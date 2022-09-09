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    Anlık Bildirim

    iPhone 14 yurt dışı fiyatları: iPhone, en ucuz hangi ülkede satılıyor?

    iPhone 14 yurt dışından getirmek daha mantıklı gibi. Peki, iPhone 14 yurtdışı fiyatı ne kadar? iPhone 14 ve 14 Pro dolar bazında güncel fiyatlar şu şekilde:     

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    iPhone 14 en ucuz hangi ülkede

    iPhone 14 Türkiye fiyatları açıklandıktan sonra, yurt dışından iPhone almak tekrar gündeme geldi. iPhone 14 yurt dışından getirmek, en azından şu an için daha cazip. Peki, iPhone 14 yurtdışı fiyatları kaç dolar? İşte 2022 Eylül ayı itibarıyla, ülke ülke güncel iPhone 14 ve 14 Pro fiyat listesi:

    iPhone 14 en pahalı Türkiye'de

    Nukeni, her ülkenin Apple Online Store sayfasından aldığı bilgilere göre her yıl iPhone fiyat sıralamasını güncelliyor. iPhone fiyatları bildiğiniz üzere yalnızca ülkenin para birimine göre değil, yerel vergilere göre değişiyor. Şimdiye kadar iPhone en pahalı satılan ülkeler sıralamasında en üst sırada Brezilya’yı görmeye alışmıştık ancak bu sene durum değişti. Türkiye, resmi olarak dünyanın en pahalı iPhone 14’ün satıldığı ülke oldu.

    iPhone 14 Pro fiyatı Türkiye’de 40.000 TL’den başlıyor; güncel kurla hesap edildiğinde 2193 dolar. iPhone 14 Pro serisinin Brezilya’daki fiyatı 1823 dolar. iPhone 14 satın almanın oldukça pahalı olduğu diğer ülkeler, Hindistan, Macaristan ve Polonya. Yalnızca 14 Pro serisi değil, iPhone 14 için de fiyatlandırma ülkemizde oldukça yüksek. Öyle ki; iPhone 14 fiyatı Türkiye’de 31.000 TL’den başlıyor, bu da 1699 dolara denk geliyor. Amerika’da iPhone 14 baz model, 829 dolarla satışta. Ardından Japonya (831 dolar) geliyor.

    iPhone 14 yurtdışı fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Apple, 2021’de yerel para biriminin dolar karşısında değerinin -birkaç saat içinde- %15’ini kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de ürün satışlarını askıya almıştı. Türkiye’de satışlar yeniden başladığında Apple ürünlerinin %25 oranında zam gelmişti. Ayrıca uygulama ve aboneliklerin fiyatı da artmıştı. 2022'de de durum değişmedi; Apple etkinliğinin hemen ardından iPhone fiyatları dahil birçok ürüne zam geldi.

    iPhone fiyatları yalnızca Türkiye’de değil, birkaç Avrupa ülkesinde de arttı. Örneğin, iPhone SE 3. nesil fiyatı, İngiltere'de 419 sterlinden 449 sterline çıktı.

    iPhone 14 yurt dışında ne kadar?

    iPhone 14'ün en uygun fiyata satıldığı ülkelerin başında; Amerika, Japonya, Çin, Hong Kong geliyor. Peki, iPhone 14 yurt dışında kaç dolar? iPhone 14 yurt dışından getirmek en az ne kadara mâl oluyor? İşte iPhone 14 yurtdışı fiyatları (2022 Eylül itibarıyla):

    iPhone 14 yurtdışı fiyatı
    Ülke iPhone 14 128 GB iPhone 14 256 GB iPhone 14 512 GB

    Amerika
    Japonya
    Çin
    Hong Kong
    Kanada
    Tayland
    Tayvan
    Güney Kore
    Singapur
    BAE
    Malezya
    Avustralya
    İsviçre
    Kanada
    Yeni Zelanda
    İngiltere
    Lüksemburg
    Filipinler
    Almanya
    Avusturya
    Hindistan
    İspanya
    Hollanda
    Fransa
    Belçika
    İrlanda
    İtalya
    Finlandiya
    Portekiz
    Meksika
    Çek Cumhuriyeti
    Norveç
    Polonya
    Danimarka 
    İsveç
    Macaristan 
    Brezilya

    829 $
    831,29 $
    862.22 $
    878.93 $
    881,23 $
    901,85 $
    902,34 $
    902.50 $
    924.45 $
    925.39 $
    933.84 $
    943.77 $
    957.27 $
    965.15 $
    967.66 $
    976.25 $
    985.03 $
    997.72 $
    998.71 $
    998.71 $
    1002.19 $
    1008,70 $
    1018.70 $
    1018.70 $
    1018.70 $
    1028.70 $
    1028.70 $
    1038.69 $
    1038.69 $
    1051.67 $
    1080.26 $
    1093.91 $
    1103.95 $
    1115.66 $
    1119.58 $
    1133.52 $
    1458.51 $

