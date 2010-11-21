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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni tabletinde çift çekirdekli Orion işlemcisini kullanabilir

8 yıl
18,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması beklenen Galaxy Tab ile iPad'e rakip olan Samsung, Apple'ın aksine tek tabletle devam etmek yerini farklı ekran boyutlarına sahip yeni modellerle ürün gamını çeşitlendirecek gibi görünüyor. 7-inç boyutundaki Galaxy Tab modelinin yanına hem daha küçük hemde daha büyük ekranlı modeller eklemesi beklenen Samsung, ekran boyutuyla birlikte donanım tarafında da önemli güncellemeler yapacak. Galaxy Tab modelinde, Galaxy S'te kullandığı Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisine yer veren Samsung, 10-inç boyutunda olması beklenen yeni Galaxy Tab modelinde ise Cortex A9 mimarisine sahip Orion işlemcisini kullanabilir.

Nvidia'nın Tegra 2 platformuna rakip olarak geliştirilen Orion işlemcisinin 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtiliyor. Hummingbird işlemcisinde, Imagination firmasının PowerVR SGX540 GPU'sunu kullanan Samsung, Orion işlemcisinde ise yine bir ARM tasarımı olan dört çekirdekli Mali 400 GPU'sunu kullanacak. Hummingbird ile kıyaslandığında 5 kat daha iyi grafik performansı sunacağı iddia edilen Orion işlemcisi sayesinde yeni tablet, gelişmiş 3D hızlandırma ve video özellikleri sunacak gibi görünüyor. 1080p videoların sorunsuzca oynatılacağı yeni tablet, Mali 400 GPU'sunun destek verdiği HDMI 1.3a çıkışını üzerinde barındıracak ve daha büyük ekranlı kaynaklara görüntü aktarabilecek. Taipei, Tayvan'da yapılan ARM Technical Symposium 2010 etkinliğinde Orion işlemcisini sergileyen Samsung'un, yeni tabletini 2011'de pazara sunması bekleniyor.


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eulogy 8 yıl
ne olacak bu teknolojinin sonu... 256 çekirdekli crysis warhead XI çalıştıran mp3 çalar mı alacağız ilerde...
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Volkanbaba 8 yıl
Çıkarsın bakalım piyasa kızışşın güzel ürün olacak gibi
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DH Misafiri 8 yıl
Samsungun kalitesi işte bu. Her zaman daha iyisine gidiyor.Apple gibi bir şey cıkarıp boş durmuyor. Saten ıphone şişirme ve reklamlarla tutulan bir ürün. E bide parası pahalı olunca iş adamları sonra hava atmak isteyenlerin gözdesi oldu. Samsung şimdiden applen kat kat ilerisinde
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