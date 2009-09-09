Samsung'un Android'li telefonu, i5700 "Galaxy Lite", gün yüzüne çıktı

Güney Kore merkezli dünyanın teknoloji devlerinden Samsung'un yeni Android işletim sistemine sahip i7500 “Galaxy”nin düşük maliyetli kardeşi i5700 “Galaxy Lite” Artificial Intelligence adlı bir blogda gün yüzüne çıktı.

i7500'deki 5 megapiksellik kamera ve 8Gb'lık depolama alanının aksine Galaxy Lite ismini doğrularcasına 3.2 megapiksellik flaşsız kameraya ve 1Gb'lık depolama alanına sahip. AMOLED ( Active Matrix Organic Light Emitting Diode- Aktif matrisli organik ışık diyotları) ekrana sahip olan cihazın, diğer özellikleride i7500'le benzerlik gösteriyor. Blog'un yazarı i5700'ün kimilerinin beğeneceği, kimilerinin ise beğenmeyeceği arka kapak renginin üretimde daha farklı bir renkle değiştirileceğini yazdığını da belirtelim. i7500'ün satış fiyatından daha düşük satış fiyatına sahip olması muhtemel olan cihazın kullanıcıyla ne zaman buluşacağı şimdilik bilinmiyor.

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