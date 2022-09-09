iPhone 14 yurt dışı fiyatları: iPhone, en ucuz hangi ülkede satılıyor?

iPhone 14 Türkiye fiyatları açıklandıktan sonra, yurt dışından iPhone almak tekrar gündeme geldi. iPhone 14 yurt dışından getirmek, en azından şu an için daha cazip. Peki, iPhone 14 yurtdışı fiyatları kaç dolar? İşte 2022 Eylül ayı itibarıyla, ülke ülke güncel iPhone 14 ve 14 Pro fiyat listesi:

iPhone 14 en pahalı Türkiye'de

Nukeni, her ülkenin Apple Online Store sayfasından aldığı bilgilere göre her yıl iPhone fiyat sıralamasını güncelliyor. iPhone fiyatları bildiğiniz üzere yalnızca ülkenin para birimine göre değil, yerel vergilere göre değişiyor. Şimdiye kadar iPhone en pahalı satılan ülkeler sıralamasında en üst sırada Brezilya’yı görmeye alışmıştık ancak bu sene durum değişti. Türkiye, resmi olarak dünyanın en pahalı iPhone 14’ün satıldığı ülke oldu.

Tüm Apple ürünleri zamlandı! iPhone fiyatları ne kadar oldu? 1 gün önce eklendi

iPhone 14 Pro fiyatı Türkiye’de 40.000 TL’den başlıyor; güncel kurla hesap edildiğinde 2193 dolar. iPhone 14 Pro serisinin Brezilya’daki fiyatı 1823 dolar. iPhone 14 satın almanın oldukça pahalı olduğu diğer ülkeler, Hindistan, Macaristan ve Polonya. Yalnızca 14 Pro serisi değil, iPhone 14 için de fiyatlandırma ülkemizde oldukça yüksek. Öyle ki; iPhone 14 fiyatı Türkiye’de 31.000 TL’den başlıyor, bu da 1699 dolara denk geliyor. Amerika’da iPhone 14 baz model, 829 dolarla satışta. Ardından Japonya (831 dolar) geliyor.

Tam Boyutta Gör

Apple, 2021’de yerel para biriminin dolar karşısında değerinin -birkaç saat içinde- %15’ini kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de ürün satışlarını askıya almıştı. Türkiye’de satışlar yeniden başladığında Apple ürünlerinin %25 oranında zam gelmişti. Ayrıca uygulama ve aboneliklerin fiyatı da artmıştı. 2022'de de durum değişmedi; Apple etkinliğinin hemen ardından iPhone fiyatları dahil birçok ürüne zam geldi.

iPhone fiyatları yalnızca Türkiye’de değil, birkaç Avrupa ülkesinde de arttı. Örneğin, iPhone SE 3. nesil fiyatı, İngiltere'de 419 sterlinden 449 sterline çıktı.

iPhone 14 yurt dışında ne kadar?

iPhone 14'ün en uygun fiyata satıldığı ülkelerin başında; Amerika, Japonya, Çin, Hong Kong geliyor. Peki, iPhone 14 yurt dışında kaç dolar? iPhone 14 yurt dışından getirmek en az ne kadara mâl oluyor? İşte iPhone 14 yurtdışı fiyatları (2022 Eylül itibarıyla):

iPhone 14 yurtdışı fiyatı Ülke iPhone 14 128 GB iPhone 14 256 GB iPhone 14 512 GB Amerika

