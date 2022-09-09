iPhone 14 yurt dışı fiyatları: iPhone, en ucuz hangi ülkede satılıyor?

iPhone 14 Türkiye fiyatları açıklandıktan sonra, yurt dışından iPhone almak tekrar gündeme geldi. iPhone 14 yurt dışından getirmek, en azından şu an için daha cazip. Peki, iPhone 14 yurtdışı fiyatları kaç dolar? İşte 2022 Eylül ayı itibarıyla, ülke ülke güncel iPhone 14 ve 14 Pro fiyat listesi:
iPhone 14 en pahalı Türkiye'de
Nukeni, her ülkenin Apple Online Store sayfasından aldığı bilgilere göre her yıl iPhone fiyat sıralamasını güncelliyor. iPhone fiyatları bildiğiniz üzere yalnızca ülkenin para birimine göre değil, yerel vergilere göre değişiyor. Şimdiye kadar iPhone en pahalı satılan ülkeler sıralamasında en üst sırada Brezilya’yı görmeye alışmıştık ancak bu sene durum değişti. Türkiye, resmi olarak dünyanın en pahalı iPhone 14’ün satıldığı ülke oldu.
iPhone 14 Pro fiyatı Türkiye’de 40.000 TL’den başlıyor; güncel kurla hesap edildiğinde 2193 dolar. iPhone 14 Pro serisinin Brezilya’daki fiyatı 1823 dolar. iPhone 14 satın almanın oldukça pahalı olduğu diğer ülkeler, Hindistan, Macaristan ve Polonya. Yalnızca 14 Pro serisi değil, iPhone 14 için de fiyatlandırma ülkemizde oldukça yüksek. Öyle ki; iPhone 14 fiyatı Türkiye’de 31.000 TL’den başlıyor, bu da 1699 dolara denk geliyor. Amerika’da iPhone 14 baz model, 829 dolarla satışta. Ardından Japonya (831 dolar) geliyor.
Apple, 2021’de yerel para biriminin dolar karşısında değerinin -birkaç saat içinde- %15’ini kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de ürün satışlarını askıya almıştı. Türkiye’de satışlar yeniden başladığında Apple ürünlerinin %25 oranında zam gelmişti. Ayrıca uygulama ve aboneliklerin fiyatı da artmıştı. 2022'de de durum değişmedi; Apple etkinliğinin hemen ardından iPhone fiyatları dahil birçok ürüne zam geldi.
iPhone fiyatları yalnızca Türkiye’de değil, birkaç Avrupa ülkesinde de arttı. Örneğin, iPhone SE 3. nesil fiyatı, İngiltere'de 419 sterlinden 449 sterline çıktı.
iPhone 14 yurt dışında ne kadar?
iPhone 14'ün en uygun fiyata satıldığı ülkelerin başında; Amerika, Japonya, Çin, Hong Kong geliyor. Peki, iPhone 14 yurt dışında kaç dolar? iPhone 14 yurt dışından getirmek en az ne kadara mâl oluyor? İşte iPhone 14 yurtdışı fiyatları (2022 Eylül itibarıyla):
iPhone 14 yurtdışı fiyatı
Ülke
iPhone 14 128 GB
iPhone 14 256 GB
iPhone 14 512 GB
Amerika
Japonya
Çin
Hong Kong
Kanada
Tayland
Tayvan
Güney Kore
Singapur
BAE
Malezya
Avustralya
İsviçre
Kanada
Yeni Zelanda
İngiltere
Lüksemburg
Filipinler
Almanya
Avusturya
Hindistan
İspanya
Hollanda
Fransa
Belçika
İrlanda
İtalya
Finlandiya
Portekiz
Meksika
Çek Cumhuriyeti
Norveç
Polonya
Danimarka
İsveç
Macaristan
Brezilya
Amerika
Japonya
Çin
Hong Kong
Kanada
Tayland
Tayvan
Güney Kore
Singapur
BAE
Malezya
Avustralya
İsviçre
Kanada
Yeni Zelanda
İngiltere
Lüksemburg
Filipinler
Almanya
Avusturya
Hindistan
İspanya
Hollanda
Fransa
Belçika
İrlanda
İtalya
Finlandiya
Portekiz
Meksika
Çek Cumhuriyeti
Norveç
Polonya
Danimarka
İsveç
Macaristan
Brezilya
Amerika
Japonya
Çin
Hong Kong
Kanada
Tayland
Tayvan
Güney Kore
Singapur
BAE
Malezya
Avustralya
İsviçre
Kanada
Yeni Zelanda
İngiltere
Lüksemburg
Filipinler
Almanya
Avusturya
Hindistan
İspanya
Hollanda
Fransa
Belçika
İrlanda
İtalya
Finlandiya
Portekiz
Meksika
Çek Cumhuriyeti
Norveç
Polonya
Danimarka
İsveç
Macaristan
Brezilya
Amerika
Japonya
Çin
Hong Kong
Kanada
Tayland
Tayvan
Güney Kore
Singapur
BAE
Malezya
Avustralya
İsviçre
Kanada
Yeni Zelanda
İngiltere
Lüksemburg
Filipinler
Almanya
Avusturya
Hindistan
İspanya
Hollanda
Fransa
Belçika
İrlanda
İtalya
Finlandiya
Portekiz
Meksika
Çek Cumhuriyeti
Norveç
Polonya
Danimarka
İsveç
Macaristan
Brezilya
Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler