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Samsung'un Android'li telefonu, i5700 "Galaxy Lite", gün yüzüne çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli dünyanın teknoloji devlerinden Samsung'un yeni Android işletim sistemine sahip i7500 “Galaxy”nin düşük maliyetli kardeşi i5700 “Galaxy Lite” Artificial Intelligence adlı bir blogda gün yüzüne çıktı.

i7500'deki 5 megapiksellik kamera ve 8Gb'lık depolama alanının aksine Galaxy Lite ismini doğrularcasına 3.2 megapiksellik flaşsız kameraya ve 1Gb'lık depolama alanına sahip. AMOLED ( Active Matrix Organic Light Emitting Diode- Aktif matrisli organik ışık diyotları) ekrana sahip olan cihazın, diğer özellikleride i7500'le benzerlik gösteriyor. Blog'un yazarı i5700'ün kimilerinin beğeneceği, kimilerinin ise beğenmeyeceği arka kapak renginin üretimde daha farklı bir renkle değiştirileceğini yazdığını da belirtelim. i7500'ün satış fiyatından daha düşük satış fiyatına sahip olması muhtemel olan cihazın kullanıcıyla ne zaman buluşacağı şimdilik bilinmiyor.

Samsung'un Android'li telefonu, i5700
Tam Boyutta Gör

Samsung'un Android'li telefonu, i5700
Tam Boyutta Gör

Samsung'un Android'li telefonu, i5700
Tam Boyutta Gör


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stii 10 yıl
Haberi iyi okuyun arkadaşlar
Üretim aşamasın da renk değişekmiş sıkıntı yok.
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laerrof 10 yıl
Haberi iyi okuyun arkadaşlar

Üretim aşamasın da renk değişekmiş sıkıntı yok.





bence de değişsin ne öyle ya bataklık kurbağası gibi yemyeşil üzerine yanlışlıkla bassam kurbağa gibi seste verir bu alet şimdi
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dweller 10 yıl
Bu i7500 çıktı mı ya ? Bakıyorum sadece prototipinin incelemeleri var, başka da bişi yok...
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artenis 10 yıl
oo super Ufo yeşili xD dönen ledli
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marikanwap 10 yıl
Renge bak Yarabbim ya
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