Microsoft, karma gerçeklik başlığı için Samsung ile birlikte çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un oyun ve içerik tüketimini merkeze alan yeni nesil karma gerçeklik (Mixed Reality) başlığı geliştirdiği bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre Samsung Display, Microsoft'un karma gerçeklik cihazı için silikon üzerinde OLED (OLEDoS) geliştirmek ve tedarik etmek üzere Microsoft ile bir sözleşme imzalamış durumda.

Microsoft, karma gerçeklik başlığı istiyor

Aktarılanlara göre Samsung’un Microsoft’un cihazı için yüz binlerce ünite tedarik etmesi bekleniyor. Öte yandan Microsoft’un karma gerçeklik başlığını Metaverse için değil, oyunlarda ve film gibi multimedya içeriklerinde kullanılmak üzere geliştirdiği belirtiliyor. Öte yandan cihazın ancak OLEDoS'un teknik özellikleri tamamlandıktan ve panellerin tedarik edilmesinden sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Microsoft’un karma gerçeklik başlığının en erken 2026 yılında geleceği belirtiliyor.

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Samsung Display geçen yılın sonlarında OLEDoS teknolojisini geliştirmeye odaklanan M Project adlı bir ekip kurmuştu. Samsung Display ayrıca OLEDoS'un geliştirilmesinde Samsung'un yarı iletken tasarım işi birimi olan Samsung System LSI ile işbirliği yapıyor. Samsung System LSI, OLEDoS için silikonu tasarlıyor. Üretimi ise firmanın yarı iletken üretim birimi olan Samsung Foundry tarafından üretiliyor. Samsung, OLEDoS panellerin tasarımından nihai ürüne kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Firma, 3500 ppi yoğunluğa sahip OLEDoS panelini bu yılın başlarında duyurmuştu.

İlginç bir şekilde, Samsung'un akıllı telefon iş birimi olan MX Business’ın kendi karma gerçeklik cihazı için Samsung Display'den OLEDoS örnekler aldığı ancak OLEDoS panel tedarikçisi olarak Sony'yi seçtiği belirtiliyor.

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Microsoft, karma gerçeklik için Samsung ile birlikte çalışıyor