Samsung'dan bekleme durumunda 1 watt güç tüketen masaüstü bilgisayarlar

Girdiği hemen her alanda liderliği hedef belirleyen Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, iki yeni masaüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın MV100 Tower ve MZ100 Slim Tower olarak isimlendirdiği yeni modelleri kasa tasarımları haricinde konfigürasyon olarak aynı özelliklere sahip. Samsung'un özellikle "enerji tasarrufu" ve "çevre dostu" gibi noktaları ön plana çıkardığı yeni sistemlerde Intel'in G43 yonga setin kullanan anakart ve Core 2 serisi işlemci kullanılırken, ekran kartı olarak 512MB bellekli GeForce 9600GT veya yine 512MB bellekli GeForce 9500GS modelleriyle tercih edilebiliyor. Henüz detaylı özellikleri açıklanmayan yeni sismtemlerin üzerinde durulan en önemli detayları ise bekleme durumunda sadece 1 watt, tasarruf modunda ise 60 watt'lık güç tüketmeleri.
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standart seriler
t200 20"
t220 22"
t240 24"
t260 26"
hd seriler
t200hd 20"
t220hd 22"
t240hd 24"
t260hd 26"
Yok hocam ya soldakini pek beğenmedim Ama sağdaki iş yapar Hem sağdaki daha ince, belki biraz daha uzundur Masa üstünde olduğundan boyları hakkında net birşey söyleyemiycem
Düzeltme: Bence Samsung yapmış hocam. Bende de o kadar para olsa, bende yaparım
Sağdaki biraz küçük ama olsun
Ortalalama bir sistem uyku modunda ne kadar enerji harcıyor hiçbir fikrim yok
Haber için teşekkürler.
Cevaplar bomba.