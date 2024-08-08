Microsoft, karma gerçeklik başlığı için Samsung ile birlikte çalışıyor

Microsoft, karma gerçeklik başlığı istiyor
Aktarılanlara göre Samsung’un Microsoft’un cihazı için yüz binlerce ünite tedarik etmesi bekleniyor. Öte yandan Microsoft’un karma gerçeklik başlığını Metaverse için değil, oyunlarda ve film gibi multimedya içeriklerinde kullanılmak üzere geliştirdiği belirtiliyor. Öte yandan cihazın ancak OLEDoS'un teknik özellikleri tamamlandıktan ve panellerin tedarik edilmesinden sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Microsoft’un karma gerçeklik başlığının en erken 2026 yılında geleceği belirtiliyor.
Samsung Display geçen yılın sonlarında OLEDoS teknolojisini geliştirmeye odaklanan M Project adlı bir ekip kurmuştu. Samsung Display ayrıca OLEDoS'un geliştirilmesinde Samsung'un yarı iletken tasarım işi birimi olan Samsung System LSI ile işbirliği yapıyor. Samsung System LSI, OLEDoS için silikonu tasarlıyor. Üretimi ise firmanın yarı iletken üretim birimi olan Samsung Foundry tarafından üretiliyor. Samsung, OLEDoS panellerin tasarımından nihai ürüne kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Firma, 3500 ppi yoğunluğa sahip OLEDoS panelini bu yılın başlarında duyurmuştu.
İlginç bir şekilde, Samsung'un akıllı telefon iş birimi olan MX Business’ın kendi karma gerçeklik cihazı için Samsung Display'den OLEDoS örnekler aldığı ancak OLEDoS panel tedarikçisi olarak Sony'yi seçtiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.