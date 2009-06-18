Samsung'dan kapasite rekoru; 32GB'lık DDR3 bellek modülü hazırlandı

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DRAM üretiminde endüstrinin lider isimlerinden Samsung yeni bir rekora daha imza atıyor. Firma yaptığı açıklama ile dünyanın ilk 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü geliştirdiğini açıkladı. Intel tabanlı sunucular için geliştirilen yeni bellek modülünde 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 72 adet 4Gb DRAM yongası bulunuyor. Samsung'un yeni bellek modülü yüksek kapasitesine rağmen 135v'lik çalışma gerilimiyle JEDEC'in belirlediği DDR3 teknolojisi için belirlediği 1.5v seviyesinin altında çalışıyor.

Samsung'un hacimli üretime ne zaman gireceği henüz açıklanmayan 32GB kapasiteli yeni RDIMM DDR3 bellek yukarıda da belirttiğimiz gibi sunucu sistemler için kullanıma sunulacak.