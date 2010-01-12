Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Windows 7'li iki yeni netbook: N135 ve N140

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung'dan Windows 7'li iki yeni netbook: N135 ve N140
Tam Boyutta Gör

Komponent üreticilerine göre 2010 yılı için Asus'u geride bırakarak Acer'ın arkasından dünyanın en büyük ikinci büyük netbook üreticisi olmayı planladığı belirtilen Samsung, Windows 7 yüklü yeni netbook'larını duyurdu. Birinci nesil Atom platformunun güç verdiği netbook'lardan N135 tamamiyle yeni bir model olurken, aslında daha önce lanse edilen N140 ise işletim sistemi güncellemesiyle dikkat çekiyor.

Her ikisi de 10.1-inç LED backlit ekrana sahip olan netbook'lar, tercihe bağlı olarak 1.6GHz'de çalışan Atom N270 veya 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyorlar. 1GB bellek ve 160GB sabit disk kapasitesine sahip olan mini-bilgisayarlarda ekran kartı olaraksa Intel'in entegre grafik çözümlerinden DirectX 9 destekli GMA 950 çözümüne yer verildiğini görüyoruz.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile sunulan yeni netbook'lardan N135 modelinin 1.5 Watt, N140 modelinin ise 3 Watt kapasiteli hoparlörler ile geliyorlar. Entegre internet kamerası, WiFi ve Ethernet gibi özelliklere de sahip olan Samsung N135 ve N140 modellerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları için firma henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
çift çekirdekli çıkarana kadar almıycam. onlara 349 us dan 1 kurusta fazla vermem. artık neredeyse cep tlf bile o hızda çalısıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknikkonular 9 yıl

sotoxs

çift çekirdekli çıkarana kadar almıycam. onlara 349 us dan 1 kurusta fazla vermem. artık neredeyse cep tlf bile o hızda çalısıyor.


Çift çekidekli netbook, hımm güzel fikir gelecekte neden olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Samsung kaliteli ürünler yapıyor aslında ama biraz da tasarıma daha ağırlık verirseler iyi olabilir.Çok daha şık ürünler yapmalarını bekliyor birçok Samsung kullanıcısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 9 yıl
Intel nedeniyle farkli konfigrasyon olusturamiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 9 yıl

Ac1DBuRN

Intel nedeniyle farkli konfigrasyon olusturamiyorlar

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Windows7 1GB bellek ile iyi çalışmıyor.. Zaten notebook fiyatına satıyorlar bari 2GB bellek koy..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
Lenovo İdepad Serisi Notboklara Benziyor Sadece Keyboard daki color lar biraz farklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 9 yıl
Eski netbookların neredeyse aynısı. win 7 yükle sür piyasaya, birde "yeni model çıkardım" diye anons et. Oh ne güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 9 yıl
N140 zaten piyasada degil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8705 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 7, samsung ve Netbook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim