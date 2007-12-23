Samsung'dan 2.5" boyutunda 320GB'lık yeni hard disk

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Hitachi'nin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2008'de duyurusunu yapacağı 1.5TB depolama kapasiteli yeni hard diskinin konuşulduğu depolama dünyasında firmalar aralıksız yeni model duyurusuna devam ediyor. Sektörün lider firmalarından biri olan Samsung, Spinpoint serisi dahilinde hazırladığı yeni hard diskini duyurdu. Firmanın 2.5" boyutundan en yüksek kapasiteli modeli olan Spinpoint M6 HM320JI, üretici firma tarafından başta dizüstü bilgisayarlar olmak üzere ince tasarım masaüstü bilgisayarlar ve blade tipi sunucular için öneriliyor. Dikey kayıt teknolojisini esas alan Samsung'un yeni hard diski Spinpoint M6 HM320JI, SATA ara birimini kullanıyor ve 5400rpm dönüş hızına sahip. Çalışma durumuna göre 2.4Bel ve 2.6Bel arası gürültü oranına sahip olan hard disk, yaklaşık 250$'lık fiyatı ile satışa sunuluyor.