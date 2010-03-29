Samsung'da Android işletim sistemli akıllı telefon : Behold II

Dünya'nın önde gelen telefon üreticilerinden Samsung, Android işletim sistemli akıllı telefonu Behol II'yi CTIA 2010'da tanıttı.

Samsung'un Android işletim sistemli akıllı telefonu Behold II'de 3.2 inç boyutunda AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. Behold II'nin 528MHz Qualcomm işlemciye sahip olduğu belirtildi. Diğer özellikleri ise 5 mp kamera, A-GPS, ve Android için uyarlanmış TouchWiz arayüzü olarak sıralanıyor.

Samsung'un Android işletim sistemli telefonunun 200-230$ civarı bir fiyatla satılacağı belirtildi.