikinci büyük üreticisi olan Samsung, 2011 için Android, Windows ve Bada tabanlı 15-20 telefon duyurmayı planlıyor. Samsung cephesinde her 50 telefonun Windows tabanlı olacağını buna karşılık Android'in 24 ve Bada'nın 5'te kalacağını dile getiren sitenin iddiası Microsoft için önemli bir başarının işaretçisi olabilir.

Windows Mobile işletim sistemi için Microsoft ile köklü ilişkileri bulunan Samsung'un, ağırlığı Windows Phone 7'ye vermesi, 2011'de yaşanması muhtemel akıllı telefon savaşında, rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere Güney Kore merkezli diğer üretici LG de, Windows Phone 7'nin rakiplerinden daha iyi olacağını iddia etmişti.

Kaynak: AsiaOne News ve wpCentral


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laerrof 9 yıl
Türkiyede çıkan resmi güncellemeler -- Resmi güncelleme Kies üzerinden yapılan güncellemedir, Samsung serverına bağlanılarak yapılır

İlk orjinal yazılım JVJE6 dır

1. JVJF3 Bada 1.0
2. JVJH1 Bada 1.0

Avrupada çıkan güncellemeler -- Avrupa yazılımlarının içinde Türkçe olduğundan isteyen bunlarıda kullanabilir rahatlıkla

1. XXJF4 Bada 1.0
2. XXJF8 Bada 1.0
3. XXJH1 Bada 1.0.2
4. XXJH3 Bada 1.0.2
5. XXJI1 Bada 1.0.2
6. XXJI4 Bada 1.0.2

Ayrıca isteyenler telefonumda en güncel yazılım olsun diyenler Samsung un sızdırdığı Beta yazılımları da kullanabilir ki en gelişmiş ve en başarılı yazılımlar bunlardır Beta olmalarına rağmen, bunların sayısı yaklaşık 100 veya üstündedir. En güncelleri Bada 1.2 ye sahip yazılımlardır ve her ay Samsung Bada 1.2 li bir Betayı mutlaka sızdırmaktadır.

Eylül ayı XXJID Bada 1.2
Ekim ayı XXJJ9 Bada 1.2
Kasım ayı XXJK1 Bada 1.2

Bu ay sonunda önce Avrupadan başlamak üzere Bada 1.2 nin Resmi yazılımı Kies üzeriden dağıtılması neredeyse kesin gibi ve bizim şu an kullandığımız XXJK1 den çokta farklı olmayacak. Zira JK1 le sıkıntı olan Memory Management sorunu neredeyse tamamen çözülmüş durumda. Her yazılımda kayda değer gelişmeler kaydedildi ve her biri adım adım ileriye gitti laf olsun güncellemeleri değil yani.

Bu bir Smartphone ve ne kadar verirseniz o kadar alırsınız.

Bada iyi yolda siz merak etmeyin, şu ana kadar 2 Milyon üzerinde Wave satıldı, Almanyada 290 Euroya satılıyor ve yok satıyor, duyduğumuz ve okuduğumuz kadarıyla. Samsung un bu fiyata bu donanımda bir cihazı satması Badaya verdiği değerin en önemli kanıtı. Daha başka kanıta gerekte yok.

Kolay Gelsin



Hay ağzına sağlık
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DH Misafiri 9 yıl
bu telefonun fiyatı ne kadar olur acaba ?
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Batuist 9 yıl
wp7 henüz çok yeni biraz daha olgunlaşması lazım bence..
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selahattın ısık 9 yıl
bide blackberry gerisinin koy....
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DH Misafiri 9 yıl
SAMSUNGDAN ADAM OLMAZ 50 WİNDOWS 24 ANDROİD 5 BADA TEL URETICEKMIS O NASL BISI OLE BUNLARIN HANGIBİRİNE YAZILIM DESTEGI VERMEYI DUSUNUOLAR GALAXY S ICIN BILE KAC AY 2.2 FROYA GUNCELLEMESI BEKLEDIK.....
YHA İPHONE YADA HTC BASKA HIC BI FIRMAYA GUVENMEYIN IKISIDE SINIFININ BIRINCISI
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Exxcrea 9 yıl

DH Misafiri

SAMSUNGDAN ADAM OLMAZ 50 WİNDOWS 24 ANDROİD 5 BADA TEL URETICEKMIS O NASL BISI OLE BUNLARIN HANGIBİRİNE YAZILIM DESTEGI VERMEYI DUSUNUOLAR GALAXY S ICIN BILE KAC AY 2.2 FROYA GUNCELLEMESI BEKLEDIK.....
YHA İPHONE YADA HTC BASKA HIC BI FIRMAYA GUVENMEYIN IKISIDE SINIFININ BIRINCISI

kaç ay bekledik ? ben telefon türkiyeye turkcell tarafından satışa sunuldugu gün aldım ve 10 gün sonra 2.2 kullaniyordum. yazılım zaten samsunda degil androidde bitiyor.samsung sadece touchwiz e göre uyarlamalar yapiyor kaldıki anroid 3.0 la bunuda yapmıycak sadece işlemci-gpu uyarlamalari yapilip aynen verilicek.nexus one a güncellemenin çabuk gelmesi ise zaten google in kendi telefonu olması nedeniyle yaşanan birşey. ayrıca bilmem biliyormusunuzda varolan bir işletim sisteminin optimizasyonlarini yapmak 1000 kişinin 10 ayını alan bir iş falan degil.... samsung gibi 300.000 den fazla elemanı olan bir şirket heralde çıkarıcagı modeller için extradan 50 100 yazılımcıda bulabilir. ek olarak galaxy s e ayda 2 civari update geliyor.ben daha jm6 ya geçemenekadar bugun jm7 çıkmış.
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sdivleli 9 yıl

DH Misafiri

SAMSUNGDAN ADAM OLMAZ 50 WİNDOWS 24 ANDROİD 5 BADA TEL URETICEKMIS O NASL BISI OLE BUNLARIN HANGIBİRİNE YAZILIM DESTEGI VERMEYI DUSUNUOLAR GALAXY S ICIN BILE KAC AY 2.2 FROYA GUNCELLEMESI BEKLEDIK.....
YHA İPHONE YADA HTC BASKA HIC BI FIRMAYA GUVENMEYIN IKISIDE SINIFININ BIRINCISI


Bizim insanımız elindeki ile yetinmeyi hiç sevmiyo :D
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hursad 9 yıl
Bu samsungun android li telefonlarının v7 li olanlardan az satılacagı demek değil tabii ;)
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