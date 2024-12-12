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    Yapay zeka destekli Galaxy Book 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

    Samsung, yapay zeka özellikli laptop modelini tanıttı. Galaxy Book 5 Pro dizüstü bilgisayarı, Galaxy AI özellikleri için Intel Lunar Lake işlemciden güç alıyor. 
    samsung galaxy book 5 pro Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka PC modellerine bir yenisi eklendi. Samsung, Güney Kore'de Galaxy Book 5 Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı. Laptop, iki boyutta geliyor ve daha hızlı AI performansı için Intel'in Lunar Lake serisi çipini kullanıyor.

    Galaxy Book 5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Book 5 Pro, 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki boyutta, gri ve gümüş olmak üzere iki renkte satışa sunulacak. Bu dizüstü bilgisayar, Galaxy AI ve Microsoft'un Copilot+ PC'si dahil olmak üzere yapay destekli özelliklerle dolu. Özellikle, Copilot+ PC, dizüstü bilgisayara daha fazla yapay zeka özelliği getirmek için gelecekteki güncellemelerde kullanıma sunulacak.

    Galaxy Book 5 Pro, Vision Booster ve yansıma önleyici panele sahip. Yüksek çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ekran, Dolby Atmos desteği, 25 saate kadar pil ömrü sunan laptop, saniyede 47 trilyon adede kadar işlem gerçekleştirebilen NPU'ya sahip yeni Intel Lunar Lake ile çalışıyor. Bu dizüstü bilgisayardaki yerleşik web kamerası, Samsung'un Staggered HDR özelliğine sahip ilk kamerası. Geniş dinamik aralık ve daha iyi renkler için farklı pozlamalarda birden fazla kareyi birleştiriyor.

    Dizüstü bilgisayarda HDMI 2.1 portu, iki adet Thunderbolt 4 portu, tek USB Type-A portu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca microSD kart yuvası da mevcut.

    Galaxy Book 5 Pro, Windows 11 üzerinde çalışıyor ve Galaxy AI ve Microsoft Copilot+ özellikleriyle geliyor. Ekrandaki herhangi bir şeyin etrafına daire çizip internette bununla ilgili bilgi aramanıza olanak tanıyan AI Select özelliğiyle gelen ilk dizüstü bilgisayar. Ayrıca düşük çözünürlüklü görüntüleri yükseltmek için Photo Remaster özelliği sunuyor.

    Samsung, Galaxy AI’ı çeşitli ürünlere getirerek rakipsiz bir yapay zeka ekosistemi inşa etmeyi planlıyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 1 gün önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

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