Samsung yeni tabletinde çift çekirdekli Orion işlemcisini kullanabilir

Önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması beklenen Galaxy Tab ile iPad'e rakip olan Samsung, Apple'ın aksine tek tabletle devam etmek yerini farklı ekran boyutlarına sahip yeni modellerle ürün gamını çeşitlendirecek gibi görünüyor. 7-inç boyutundaki Galaxy Tab modelinin yanına hem daha küçük hemde daha büyük ekranlı modeller eklemesi beklenen Samsung, ekran boyutuyla birlikte donanım tarafında da önemli güncellemeler yapacak. Galaxy Tab modelinde, Galaxy S'te kullandığı Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisine yer veren Samsung, 10-inç boyutunda olması beklenen yeni Galaxy Tab modelinde ise Cortex A9 mimarisine sahip Orion işlemcisini kullanabilir.

Nvidia'nın Tegra 2 platformuna rakip olarak geliştirilen Orion işlemcisinin 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtiliyor. Hummingbird işlemcisinde, Imagination firmasının PowerVR SGX540 GPU'sunu kullanan Samsung, Orion işlemcisinde ise yine bir ARM tasarımı olan dört çekirdekli Mali 400 GPU'sunu kullanacak. Hummingbird ile kıyaslandığında 5 kat daha iyi grafik performansı sunacağı iddia edilen Orion işlemcisi sayesinde yeni tablet, gelişmiş 3D hızlandırma ve video özellikleri sunacak gibi görünüyor. 1080p videoların sorunsuzca oynatılacağı yeni tablet, Mali 400 GPU'sunun destek verdiği HDMI 1.3a çıkışını üzerinde barındıracak ve daha büyük ekranlı kaynaklara görüntü aktarabilecek. Taipei, Tayvan'da yapılan ARM Technical Symposium 2010 etkinliğinde Orion işlemcisini sergileyen Samsung'un, yeni tabletini 2011'de pazara sunması bekleniyor.