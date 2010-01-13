Samsung'dan akıllı telefonlar için 64GB kapasiteli mobil bellek

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Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Samsung, akıllı telefonlar için 64GB kapasiteli mobil bellek hazırladı. 30nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği 4GB kapasiteli çiplerin 16 tanesini, yine kendi geliştirdiği bellek kontrolcüsüyle tek bir pakette sunan Samsung, uzunluğu 0.06-inç'in altında uzunluğa sahip rekor kapasitedeki bellek yongasının, akıllı telefonlarla birlikte mobil internet cihazlarında kullanılacağını açıkladı. Hacimli üretimine Aralık ayında başladığı moviNAND serisi bellek çözümü için gözler Apple ve yeni ürünlerinde. Zira bilindiği üzere Apple, NAND flash pazarında Samsung'un en büyük müşterisi konumunda.

64GB kapasiteli moviNAND bellek yongasıyla birlikte Samsung, microSDHC ailesini de güncelledi. Çıkartılabilir mobil bellek çözümleri için Samsung, 4GB kapasiteli çiplerin 8 tanesini bir araya getirdiği 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını da duyurdu. Hacimli üretimine Şubat ayında başlanacak 32GB microSHC bellek kartının satışa sunulacağı tarih ise açıklanmadı.

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