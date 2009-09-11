Samsung'dan ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; X170

Tam Boyutta Gör

Nvidia ION platformunu kullanan, çoklu ortam odaklı yeni netbook modelini Ekim ayında duyurmaya hazırlanan Samsung, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın X170 kod adını taşıyan ve Intel CULV platformunu temel alan yeni dizüstü bilgisayarı, çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor ve 16:9 formatında 11.6-inç ekranla geliyor.

Sadece 25.4mm kalınlığında olduğu belirtilen ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim teknolojileriyle birlikte, çok formatlı kart okuyucusu ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara yer veriliyor. 6 hücreli pi ile ile 9 saa çalışma süresi sunacağı belirtilen X170'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.