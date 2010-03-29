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Samsung'da Android işletim sistemli akıllı telefon : Behold II

Dünya'nın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Samsung, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonu Behold II'yi tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen telefon üreticilerinden Samsung, Android işletim sistemli akıllı telefonu Behol II'yi CTIA 2010'da tanıttı.

Samsung'un Android işletim sistemli akıllı telefonu Behold II'de 3.2 inç boyutunda AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. Behold II'nin 528MHz Qualcomm işlemciye sahip olduğu belirtildi. Diğer özellikleri ise 5 mp kamera, A-GPS, ve Android için uyarlanmış TouchWiz arayüzü olarak sıralanıyor.

Samsung'un Android işletim sistemli telefonunun 200-230$ civarı bir fiyatla satılacağı belirtildi.

 


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laerrof 9 yıl
tasarım olarak ben galaxy den çok bir farkını göremedim ama 200-230$ güzel fiyat
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sahafiec 9 yıl
...
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quzman 9 yıl
Bir de şu tuştakımında yenilkçi ve güzel bir tasarıma gitse tamam olacak ...
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bizimdenizci 9 yıl
çeşitler artıyor..
ülkemizede bekleriz bu çeşitleri..

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atalay_xxx 9 yıl
çok iyi
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