Japonya

Çin

Hong Kong

Kanada

Tayland

Tayvan

Güney Kore

Singapur

BAE

Malezya

Avustralya

İsviçre

Kanada

Yeni Zelanda

İngiltere

Lüksemburg

Filipinler

Almanya

Avusturya

Hindistan

İspanya

Hollanda

Fransa

Belçika

İrlanda

İtalya

Finlandiya

Portekiz

Meksika

Çek Cumhuriyeti

Norveç

Polonya

Danimarka

İsveç

Macaristan

Brezilya 829 $

831,29 $

862.22 $

878.93 $

881,23 $

901,85 $

902,34 $

902.50 $

924.45 $

925.39 $

933.84 $

943.77 $

957.27 $

965.15 $

967.66 $

976.25 $

985.03 $

997.72 $

998.71 $

998.71 $

1002.19 $

1008,70 $

1018.70 $

1018.70 $

1018.70 $

1028.70 $

1028.70 $

1038.69 $

1038.69 $

1051.67 $

1080.26 $

1093.91 $

1103.95 $

1115.66 $

1119.58 $

1133.52 $

1458.51 $ 929 $

935.38 $

991.58 $

980.84 $

1001.50 $

1011.50 $

1015.54 $

1010.80 $

1045.44 $

1034.30 $

1045.03 $

1065.20 $

1080.92 $

1096.89 $

1088.69 $

1102.74 $

1110.69 $

1120.27 $

1128.67 $

1128.67 $

1127.62 $

1138.66 $

1148.66 $

1148.66 $

1148.66 $

1158.66 $

1158.66 $

1168.66 $

1168.66 $

1201.92 $

1222.99 $

1223.31 $

1252.59 $

1250.09 $

1259.58 $

1284.66 $

1650.45 $ 1129 $

1143.55 $

1250.29 $

1197.42 $

1218 $

1258.21 $

1241.93 $

1227.40 $

1280.29 $

1265.71 $

1267.43 $

1281.07 $

1328.22 $

1334 $

1330.76 $

1355.72 $

1362.02 $

1330.36 $

1388.59 $

1388.59 $

1378.48 $

1398.59 $

1408.58 $

1408.58 $

1408.58 $

1418.58 $

1418.58 $

1428.58 $

1418.58 $

1452.33 $

1488.06 $

1492.06 $

1528.63 $

1518.96 $

1539.59 $

1586.94 $

2034.32 $

iPhone 14 Plus yurtdışı fiyatı Ülke iPhone 14 Plus 128 GB iPhone 14 Plus 256 GB iPhone 14 Plus 512 GB Amerika

Japonya

Çin

Hong Kong

Kanada

Tayland

Tayvan

Güney Kore

Singapur

BAE

Malezya

Avustralya

İsviçre

Kanada

Yeni Zelanda

İngiltere

Lüksemburg

Filipinler

Almanya

Avusturya

Hindistan

İspanya

Hollanda

Fransa

Belçika

İrlanda

İtalya

Finlandiya

Portekiz

Meksika

Çek Cumhuriyeti

Norveç

Polonya

Danimarka

İsveç

Macaristan

Brezilya 929 $

935.38 $

1005.95 $

980.84 $

1001.50 $

1038.91 $

1031.71 $

974.70 $

1066.79 $

1034.30 $

1045.03 $

1065.20 $

1080.92 $

1096.89 $

1088.69 $

1091.24 $

1130.03 $

1120.27 $

1148.66 $

1148.66 $

1127.62 $

1158.66 $

1168.66 $

1168.66 $

1168.66 $

1178.65 $

1178.65 $

1188.65 $

1188.65 $

1201.92 $

1222.99 $

1243.22 $

1252.59 $

1250.09 $

1259.58 $

1259.47 $

1650.45 $ 1029 $

1039.46 $

1135.31 $

1082.76 $

1121.78 $

1148.56 $

1144.91 $

1083 $

1187.77 $

1143.20 $

1156.23 $

1179.88 $

1204.57 $

1228.62 $

1209.72 $

1217.73 $

1255.68 $

1242.82 $

1278.62 $

1278.62 $

1253.05 $

1288.62 $

1298.62 $

1298.62 $

1298.62 $

1308.61 $

1308.61 $

1318.61 $

1308.61 $

1352.16 $

1365.72 $

1372.62 $

1401.23 $

1384.53 $

1399.59 $

1410.61 $

1842.38 $ 1229 $

1247.63 $

1394.02 $

1299.34 $

1338.28 $

1395.27 $

1371.30 $

1299.60 $

1422.62 $

1374.62 $

1378.63 $

1416 $

1451.87 $

1465.73 $

1451.79 $

1470.71 $

1507.02 $

1452.91 $

1538.55 $

1538.55 $

1503.91 $

1548.54 $

1558.54 $

1558.54 $

1558.54 $

1568.54 $

1568.54 $

1578.53 $

1578.53 $

1602.57 $

1630.79 $

1641.37 $

1677.27 $

1653.39 $

1679.60 $

1712.89 $

2226.25 $

iPhone 14 Pro yurtdışı fiyatı Ülke iPhone 14 Pro 128 GB iPhone 14 Pro 256 GB iPhone 14 Pro 512 GB iPhone 14 Pro 1TB Amerika

