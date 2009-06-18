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Samsung'dan kapasite rekoru; 32GB'lık DDR3 bellek modülü hazırlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan kapasite rekoru; 32GB'lık DDR3 bellek modülü hazırlandı
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DRAM üretiminde endüstrinin lider isimlerinden Samsung yeni bir rekora daha imza atıyor. Firma yaptığı açıklama ile dünyanın ilk 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü geliştirdiğini açıkladı. Intel tabanlı sunucular için geliştirilen yeni bellek modülünde 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 72 adet 4Gb DRAM yongası bulunuyor. Samsung'un yeni bellek modülü yüksek kapasitesine rağmen 135v'lik çalışma gerilimiyle JEDEC'in belirlediği DDR3 teknolojisi için belirlediği 1.5v seviyesinin altında çalışıyor.

Samsung'un hacimli üretime ne zaman gireceği henüz açıklanmayan 32GB kapasiteli yeni RDIMM DDR3 bellek yukarıda da belirttiğimiz gibi sunucu sistemler için kullanıma sunulacak.


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waxxi 10 yıl
@Gamer68: bunlar zaten ev ve iş kullanıcıları için değil, sunucular için, bugün büyük sitelerin terabyte'larca memory gereksinimi var ve bunu daha az modül ile karşılamak onlar için çok önemli.
@misery1903: 64bit ile adreslenebilecek memory miktarı 2 üzeri 64'ten 16 exabyte'tır, yani 16.8 milyon terabyte...
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pes-1907 10 yıl
maşallah diyinde nazar degmesin
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yc#1 10 yıl
135 V değil 1,35 V. Sehven yanlış yazılmış. İlk bilgisayarımda 2 tane 8 MB EDORAM modülü vardı. Yaşlanmışız yahu.
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milyondabir 10 yıl
Gamer68 Valla 32 gb ne gerek var anlam veremiyorum bu sadece milletten para sömürmek icin yeni bir gereksiz girisim
cvp-***********************
iyiki dunyadaki adamlar senin gibi bir dusunceye sahip degil yoksa bu dunya oldugu yerde kalirdi bir adim oteye gitmezdi tas devrini yasardik
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Momo-Oz 10 yıl
135 volt :D katalitiğe gerek kalmicak artık bütün evler sıcacık Ufo niyetine satarlat valla peynir ekmek gibi :D
(1.35 volt) saka bi yana :D
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deepestlove 10 yıl
4 tanesiyle 128gb
C sürücüsü için yeterli.
gigabyte nin ramdisk gibi bir ürünle süpersonik hız.
tabi sata3 bile yetmez sata4 olmalı :)
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Cronic 10 yıl
135V'u okuyunca oha dedim, prize takıcaz sandım :)
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freestyler7 10 yıl
Samsung gerçekten işi çok büyüttü.EFES basket takımınada reklam vermişlerdi onlarda şampiyon oldu zaten
,samsung işini biliyor kısaca.


imla
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ersintnt 10 yıl
72adet 4Gb.. 4GB deil ordaki b kucuk 4 gigabit.
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validebag2002 10 yıl
72 adet 4GB DRAM yongası toplamda nasıl 32GB'lık bir modül ediyor? Buradaki hesabı anlamadım.
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Penryn 10 yıl

Orjinalden alıntı: validebag2002

72 adet 4GB DRAM yongası toplamda nasıl 32GB'lık bir modül ediyor? Buradaki hesabı anlamadım.



Arkadaş güzel bir noktaya değinmiş.

32 gb peki gecikmeleri ve hızı nasıl.Kapasite daha çok önemli sunucular için.Ancak hzıda önemli.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
sunucu işi bizi bağlamaz ağzınızın suyu akmasın hemen.. ayrıca normal bi kullanıcınn hiçbi işine yaramaz.. kapasiteden çok hız olayında ilerleme sağlamalılar bence
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sertacaygun 10 yıl
Resmini görmek isterdim. Epey büyük PCB'si olur diye tahmin ediyorum.
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