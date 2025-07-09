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    Uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 7 FE'yi Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Galaxy Z Flip 7'ye göre daha uygun fiyatıyla dikkatleri çeken telefon neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 7 FE'yi Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte ayrıca Galaxy Z Fold 7, Flip 7 FE ve Galaxy Watch 8'nin de tanıtımı gerçekleştirildi.

    Samsung'un katlanabilir telefon serisine yeni eklenen Galaxy Z Flip 7 FE, kardeşi Z Flip 7'ye daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürüldü. Katlanabilir telefon, Z Flip 7'den daha küçük boyutlara sahip. Kapak ekranı 3.4 inç büyüklüğündeyken, iç ekran 6.7 inç büyüklüğünde. Galaxy Z Flip 7 FE, katlandığında 14.9 mm, açıldığında ise yalnızca 6.5 mm kalınlık sunuyor. Cihazın ağırlığıysa 187 gr.

    İşlemci tarafında Galaxy S24 FE'de de yer alan Exynos 2400'e yer verilmiş. İşlemciye 8 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

    Flip 7 FE, abisiyle aynı kamera sistemiyle geliyor. 50 MP’lik ana kamera, F1.8 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunarken, geniş açılı çekimler için 12 MP ultra geniş açı lens, özçekimler içinse 10 MP ön kamera yer alıyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Batarya tarafında ise 25W kablolu şarj ve kablosuz şarj desteği sunan 4000 mAh kapasiteli çift hücreli pil yer alıyor.

    Galaxy Z Flip 7 FE, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Google Gemini destekli yapay zeka özellikleri arasında yer alan Natural Language Search, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, Note Assist ve Photo Assist gibi birçok yapay zeka aracı hem üretkenlik hem de iletişim açısından kullanıcıya destek sağlıyor. Ayrıca Enhanced Portrait Studio, Best Face ve Drawing Assist gibi fotoğraf ve video düzenleme araçları da sunuluyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Türkiye fiyatı

    Beyaz ve siyah renklerle satışa sunulan Galaxy Z Flip 7 FE'nin 128 GB'lık versiyonu 58.999 TL, 256 GB'lık versiyonu ise 62.999 TL fiyattan satışa sunuluyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE özellikleri

    • Kapak ekranı: 3.4 inç, 720 x 748 piksel, Super AMOLED, 60Hz, 2600 nit
    • Ana ekran: 6.7 inç, 1080 x 2640, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+, 2600 nit
    • İşlemci: Samsung Exynos 2400
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Kamera: 50 MP ana kamera OIS, f/1.8 + 12 MP ultra geniş açı, f/2.2
    • Selfie kamera: 10 MP, f/2.2
    • Batarya: 4.000 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj 
    • Boyutlar: Açıkken: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm
      Katlıyken: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm, 187 gr
    • Diğer: NFC, parmak izi sensörü (yan tarafta), IP48, Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 6e
    • İşletim sistemi: Android 16, One UI 8
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    S
    sonsabah 6 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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