    929 $
    935.38 $
    991.58 $
    980.84 $
    1001.50 $
    1011.50 $
    1015.54 $
    1010.80 $
    1045.44 $
    1034.30 $
    1045.03 $
    1065.20 $
    1080.92 $
    1096.89 $
    1088.69 $
    1102.74 $
    1110.69 $
    1120.27 $
    1128.67 $
    1128.67 $
    1127.62 $
    1138.66 $
    1148.66 $
    1148.66 $
    1148.66 $
    1158.66 $
    1158.66 $
    1168.66 $
    1168.66 $
    1201.92 $
    1222.99 $
    1223.31 $
    1252.59 $
    1250.09 $
    1259.58 $
    1284.66 $
    1650.45 $

    1129 $
    1143.55 $
    1250.29 $
    1197.42 $
    1218 $
    1258.21 $
    1241.93 $
    1227.40 $
    1280.29 $
    1265.71 $
    1267.43 $
    1281.07 $
    1328.22 $
    1334 $
    1330.76 $
    1355.72 $
    1362.02 $
    1330.36 $
    1388.59 $
    1388.59 $
    1378.48 $
    1398.59 $
    1408.58 $
    1408.58 $
    1408.58 $
    1418.58 $
    1418.58 $
    1428.58 $
    1418.58 $
    1452.33 $
    1488.06 $
    1492.06 $
    1528.63 $
    1518.96 $
    1539.59 $
    1586.94 $
    2034.32 $

    iPhone 14 Plus yurtdışı fiyatı
    Ülke

    iPhone 14 Plus 128 GB

    		 iPhone 14 Plus 256 GB iPhone 14 Plus 512 GB

    Amerika
    Japonya
    Çin
    Hong Kong
    Kanada
    Tayland
    Tayvan
    Güney Kore
    Singapur
    BAE
    Malezya
    Avustralya
    İsviçre
    Kanada
    Yeni Zelanda
    İngiltere
    Lüksemburg
    Filipinler
    Almanya
    Avusturya
    Hindistan
    İspanya
    Hollanda
    Fransa
    Belçika
    İrlanda
    İtalya
    Finlandiya
    Portekiz
    Meksika
    Çek Cumhuriyeti
    Norveç
    Polonya
    Danimarka 
    İsveç
    Macaristan 
    Brezilya

    929 $
    935.38 $
    1005.95 $
    980.84 $
    1001.50 $
    1038.91 $
    1031.71 $
    974.70 $
    1066.79 $
    1034.30 $
    1045.03 $
    1065.20 $
    1080.92 $
    1096.89 $
    1088.69 $
    1091.24 $
    1130.03 $
    1120.27 $
    1148.66 $
    1148.66 $
    1127.62 $
    1158.66 $
    1168.66 $
    1168.66 $
    1168.66 $
    1178.65 $
    1178.65 $
    1188.65 $
    1188.65 $
    1201.92 $
    1222.99 $
    1243.22 $
    1252.59 $
    1250.09 $
    1259.58 $
    1259.47 $
    1650.45 $

    1029 $
    1039.46 $
    1135.31 $
    1082.76 $
    1121.78 $
    1148.56 $
    1144.91 $
    1083 $
    1187.77 $
    1143.20 $
    1156.23 $
    1179.88 $
    1204.57 $
    1228.62 $
    1209.72 $
    1217.73 $
    1255.68 $
    1242.82 $
    1278.62 $
    1278.62 $
    1253.05 $
    1288.62 $
    1298.62 $
    1298.62 $
    1298.62 $
    1308.61 $
    1308.61 $
    1318.61 $
    1308.61 $
    1352.16 $
    1365.72 $
    1372.62 $
    1401.23 $
    1384.53 $
    1399.59 $
    1410.61 $
    1842.38 $

    1229 $
    1247.63 $
    1394.02 $
    1299.34 $
    1338.28 $
    1395.27 $
    1371.30 $
    1299.60 $
    1422.62 $
    1374.62 $
    1378.63 $
    1416 $
    1451.87 $
    1465.73 $
    1451.79 $
    1470.71 $
    1507.02 $
    1452.91 $
    1538.55 $
    1538.55 $
    1503.91 $
    1548.54 $
    1558.54 $
    1558.54 $
    1558.54 $
    1568.54 $
    1568.54 $
    1578.53 $
    1578.53 $
    1602.57 $
    1630.79 $
    1641.37 $
    1677.27 $
    1653.39 $
    1679.60 $
    1712.89 $
    2226.25 $

    iPhone 14 Pro yurtdışı fiyatı

    Ülke

    iPhone 14 Pro 128 GB

    		 iPhone 14 Pro 256 GB iPhone 14 Pro 512 GB iPhone 14 Pro 1TB

    Amerika
    Japonya
    Çin
    Hong Kong
    Kanada
    Tayland
    Tayvan
    Güney Kore
    Singapur
    BAE
    Malezya
    Avustralya
    İsviçre
    Kanada
    Yeni Zelanda
    İngiltere
    Lüksemburg
    Filipinler
    Almanya
    Avusturya
    Hindistan
    İspanya
    Hollanda
    Fransa
    Belçika
    İrlanda
    İtalya
    Finlandiya
    Portekiz
    Meksika
    Çek Cumhuriyeti
    Norveç
    Polonya
    Danimarka 
    İsveç
    Macaristan 
    Brezilya

