Samsung'dan kapasite rekoru; 32GB'lık DDR3 bellek modülü hazırlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
DRAM üretiminde endüstrinin lider isimlerinden Samsung yeni bir rekora daha imza atıyor. Firma yaptığı açıklama ile dünyanın ilk 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü geliştirdiğini açıkladı. Intel tabanlı sunucular için geliştirilen yeni bellek modülünde 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 72 adet 4Gb DRAM yongası bulunuyor. Samsung'un yeni bellek modülü yüksek kapasitesine rağmen 135v'lik çalışma gerilimiyle JEDEC'in belirlediği DDR3 teknolojisi için belirlediği 1.5v seviyesinin altında çalışıyor.
Samsung'un hacimli üretime ne zaman gireceği henüz açıklanmayan 32GB kapasiteli yeni RDIMM DDR3 bellek yukarıda da belirttiğimiz gibi sunucu sistemler için kullanıma sunulacak.
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@misery1903: 64bit ile adreslenebilecek memory miktarı 2 üzeri 64'ten 16 exabyte'tır, yani 16.8 milyon terabyte...
cvp-***********************
iyiki dunyadaki adamlar senin gibi bir dusunceye sahip degil yoksa bu dunya oldugu yerde kalirdi bir adim oteye gitmezdi tas devrini yasardik
(1.35 volt) saka bi yana :D
C sürücüsü için yeterli.
gigabyte nin ramdisk gibi bir ürünle süpersonik hız.
tabi sata3 bile yetmez sata4 olmalı :)
,samsung işini biliyor kısaca.
imla
Arkadaş güzel bir noktaya değinmiş.
32 gb peki gecikmeleri ve hızı nasıl.Kapasite daha çok önemli sunucular için.Ancak hzıda önemli.