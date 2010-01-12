Samsung'dan Windows 7'li iki yeni netbook: N135 ve N140

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Komponent üreticilerine göre 2010 yılı için Asus'u geride bırakarak Acer'ın arkasından dünyanın en büyük ikinci büyük netbook üreticisi olmayı planladığı belirtilen Samsung, Windows 7 yüklü yeni netbook'larını duyurdu. Birinci nesil Atom platformunun güç verdiği netbook'lardan N135 tamamiyle yeni bir model olurken, aslında daha önce lanse edilen N140 ise işletim sistemi güncellemesiyle dikkat çekiyor.

Her ikisi de 10.1-inç LED backlit ekrana sahip olan netbook'lar, tercihe bağlı olarak 1.6GHz'de çalışan Atom N270 veya 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyorlar. 1GB bellek ve 160GB sabit disk kapasitesine sahip olan mini-bilgisayarlarda ekran kartı olaraksa Intel'in entegre grafik çözümlerinden DirectX 9 destekli GMA 950 çözümüne yer verildiğini görüyoruz.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile sunulan yeni netbook'lardan N135 modelinin 1.5 Watt, N140 modelinin ise 3 Watt kapasiteli hoparlörler ile geliyorlar. Entegre internet kamerası, WiFi ve Ethernet gibi özelliklere de sahip olan Samsung N135 ve N140 modellerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları için firma henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.