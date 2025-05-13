Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un yeni katlanabilir modeli tanıtım öncesi kendini gösterdi

    Samsung, katlanabilir telefon pazarına daha uygun fiyatlı bir model eklemeye hazırlanıyor. Galaxy Z Flip 7 FE adıyla anılan cihaz, hem sertifikalarda hem de performans testlerinde görünmeye başladı.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE tanıtım öncesi kendini gösterdi

    Samsung’un katlanabilir telefon serisine yeni ve daha ulaşılabilir bir model eklemeye hazırlandığı konuşuluyor. Galaxy Z Flip 7 FE adıyla anılan cihazın üretim hattına girdiği ve bazı sertifikasyonlarda görüldüğü artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Son olarak, cihazın SM-F761N model numarasıyla bir performans testinde görüntülenmesi, donanıma dair bazı önemli ipuçlarını da beraberinde getirdi.

    Benchmark testinde ortaya çıkan teknik verilere göre, Galaxy Z Flip 7 FE’nin Exynos 2400 işlemcisini kullanma ihtimali oldukça yüksek. Testte yer alan işlemci konfigürasyonu, bir adet 3.21 GHz hızında ana çekirdek, iki adet 2.90 GHz performans çekirdeği, üç adet 2.59 GHz destekleyici çekirdek ve dört adet 1.96 GHz verimlilik odaklı çekirdek içeriyor. Grafik tarafında ise Xclipse 940 GPU yer alıyor. Bu yapı, daha önce amiral gemilerinde kullanılan Exynos 2400 ile büyük oranda örtüşüyor.

    Cihazda 8 GB RAM yer alıyor ve test edilen sürüm Android 16 ile çalışıyor. Android 16’nın bu ay düzenlenecek olan Google I/O geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor. Geekbench testinde telefon, tek çekirdekte 1.930, çoklu çekirdekte ise 6.276 puan alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

    Ancak donanım tarafında hâlâ netlik kazanamayan bazı detaylar var. Daha önce sızdırılan raporlar, Exynos 2400’ün farklı bir versiyonu olan 2400e’nin ya da henüz tanıtılmamış Exynos 2500’ün de seçenekler arasında olabileceğini öne sürmüştü. Hatta bugün çıkan başka bir raporda, Galaxy Z Flip 7 FE’nin Exynos yerine farklı bir işlemciyle gelebileceği bile iddia edildi. Tüm bu söylentiler, nihai çip tercihini belirsiz kılıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türev integral kalktı mı otomatik viteste yokuş aşağı inmek definasyon kürü fren yumuşaması neden olur 95 tyt 65 ayt kaç bin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum