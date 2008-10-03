Samsung'dan bekleme durumunda 1 watt güç tüketen masaüstü bilgisayarlar

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Girdiği hemen her alanda liderliği hedef belirleyen Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, iki yeni masaüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın MV100 Tower ve MZ100 Slim Tower olarak isimlendirdiği yeni modelleri kasa tasarımları haricinde konfigürasyon olarak aynı özelliklere sahip. Samsung'un özellikle "enerji tasarrufu" ve "çevre dostu" gibi noktaları ön plana çıkardığı yeni sistemlerde Intel'in G43 yonga setin kullanan anakart ve Core 2 serisi işlemci kullanılırken, ekran kartı olarak 512MB bellekli GeForce 9600GT veya yine 512MB bellekli GeForce 9500GS modelleriyle tercih edilebiliyor. Henüz detaylı özellikleri açıklanmayan yeni sismtemlerin üzerinde durulan en önemli detayları ise bekleme durumunda sadece 1 watt, tasarruf modunda ise 60 watt'lık güç tüketmeleri.

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