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Samsung'dan 2.5" boyutunda 320GB'lık yeni hard disk

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi'nin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2008'de duyurusunu yapacağı 1.5TB depolama kapasiteli yeni hard diskinin konuşulduğu depolama dünyasında firmalar aralıksız yeni model duyurusuna devam ediyor. Sektörün lider firmalarından biri olan Samsung, Spinpoint serisi dahilinde hazırladığı yeni hard diskini duyurdu. Firmanın 2.5" boyutundan en yüksek kapasiteli modeli olan Spinpoint M6 HM320JI, üretici firma tarafından başta dizüstü bilgisayarlar olmak üzere ince tasarım masaüstü bilgisayarlar ve blade tipi sunucular için öneriliyor. Dikey kayıt teknolojisini esas alan Samsung'un yeni hard diski Spinpoint M6 HM320JI, SATA ara birimini kullanıyor ve 5400rpm dönüş hızına sahip. Çalışma durumuna göre 2.4Bel ve 2.6Bel arası gürültü oranına sahip olan hard disk, yaklaşık 250$'lık fiyatı ile satışa sunuluyor.
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ozkrmz 11 yıl
Sabit diskler konusunda bir milat gerekiyor artık. Son 10 yıldır hiç bir büyük atılım olmadı. Hala çok ağır sabit disklere talim ediyoruz ve bilgisayar bileşenlerinin en yavaşı olarak kaldılar.
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farks 11 yıl

Orjinalden alıntı: ozkrmz

Sabit diskler konusunda bir milat gerekiyor artık. Son 10 yıldır hiç bir büyük atılım olmadı. Hala çok ağır sabit disklere talim ediyoruz ve bilgisayar bileşenlerinin en yavaşı olarak kaldılar.


kesınlıkle aynı yapı urunler sureklı revıze edılıyo kucuk kucuk benım umudum ssdler sımdılık el yakıyo ama umarım 1-2 yıl ıcınde yavas yavas dusmeye ve kapasıtelerı artmaya baslar
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chakra 11 yıl

Orjinalden alıntı: ozkrmz

Sabit diskler konusunda bir milat gerekiyor artık. Son 10 yıldır hiç bir büyük atılım olmadı. Hala çok ağır sabit disklere talim ediyoruz ve bilgisayar bileşenlerinin en yavaşı olarak kaldılar.

gelişme var olmaz mı hiç. ama depolama kapasitesi konusunda
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Batuist 11 yıl
neden şunları 7200 rpm yapmazlar ki?? seagatein 7200rpm lik modelleri mevcut.. önce bunlarla para kırıp daha sonra 7200lerle mi pazar oluşturmak istiyorlar acaba merak konusu!!!
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KanKoKan 11 yıl
Orjinalden alıntı: Batuist

neden şunları 7200 rpm yapmazlar ki?? seagatein 7200rpm lik modelleri mevcut.. önce bunlarla para kırıp daha sonra 7200lerle mi pazar oluşturmak istiyorlar acaba merak konusu!!!


Aslında 2.5 7200 lerde var ama genelde laptop kullanıcıları hem sesizliği hemde yüksek pil ömrünü tercih ettikleri için, 2.5 lar genelde 5400rpm oluyor, benim kafamın takıldığı 2.5 ların neden bukadar pahalı olduğu.
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