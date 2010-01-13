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Samsung'dan akıllı telefonlar için 64GB kapasiteli mobil bellek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan akıllı telefonlar için 64GB kapasiteli mobil bellek
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Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Samsung, akıllı telefonlar için 64GB kapasiteli mobil bellek hazırladı. 30nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği 4GB kapasiteli çiplerin 16 tanesini, yine kendi geliştirdiği bellek kontrolcüsüyle tek bir pakette sunan Samsung, uzunluğu 0.06-inç'in altında uzunluğa sahip rekor kapasitedeki bellek yongasının, akıllı telefonlarla birlikte mobil internet cihazlarında kullanılacağını açıkladı. Hacimli üretimine Aralık ayında başladığı moviNAND serisi bellek çözümü için gözler Apple ve yeni ürünlerinde. Zira bilindiği üzere Apple, NAND flash pazarında Samsung'un en büyük müşterisi konumunda.

64GB kapasiteli moviNAND bellek yongasıyla birlikte Samsung, microSDHC ailesini de güncelledi. Çıkartılabilir mobil bellek çözümleri için Samsung, 4GB kapasiteli çiplerin 8 tanesini bir araya getirdiği 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını da duyurdu. Hacimli üretimine Şubat ayında başlanacak 32GB microSHC bellek kartının satışa sunulacağı tarih ise açıklanmadı.

Samsung'dan akıllı telefonlar için 64GB kapasiteli mobil bellek
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sotoxs 9 yıl
tubitakta bu teknolojinin olduğunu duymuştum. olmasa bile para varsa mühendiste vardır. ilk araba devrim de cumhurbaşkanının isteği ile yapılmıştı vede 3-5 ay içinde.
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sotoxs 9 yıl
ilk çıkanlar 32 Mb idi. Daha dün gibi...
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ibonline 9 yıl
minnacık şeye kütüphaneler dolusu bilgiyi yükleyebiliyorsun biz nezaman bunlara yetişecez
elektroniği bunlardan al
topu bunlardan al
tüfeği bunlardan al
bu bir felaket hep tüketenmi olacaz ne zaman üreten olacaz
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
SSD yaygınlaşcakta.. ucuzlicakta.. herhalde 2 3 yıl soraki yeni PC imde SSD anca olur
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Batuist 9 yıl
O küçücük ebatlarda 64GB hafıza yapıyorsunuz 2.5" SSDlere bak bellek miktarlarına bak... Yahu yok mu şu SSDlerde pazar payıda şunları geliştirmiyorsunuz kaldınız şu ufacık tefecik şeylere.. koca SSDnin içinde bundan 100 tane sığar içine bakıyosun 64GB dünyanın parası.. yok ya sinir oldum yine...
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4L1 9 yıl
akıllı telefonların netbook pazarını bitirmesi gerekirken hala insanlar netbook satın alıyor çoğu telefonda netbook larda yapabileceğiniz herşeyi yapabiliyorsunuz biraz daha pahalı ama aynı zamanda telefon ve kamera,Akıllı telefonlar 3g vb. teknolojilerlerle aynı orantıda ilerliyecek gelişecek toplam pazarın büyük bir bölümünü oluşturacak gibi görünüyor.
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Mertcan. 9 yıl
Akıllı telefonlar giderek gelişiyor , dizüstü platformu küçülüyor , ikisi ortak noktada buluşacaklar herhalde , netbooklar da iyice gelişecek , yani ileriki günlerde tablet pc , netbook , akıllı telefon karışımı ürünler görebileceğiz herhalde.Performansları da masaüstü bilgisayarlara yetişir artık.
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