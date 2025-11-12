Samsung, 2025 TV’lerine yapay zeka destekli Bixby’yi getiriyor

Samsung, 2025 model televizyonlarında kullanıcıların izledikleri içerikle gerçek zamanlı etkileşime girmesini sağlayan yeni nesil yapay zeka özelliğini duyurdu. Şirketin “Vision AI Companion” adını verdiği bu sistem, üretken yapay zeka tabanlı yeni bir Bixby sürümüne dayanıyor ve televizyon deneyimini klasik asistanlardan çok daha ileri bir noktaya taşıyor.
Samsung TV'ler daha da akıllı olacak
Samsung’un açıklamasına göre sistem Microsoft Copilot ve Perplexity gibi farklı yapay zekâ modellerinin bir araya getirilmesiyle çalışıyor. Bu sayede kullanıcıyla doğal, bağlamı anlayabilen ve takip eden diyaloglar kurabiliyor. Ayrıca televizyona entegre bir şekilde çalıştığı için yanıtlar yalnızca sesli değil, görsel olarak da ekranda gösteriliyor.
Samsung, Vision AI Companion’ı ilk olarak Eylül ayında IFA fuarında tanıtmıştı. Şimdi ise bu özellik, 2025 TV serisini içinkullanıma sunulmuş durumda. Sistem, İngilizce, Korece ve İspanyolca dahil olmak üzere 10 farklı dili destekliyor. Desteklenen TV serileri Neo QLED, Micro RGB, OLED, QLED step-up TV'ler, Akıllı Monitörler ve The Movingstyle modellerinden oluşuyor.
Samsung'un akıllı hoparlör satmadığı düşünüldüğünde, bu yeni özellik televizyonları şirketin ev içi yapay zeka ekosisteminin ana merkezi haline getiriyor. Akıllı buzdolapları ve çamaşır makineleri gibi ev aletleriyle birlikte, Samsung artık kullanıcıların yaşam alanlarına doğrudan entegre bir yapay zeka deneyimi sunmayı hedefliyor.