Samsung’un yeni katlanabilir modeli tanıtım öncesi kendini gösterdi

Samsung’un katlanabilir telefon serisine yeni ve daha ulaşılabilir bir model eklemeye hazırlandığı konuşuluyor. Galaxy Z Flip 7 FE adıyla anılan cihazın üretim hattına girdiği ve bazı sertifikasyonlarda görüldüğü artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Son olarak, cihazın SM-F761N model numarasıyla bir performans testinde görüntülenmesi, donanıma dair bazı önemli ipuçlarını da beraberinde getirdi.

Benchmark testinde ortaya çıkan teknik verilere göre, Galaxy Z Flip 7 FE’nin Exynos 2400 işlemcisini kullanma ihtimali oldukça yüksek. Testte yer alan işlemci konfigürasyonu, bir adet 3.21 GHz hızında ana çekirdek, iki adet 2.90 GHz performans çekirdeği, üç adet 2.59 GHz destekleyici çekirdek ve dört adet 1.96 GHz verimlilik odaklı çekirdek içeriyor. Grafik tarafında ise Xclipse 940 GPU yer alıyor. Bu yapı, daha önce amiral gemilerinde kullanılan Exynos 2400 ile büyük oranda örtüşüyor.

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Cihazda 8 GB RAM yer alıyor ve test edilen sürüm Android 16 ile çalışıyor. Android 16’nın bu ay düzenlenecek olan Google I/O geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor. Geekbench testinde telefon, tek çekirdekte 1.930, çoklu çekirdekte ise 6.276 puan alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Ancak donanım tarafında hâlâ netlik kazanamayan bazı detaylar var. Daha önce sızdırılan raporlar, Exynos 2400’ün farklı bir versiyonu olan 2400e’nin ya da henüz tanıtılmamış Exynos 2500’ün de seçenekler arasında olabileceğini öne sürmüştü. Hatta bugün çıkan başka bir raporda, Galaxy Z Flip 7 FE’nin Exynos yerine farklı bir işlemciyle gelebileceği bile iddia edildi. Tüm bu söylentiler, nihai çip tercihini belirsiz kılıyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 7 FE tanıtım öncesi kendini gösterdi