    999 $
    1039.46 $
    1149.68 $
    1095.50 $
    1121.78 $
    1148.56 $
    1128.74 $
    1119.10 $
    1173.54 $
    1170.42 $
    1178.47 $
    1179.88 $
    1214.88 $
    1228.62 $
    1209.72 $
    1263.73 $
    1284.69 $
    1242.82 $
    1298.62 $
    1298.62 $
    1629.34 $
    1318.61 $
    1328.61 $
    1328.61 $
    1328.61 $
    1338.60 $
    1338.60 $
    1348.60 $
    1348.60 $
    1302.08 $
    1365.72 $
    1392.52 $
    1379.99 $
    1411.41 $
    1399.59 $
    1435.80 $
    1823.19 $

    1099 $
    1143.55 $
    1279.04 $
    1197.42 $
    1242.06 $
    1258.21 $
    1241.93 $
    1227.40 $
    1294.52 $
    1279.33 $
    1289.67 $
    1281.07 $
    1338.53 $
    1360.35 $
    1330.76 $
    1390.21 $
    1410.35 $
    1365.37 $
    1428.58 $
    1428.58 $
    1754.77 $
    1448.57 $
    1197.42 $
    1458.57 $
    1458.57 $
    1468.57 $
    1468.57 $
    1478.56 $
    1478.56 $
    1452.33 $
    1508.45 $
    1521.92 $
    1528.63 $
    1545.85 $
    1539.59 $
    1586.94 $
    2015.13 $

    1299 $
    1351.72 $
    1537.75 $
    1414 $
    1458.56 $
    1504.92 $
    1468.33 $
    1444 $
    1529.37 $
    1510.74 $
    1512.06 $
    1517.19 $
    1585.83 $
    1597.47 $
    1572.82 $
    1643.19 $
    1661.68 $
    1575.45 $
    1688.50 $
    1688.50 $
    2005.63 $
    1708.50 $
    1718.49 $
    1718.49 $
    1718.49 $
    1728.49 $
    1728.49 $
    1738.49 $
    1738.49 $
    1702.74 $
    1773.52 $
    1790.67 $
    1804.67 $
    1814.71 $
    1819.60 $
    1889.22 $
    2399 $

    1499 $
    1559.89 $
    1796.46 $
    1630.58 $
    1675.05 $
    1751.63 $
    1694.72 $
    1660.60 $
    1764.22 $
    1742.16 $
    1734.46 $
    1753.30 $
    1833.13 $
    1834.58 $
    1814.89 $
    1896.17 $
    1913.02 $
    1803.05 $
    1948.43 $
    1948.43 $
    2256.49 $
    1968.42 $
    1978.42 $
    1978.42 $
    1978.42 $
    1988.41 $
    1988.41 $
    1998.41 $
    1998.41 $
    1953.15 $
    2038.59 $
    2059.42 $
    2080.71 $
    2083.58 $
    2071.61 $
    2191.50 $
    2782.87 $

    iPhone 14 Pro Max yurtdışı fiyatı
    Ülke

    iPhone 14 Pro Max 128 GB

    		 iPhone 14 Pro Max 256 GB iPhone 14 Pro Max 512 GB iPhone 14 Pro Max 1TB

    Amerika
    Japonya
    Çin
    Hong Kong
    Kanada
    Tayland
    Tayvan
    Güney Kore
    Singapur
    BAE
    Malezya
    Avustralya
    İsviçre
    Kanada
    Yeni Zelanda
    İngiltere
    Lüksemburg
    Filipinler
    Almanya
    Avusturya
    Hindistan
    İspanya
    Hollanda
    Fransa
    Belçika
    İrlanda
    İtalya
    Finlandiya
    Portekiz
    Meksika
    Çek Cumhuriyeti
    Norveç
    Polonya
    Danimarka 
    İsveç
    Macaristan 
    Brezilya

    1099 $
    1143.55 $
    1293.41 $
    1197.42 $
    1242.06 $
    1230.80 $
    1258.10 $
    1263.50 $
    1280.29 $
    1279.33 $
    1289.67 $
    1281.07 $
    1338.53 $
    1360.35 $
    1330.76 $
    1378.72 $
    1429.68 $
    1365.37 $
    1448.57 $
    1448.57 $
    1754.77 $
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    Kaynakça https://www.nukeni.com/en/apple/iphone/iphone14 https://9to5mac.com/2022/09/08/turkey-worlds-most-expensive-iphone-14/
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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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