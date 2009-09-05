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Samsung'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; X120

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,3b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; X120
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Samsung'un taşınabilir bilgisayar pazarındaki hamleleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün yeni netbook modellerini duyuran firma, yaptığı açıklama ile X serisi altında hazırladığı ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modelini de duyurdu. Firmanın X120 kod adını taşıyan ve 11.6-inç ekrana sahip olan yeni sistemi, Intel'in CULV (Consumer Ultra Lov Voltage) platformunu temel alıyor.

Intel'in ultra-taşınabilir sistemler için geliştirdiği düşük güç tüketimli Core 2 Duo veya Pentium işlemci modelleriyle (örneğin SU3500) donatılabilen Samsung X120, 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleri ile satın alınabilecek. Dizüstü bilgisayarın grafik operasyonlarından ise Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500HD çözümünün sorumlu olduğu açıklandı.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında ise çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 ethernet, WiFi ve opsiyonel olarak Bluetooth gibi detaylara yer veriliyor. Kullanıcılar tarafından 4 veya 6 hücreli pil ile satın alınabilecek ve pil tercihine bağlı olarak dizüstü bilgisayarın tek şarj ile 9 saat saat civarı kullanılabileceği açıklandı.

Samsung X120'nin ay içerisinde konfigürasyonuna göre 700 Avro ile 800 Avro arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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