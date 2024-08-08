Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, karma gerçeklik başlığı için Samsung ile birlikte çalışıyor

    Görünüşe göre Microsoft, oyunlar ve içerik tüketimi için karma gerçeklik başlığı geliştiriyor. Firma bu başlıkta bulunacak OLED paneller için ise Samsung ile çalışıyor.
    Microsoft, karma gerçeklik için Samsung ile birlikte çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un oyun ve içerik tüketimini merkeze alan yeni nesil karma gerçeklik (Mixed Reality) başlığı geliştirdiği bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre Samsung Display, Microsoft'un karma gerçeklik cihazı için silikon üzerinde OLED (OLEDoS) geliştirmek ve tedarik etmek üzere Microsoft ile bir sözleşme imzalamış durumda.

    Microsoft, karma gerçeklik başlığı istiyor

    Aktarılanlara göre Samsung’un Microsoft’un cihazı için yüz binlerce ünite tedarik etmesi bekleniyor. Öte yandan Microsoft’un karma gerçeklik başlığını Metaverse için değil, oyunlarda ve film gibi multimedya içeriklerinde kullanılmak üzere geliştirdiği belirtiliyor. Öte yandan cihazın ancak OLEDoS'un teknik özellikleri tamamlandıktan ve panellerin tedarik edilmesinden sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Microsoft’un karma gerçeklik başlığının en erken 2026 yılında geleceği belirtiliyor.

    Samsung Display geçen yılın sonlarında OLEDoS teknolojisini geliştirmeye odaklanan M Project adlı bir ekip kurmuştu. Samsung Display ayrıca OLEDoS'un geliştirilmesinde Samsung'un yarı iletken tasarım işi birimi olan Samsung System LSI ile işbirliği yapıyor. Samsung System LSI, OLEDoS için silikonu tasarlıyor. Üretimi ise firmanın yarı iletken üretim birimi olan Samsung Foundry tarafından üretiliyor. Samsung, OLEDoS panellerin tasarımından nihai ürüne kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Firma, 3500 ppi yoğunluğa sahip OLEDoS panelini bu yılın başlarında duyurmuştu.

    İlginç bir şekilde, Samsung'un akıllı telefon iş birimi olan MX Business’ın kendi karma gerçeklik cihazı için Samsung Display'den OLEDoS örnekler aldığı ancak OLEDoS panel tedarikçisi olarak Sony'yi seçtiği belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook M1603QA-MB511
    ASUS Vivobook M1603QA-MB511
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız