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Samsung'dan ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; X170

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; X170
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Nvidia ION platformunu kullanan, çoklu ortam odaklı yeni netbook modelini Ekim ayında duyurmaya hazırlanan Samsung, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın X170 kod adını taşıyan ve Intel CULV platformunu temel alan yeni dizüstü bilgisayarı, çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor ve 16:9 formatında 11.6-inç ekranla geliyor.

Sadece 25.4mm kalınlığında olduğu belirtilen ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim teknolojileriyle birlikte, çok formatlı kart okuyucusu ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara yer veriliyor. 6 hücreli pi ile ile 9 saa çalışma süresi sunacağı belirtilen X170'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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orqun_0693 10 yıl
samsung bu aralar çok büyük atağa geçti bakalım diğer firmalar ne yapacak...
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sertacaygun 10 yıl
Samsung aştı kendini...
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ExclusivePack 10 yıl
çok güsel gerçekten
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