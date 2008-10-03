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Samsung'dan bekleme durumunda 1 watt güç tüketen masaüstü bilgisayarlar

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,8b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan bekleme durumunda 1 watt güç tüketen masaüstü bilgisayarlar
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Girdiği hemen her alanda liderliği hedef belirleyen Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, iki yeni masaüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın MV100 Tower ve MZ100 Slim Tower olarak isimlendirdiği yeni modelleri kasa tasarımları haricinde konfigürasyon olarak aynı özelliklere sahip. Samsung'un özellikle "enerji tasarrufu" ve "çevre dostu" gibi noktaları ön plana çıkardığı yeni sistemlerde Intel'in G43 yonga setin kullanan anakart ve Core 2 serisi işlemci kullanılırken, ekran kartı olarak 512MB bellekli GeForce 9600GT veya yine 512MB bellekli GeForce 9500GS modelleriyle tercih edilebiliyor. Henüz detaylı özellikleri açıklanmayan yeni sismtemlerin üzerinde durulan en önemli detayları ise bekleme durumunda sadece 1 watt, tasarruf modunda ise 60 watt'lık güç tüketmeleri.

Samsung'dan bekleme durumunda 1 watt güç tüketen masaüstü bilgisayarlar
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tcthunder 11 yıl
bilgisayar değil de samsung'un şu t serisi lcd monitörleri mükkemmel ötesi tasarımı ve yüksek görüntü kalitesi veriyorlar..hd modelleri bile var...
standart seriler
t200 20"
t220 22"
t240 24"
t260 26"
hd seriler
t200hd 20"
t220hd 22"
t240hd 24"
t260hd 26"
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soğutucu 11 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

hocam ben uyku moduna bile almazdım




Orjinalden alıntı: Confusion

ama o zaman 2si de amacı dışında kullanılmış olurlar arkadaşlar........... daha verimli ve amaca yönelik kullanmak için ara sıra uyutmak lazım




Orjinalden alıntı: ugur_yavuz

Bunları uyutmamak lazım zaten:)




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MÜŞAVİR 11 yıl
Bunları gerçekten samsung mu yapmış? İki modelde şahane duruyor. Ama sağdaki daha güzel gibi.
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buraoca2 11 yıl
Orjinalden alıntı: MÜŞAVİR

Bunları gerçekten samsung mu yapmış? İki modelde şahane duruyor. Ama sağdaki daha güzel gibi.



Yok hocam ya soldakini pek beğenmedim
Ama sağdaki iş yapar
Hem sağdaki daha ince, belki biraz daha uzundur
Masa üstünde olduğundan boyları hakkında net birşey söyleyemiycem


Düzeltme: Bence Samsung yapmış hocam. Bende de o kadar para olsa, bende yaparım
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Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: MÜŞAVİR

Bunları gerçekten samsung mu yapmış? İki modelde şahane duruyor. Ama sağdaki daha güzel gibi.




Sağdaki biraz küçük ama olsun


Ortalalama bir sistem uyku modunda ne kadar enerji harcıyor hiçbir fikrim yok


Haber için teşekkürler.
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soğutucu 11 yıl
Orjinalden alıntı: MÜŞAVİR

Bunları gerçekten samsung mu yapmış? İki modelde şahane duruyor. Ama sağdaki daha güzel gibi.




Orjinalden alıntı: Gamlı Baykuş

ya siz hangilerinden bahsediyorsunuz mankenlerden mi pc lerden mi?ben ikisinide denemek isterim.



Orjinalden alıntı: MÜŞAVİR

Bu modellerden biri bende olsa uyku modunda da bayağı enerji harcardı.




Cevaplar bomba.


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