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Samsung'un Galaxy Tab için hazırladığı aksesuarların fiyatları açıklandı

Samsung'un Galaxy Tab için hazırladığı aksesuarların fiyatları açıklandı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung'un ürettiği Android işletim sistemli tableti Galaxy Tab'e özel aksesuarlar ve fiyatları açıklandı. Şimdi dilerseniz Samsung Galaxy Tab için hazırlanan aksesuarlara ve fiyatlarına göz atalım

Samsung'un Galaxy Tab için hazırladığı aksesuarların fiyatları açıklandı
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Klavye Dock birimi: Galaxy Tab için hazırlanmış olan 83 tuşlu klavye, tasarımı ve sadeliği ile dikkat çekiyor. Klavye işlevinin yanı sıra dock ünitesi olarakta kullanılabiliyor. Klavyenin üzerinden bulunan sarj girişi ve ses çıkışı bu aksesuara daha fazla fonksiyonellik katıyor. Galaxy Tab için hazırlanan bu klavyenin fiyatı geçici bir süreliğine 69.99£ olarak belirlendi.

Samsung'un Galaxy Tab için hazırladığı aksesuarların fiyatları açıklandı
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Multimedia Desk Dock: Galaxy Tab için özel olarak üretilen bu dock ünitesi ile Galaxy Tab'i dke konumda kullanabileceksiniz ayrıca sahip olduğu ses çıkışı ve mini HDMI çıkışı sayesinde Galaxy Tab ile kaydedilmiş içerikler LCD TV'lerde de görüntülenebilecek. Bu ürünün fiyatı 39.99£ olarak belirlenmiş.

Samsung'un Galaxy Tab için hazırladığı aksesuarların fiyatları açıklandı
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Araç şarj kiti: Samsung Galaxy Tab'i seyahat sırasında araçlarında şarj etmek isteyenlerin sahip olması gereken bir ürün. İngiltere'deki kullanım için 3 pinli çeviricisi ile birlikte satış fiyatı 34.99£ olacak.

Samsung'un Galaxy Tab için hazırladığı aksesuarların fiyatları açıklandı
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TV bağlantı kablosu: Samsung Galaxy Tab için hazırlanan bu kablo ile kompozit bağlantı desteği sunan bütün cihazlara Galaxy Tab bağlanabilecek. Fiyatı: 14.99£

D30 Silikon kılıf: D30 adı verilen teknolojiye sahip olan bu kılıf, silikon yapısı ve özellikleriyle Samsung Galaxy Tab'i düşme sırasında ortaya çıkan darbelerden koruyacak. D30 silikon kılıfın fiyatı 20£ olarak açıklandı.

Samsung'un Galaxy Tab için hazırladığı aksesuarların fiyatları açıklandı
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Samsung Galaxy Tab için hazırlanan diğer aksesuarlar olan kulaklık 20£, USB Data kablosu 15£, taşınabilir stereo hoparlörler 19.99£ olarak fiyatlandırıldı.


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DH Misafiri 7 yıl
size sadece sunu soylemek isterım ürün süper tepkimeleri süper dokunmatik hassasiyeti çok çok iyi ses sistemi full hd olması menuler arası hızı ve internet hızıda müthiş ben bu kadar performans beklemiyordum açıkcası samsung bu işi resmen çözmüş üzerinde çok çalışıldığıda belli ama kılıf olması şart çalışan bayanlar baylar öğretmenler ofis çalışanları için cok ideal çizim programını bile açtı..ve esas bombası 7 gun bekleme 4 gun full calısma süresi var bunun sebebı 4000amh lıon pılı olması bunu düşünmeleri en büyük rakibinin açıklarını fazlasıyla kesıyor farkı hızı ve ismi oluyor...
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DH Misafiri 8 yıl
iPad'a simkart takılıyormu salak arkadaşım?
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DH Misafiri 8 yıl
neden polemik yapıyosunuz ki herşey açık ve net galaxy tab ıpad e her türlü üstün gelir. bi kere telefon özelliği var artı kamera var artı görünülü konuşma var artı sadece ıpad deki gibi sadece onların istediği dünyada gezmiyorsun. ve en önemlisi her yere götürebiliyorsun.
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saintlaure 8 yıl
evet android market yok ama applanet kesinlikle eksikligini hissettirmiyor. Olsa sevinirdim tabi ki :)
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DH Misafiri 8 yıl
usb port ile hiçbir cihazın baglanamaması eksıklık ayrıca adroid marketi türkiyede kullanılamamasıda cihazı sadece alo demek için kullanacagız anlamına gelıyorki bu ürünlerede sahip olsak ne yazar
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DH Misafiri 8 yıl
BU URUNLERI NERDEN ALABILIRIMM LUTFEN BILGI VERIINN
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Awacs 8 yıl
27 Aralık'tan itibaren tüm Başarı ve Samsung bayiileri ile Turkcell Flagshiplerden alınabilecekler....
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DH Misafiri 9 yıl
Taklit mi değil mi bilemem ama Gtab ın ipad le kıyaslanmayacak kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Her ikisini de test eden bir kullanıcı olarak :)
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gorlinux 9 yıl
Gtab iyi hoş süper fekat TCell nedne bu kadar pahalı getirdi anlamadım. Nerdeyse parça başıı %100 kar edecek adamlar. Bu kadarda olmaz ki !!!




Bir şey soracağım , kalvye'de HDMI çıkış olayı varmı ?
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dodomert 9 yıl
herşey taklit ediliyzaten artık ne cıksa bigün sonra başka bir markada aynısını cıkarıyo
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DH Misafiri 9 yıl
b-veritas adlı arkadaş, standart usb çıkışını değil galaxy tab a bağlanan konnektörün benzediğini kastetmiş, bencede haklı. Bu kadar taklitçilik olmaz. Klavyede mac klavyesinin kopyası resmen.
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carman 9 yıl
bence onu yazan arkadaş telefona giren kısımdan bahsediyor iphone ile aynı diye bencede aynı olması saçma
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gurol 9 yıl

carman

bence onu yazan arkadaş telefona giren kısımdan bahsediyor iphone ile aynı diye bencede aynı olması saçma

Bu polemik her zaman olacaktır. Ancak iphone da kullanıldı diye yeni şekil mi icad etmeliydi? Verimli bir soket işte, kimbilir iphonedan önce nelerde kullanıldı da farkında değiliz.
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