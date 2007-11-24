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Samsung'dan 2.2 milyar dolarlık LCD yatırımı

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyü LCD panel ve monitör üreticilerinden biri olan Samsung, LCD operasyonlarını büyütüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, LCD Panel üretimine yönelik atılımlarını hızlandırmaya kararlı gibi görünüyor. Samsung, yapacağı 2.2 milyar dolarlık yatırım ile LCD panel üretim yeteneklerini arttırmayı amaçlarken özellikle 8. jenerasyon üretim hattıyla 50 ve 52" panel üretimini gündeme alıyor. Firmadan gelen açıklamalara göre, Samsung'un yaptığı yatırımın ana nedenlerinin başında sektörün gelecek yıllarda ciddi bir sıçrama gösterecek olmasının etkisi büyükmüş.
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Gunwane 12 yıl
Samsung un son monitörleri harika değerlere sahip çok şık monitörler...(226BW ve 2232BW)..Üstelik güzel fiyatlara satılıyorlar..TV pazarında da durum aynı şekilde esasında..Yani LCD pazarında (Türkiye için konuşuyorum) gözlemlediğin sony nin falan eski havasının kalmadığı..Gidin bir Teknosaya falan samsung monitörler cap diye gözünüze çarpıyor..Piano Black kullanmalarıda cabası..Şu an bir LCD TV alacak olsam marka olarak samsung düşünürüm..Başka hiç bir markaya bakmam..Zaten kalitede ilk bakışta belli oluyor renkler falan çok canlı samsungda..Eee iyi kalite ürün üretirsen er yada geç bunun meyveleri toplarsın..
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hsezen 12 yıl
artık diğer firmalardan panel alıp, aynı model bir ürünün 3,4 çeşit olarak piyasaya sürmez bir daha Samsung

ama gine seviyoruz Samsung'u
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Merc4eve 12 yıl
Bundan 5 sene sonra LCD si olmayan kalmayacaktır sanırım. Samsung geleceği düşünerek çok akıllı bir politika izleyip, ilerki dönemlerde pazar payını arttırmayı hedefliyor.
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bulentozi1905gs 12 yıl
samsung lcd işine iyice el attı zaten samsung çok güzel lcd leri mevcud özelliklle kontras oranın yüksek lcd çıkarttılar ve sony bravia ya rakip olduklarını gösterdiler ama sony yeni oled tvleri de çok muaazam gözüküyor 1.000.000:1 gibi bir kontras oranı sunuyor bakıp göreceğiz rekabet herzaman tüketiciye yansır
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Albatros83 12 yıl

Orjinalden alıntı: hsezen

artık diğer firmalardan panel alıp, aynı model bir ürünün 3,4 çeşit olarak piyasaya sürmez bir daha Samsung

ama gine seviyoruz Samsung'u




Evet arkadaşım katılıyorum. Bir de görüş açılarında iyileştirme yaparsa Samsung çok iyi olur. Sadece Samsung değil genel olarak LCD teknolojisinde görüş açışı problem. İnşallah Samsung iyileşme yapıp diğer firmaları da tetikler.
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