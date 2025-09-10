Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi 15T ve 15T Pro neler sunacak?
Xiaomi, serinin lansman tarihini resmi olarak duyurdu, ancak henüz tüm ürün yelpazesini ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak sızıntılar iki modele işaret ediyor: standart Xiaomi 15T ve daha üst düzey 15T Pro. Pro versiyonunun, 5x optik yakınlaştırma (115 mm eşdeğeri) sunan periskop telefoto kamera ve diğer üst düzey özelliklerle öne çıkması bekleniyor.
Raporlara göre her iki telefon da daha büyük 6,83 inç ekranlara (14T'de 6,67 inç) sahip olacak. İşlemci tarafıdan 15T'de MediaTek Dimensity 8400, Pro'da ise amiral gemisi Dimensity 9400+'ın yer alacağı belirtiliyor. Her iki modelin de standart olarak 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.
Sızdırılan diğer özellikler arasında Leica ayarlı üçlü kamera (50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera), 5.500 mAh pil ve IP69 sertifikalı su ve toz geçirmezlik yer alıyor. Şarj hızlarının ise 15T için 67 W, Pro için 90 W olması bekleniyor.
Her iki telefonun da sızdırılan CAD görüntüleri bazı dikkat çekici tasarım değişikliklerine işaret ediyor. Xiaomi 15T'nin 649 euro, 15T Pro'nun ise 799 euro fiyattan satışa sunulması bekleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/09/08/xiaomi-15t-series-set-for-global-launch-on-september-24/ https://x.com/Xiaomi/status/1964992113608634530 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?