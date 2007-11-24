Samsung'dan 2.2 milyar dolarlık LCD yatırımı

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Dünyanın en büyü LCD panel ve monitör üreticilerinden biri olan Samsung, LCD operasyonlarını büyütüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, LCD Panel üretimine yönelik atılımlarını hızlandırmaya kararlı gibi görünüyor. Samsung, yapacağı 2.2 milyar dolarlık yatırım ile LCD panel üretim yeteneklerini arttırmayı amaçlarken özellikle 8. jenerasyon üretim hattıyla 50 ve 52" panel üretimini gündeme alıyor. Firmadan gelen açıklamalara göre, Samsung'un yaptığı yatırımın ana nedenlerinin başında sektörün gelecek yıllarda ciddi bir sıçrama gösterecek olmasının etkisi büyükmüş.