Japonya

Çin

Hong Kong

Kanada

Tayland

Tayvan

Güney Kore

Singapur

BAE

Malezya

Avustralya

İsviçre

Kanada

Yeni Zelanda

İngiltere

Lüksemburg

Filipinler

Almanya

Avusturya

Hindistan

İspanya

Hollanda

Fransa

Belçika

İrlanda

İtalya

Finlandiya

Portekiz

Meksika

Çek Cumhuriyeti

Norveç

Polonya

Danimarka

İsveç

Macaristan

Brezilya 999 $

1039.46 $

1149.68 $

1095.50 $

1121.78 $

1148.56 $

1128.74 $

1119.10 $

1173.54 $

1170.42 $

1178.47 $

1179.88 $

1214.88 $

1228.62 $

1209.72 $

1263.73 $

1284.69 $

1242.82 $

1298.62 $

1298.62 $

1629.34 $

1318.61 $

1328.61 $

1328.61 $

1328.61 $

1338.60 $

1338.60 $

1348.60 $

1348.60 $

1302.08 $

1365.72 $

1392.52 $

1379.99 $

1411.41 $

1399.59 $

1435.80 $

1823.19 $ 1099 $

1143.55 $

1279.04 $

1197.42 $

1242.06 $

1258.21 $

1241.93 $

1227.40 $

1294.52 $

1279.33 $

1289.67 $

1281.07 $

1338.53 $

1360.35 $

1330.76 $

1390.21 $

1410.35 $

1365.37 $

1428.58 $

1428.58 $

1754.77 $

1448.57 $

1197.42 $

1458.57 $

1458.57 $

1468.57 $

1468.57 $

1478.56 $

1478.56 $

1452.33 $

1508.45 $

1521.92 $

1528.63 $

1545.85 $

1539.59 $

1586.94 $

2015.13 $ 1299 $

1351.72 $

1537.75 $

1414 $

1458.56 $

1504.92 $

1468.33 $

1444 $

1529.37 $

1510.74 $

1512.06 $

1517.19 $

1585.83 $

1597.47 $

1572.82 $

1643.19 $

1661.68 $

1575.45 $

1688.50 $

1688.50 $

2005.63 $

1708.50 $

1718.49 $

1718.49 $

1718.49 $

1728.49 $

1728.49 $

1738.49 $

1738.49 $

1702.74 $

1773.52 $

1790.67 $

1804.67 $

1814.71 $

1819.60 $

1889.22 $

2399 $ 1499 $

1559.89 $

1796.46 $

1630.58 $

1675.05 $

1751.63 $

1694.72 $

1660.60 $

1764.22 $

1742.16 $

1734.46 $

1753.30 $

1833.13 $

1834.58 $

1814.89 $

1896.17 $

1913.02 $

1803.05 $

1948.43 $

1948.43 $

2256.49 $

1968.42 $

1978.42 $

1978.42 $

1978.42 $

1988.41 $

1988.41 $

1998.41 $

1998.41 $

1953.15 $

2038.59 $

2059.42 $

2080.71 $

2083.58 $

2071.61 $

2191.50 $

2782.87 $

iPhone 14 Pro Max yurtdışı fiyatı Ülke iPhone 14 Pro Max 128 GB iPhone 14 Pro Max 256 GB iPhone 14 Pro Max 512 GB iPhone 14 Pro Max 1TB Amerika

Japonya

Çin

Hong Kong

Kanada

Tayland

Tayvan

Güney Kore

Singapur

BAE

Malezya

Avustralya

İsviçre

Kanada

Yeni Zelanda

İngiltere

Lüksemburg

Filipinler

Almanya

Avusturya

Hindistan

İspanya

Hollanda

Fransa

Belçika

İrlanda

İtalya

Finlandiya

Portekiz

Meksika

Çek Cumhuriyeti

Norveç

Polonya

Danimarka

İsveç

Macaristan

Brezilya 1099 $

1143.55 $

1293.41 $

1197.42 $

1242.06 $

1230.80 $

1258.10 $

1263.50 $

1280.29 $

1279.33 $

1289.67 $

1281.07 $

1338.53 $

1360.35 $

1330.76 $

1378.72 $

1429.68 $

1365.37 $

1448.57 $

1448.57 $

1754.77 $

1468.57 $

1478.56 $

1478.56 $

1478.56 $

1488.56 $

1488.56 $

1498.56 $

1498.56 $

1452.33 $

1508.45 $

1541.83 $

1528.63 $

1545.85 $

1539.59 $

1586.94 $

2015.13 $ 1199 $

1247.63 $

1422.76 $

1299.34 $

1362.33 $

1340.45 $

1371.30 $

1371.80 $

1401.27 $

1388.23 $

1400.87 $

1416 $

1462.18 $

1492.08 $

1451.79 $

1505.20 $

1555.35 $

1487.92 $

1578.53 $

1578.53 $

1880.20 $

1598.53 $

1608.53 $

1608.53 $

1608.53 $

1618.52 $

1618.52 $

1618.52 $

1628.52 $

1602.57 $

1651.18 $

1671.23 $

1677.27 $

1680.28 $

1679.60 $

1738.08 $

2207.06 $ 1399 $

1455.80 $

1681.47 $

1515.92 $

1578.83 $

1587.15 $

1597.69 $

1588.40 $

1636.12 $

1619.64 $

1623.26 $

1631.87 $

1709.48 $

1729.20 $

1693.85 $

1758.18 $

1806.69 $

1698 $

1838.46 $

1838.46 $

2131.06 $

1858.45 $

1868.45 $

1868.45 $

1868.45 $

1878.45 $

1878.45 $

1888.44 $

1888.44 $

1852.98 $

1916.25 $

1939.98 $

1953.31 $

1949.14 $

1959.61 $

2040.36 $

2590.93 $ 1599 $

1663.97 $

1940.18 $

1732.50 $

1795.33 $

1966.32 $

1833.86 $

1824.09 $

1805 $

1870.97 $

1851.06 $

1845.66 $

1867.98 $

1956.78 $

1966.32 $

1935.92 $

2011.15 $

2058.01 $

1925.59 $

2098.38 $

2098.38 $

2381.92 $

2118.37 $

2128.37 $

2128.37 $

2128.37 $

2138.37 $

2138.37 $

2148.37 $

2148.37 $

2103.39 $

2181.32 $

2208.73 $

2229.35 $

2218.01 $

2342.64 $

2974.80 $

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iPhone 14 yurtdışı fiyatları: iPhone en ucuz hangi ülkede?