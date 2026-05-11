Samsung’un yapay zekalı buzdolapları sonunda bekleneni vermeye başladı

Tam Boyutta Gör Samsung, Bespoke serisi akıllı buzdolapları için yayınladığı yeni yazılım güncellemesiyle yapay zeka özelliklerini önemli ölçüde geliştirdi. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı gıda tanıma ve akıllı mutfak yönetimi sistemi artık çok daha geniş kapsamlı çalışıyor. Özellikle Google Gemini entegrasyonu sayesinde sistemin tanıyabildiği ürün sayısı büyük ölçüde artırılmış durumda.

Samsung’un Bespoke serisi daha önce de yapay zeka destekli gıda tanıma ve yemek önerileri sunuyordu. Ancak sistemin önceki sürümleri oldukça sınırlıydı. Buzdolabı yaklaşık 60 farklı taze gıdayı ve 50 civarında paketli ürünü tanıyabiliyordu. Kullanıcıların çoğu zaman ürün adedi veya ekleme tarihi gibi bilgileri manuel olarak girmesi gerekiyordu. Bu da akıllı mutfak deneyimini pratik olmaktan uzaklaştırıyordu. Yeni güncelleme ise bu yaklaşımı ciddi şekilde değiştiriyor.

Tanınan ürün sayısı 2.000’i geçti

Yeni güncellemenin merkezinde Google Gemini entegrasyonu yer alıyor. Samsung’un cihaz üzerinde çalışan mevcut nesne tanıma sistemi, artık Google’ın bulut tabanlı yapay zeka modelleriyle birlikte çalışıyor. Bu birleşim sayesinde tanınabilen gıda sayısı yaklaşık 100 seviyesinden 2.000’in üzerine çıktı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca marka ayrımı konusunda da gelişme sağlandı. Yapay zeka artık Diet Coke ile Coke Zero gibi benzer ürünleri ayırt edebiliyor ve aynı üründen kaç adet bulunduğunu da takip edebiliyor. Bulut tabanlı işlem yapılmasına rağmen sonuçların genellikle birkaç saniye içinde görüntülendiği aktarılıyor.

Bu sistemin çalışabilmesi için buzdolabının Wi-Fi bağlantısına sahip olması gerekiyor. Ancak Samsung’un akıllı takvim entegrasyonu, video oynatma ve diğer çevrim içi özellikleri göz önüne alındığında şirket bunu önemli bir ek gereksinim olarak görmüyor.

Güncellemeyle birlikte sesli komut sistemi de genişletildi. Kullanıcılar artık yalnızca temel komutlar vermekle kalmıyor, aynı zamanda cihaz ayarlarını değiştirebiliyor, su filtresinin en son ne zaman değiştirildiğini öğrenebiliyor ve olası sorunlar için destek alabiliyor. Bazı durumlarda sistem, sorunun çözümüne yönelik öğretici videolar bile gösterebiliyor.

Samsung’un güncellemede öne çıkardığı yeniliklerden biri de “Reliability AI” adını verdiği yeni sistem oldu. Bu teknoloji, buzdolabının donanım bileşenlerini sürekli takip ederek potansiyel arızaları erken aşamada belirlemeyi hedefliyor.

Şirketin verdiği örneğe göre, buz makinesinden çıkan buz küpleri birbirine yapışıyorsa servis ekipleri uzaktan müdahale ederek buz tepsisine gönderilen su miktarını ayarlayabiliyor. Böylece teknik ekibin fiziksel olarak eve gelmesine gerek kalmadan bazı sorunlar çözülebiliyor. Samsung ayrıca kullanıcı verilerine erişim için açık onay gerektiğinin altını çiziyor. Eğer fiziksel servis ihtiyacı oluşursa, paylaşılan teknik veriler sayesinde teknisyenlerin sorunu daha hızlı teşhis edebileceği belirtiliyor.

Önerileri de daha akıllı hale geldi

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni yapay zeka sistemi yalnızca ürünleri tanımakla sınırlı kalmıyor. Buzdolabı artık sık tüketilen ürünleri analiz ederek kullanıcıya alışveriş listesine ekleme önerileri sunuyor. Böylece düzenli kullanılan temel ürünlerin unutulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gelişmiş ürün takibi sayesinde tarif önerileri de daha doğru çalışıyor. Sistem, buzdolabında bulunan malzemeleri analiz ederek hazırlanabilecek yemekler konusunda öneriler sunabiliyor. Öte yandan sistemin halen üretken yapay zekaya özgü eksiklikleri olduğu, dolayısıyla zaman zaman hatalar veya varsayımlar ürettiği belirtiliyor.

Bir diğerdetay ise Samsung’un Google Gemini modellerini kullanmasına rağmen cihaz içerisinde Gemini markasının doğrudan görünmemesi. Kullanıcılar yalnızca Samsung’un dijital asistanı Bixby ile doğrudan etkileşim kurabiliyor.

İlgili güncelleme 11 Mayıs'tan itibaren ABD'deki seçili Bespoke AI Buzdolabı Family Hub modellerine kademeli olarak dağıtılmaya başladı. Diğer Bespoke modelleri de küresel ölçekte kademeli olarak güncellemeyi alacak.

