Samsung'un Galaxy Tab için hazırladığı aksesuarların fiyatları açıklandı.

Samsung'un ürettiği Android işletim sistemli tableti Galaxy Tab'e özel aksesuarlar ve fiyatları açıklandı. Şimdi dilerseniz Samsung Galaxy Tab için hazırlanan aksesuarlara ve fiyatlarına göz atalım

Klavye Dock birimi: Galaxy Tab için hazırlanmış olan 83 tuşlu klavye, tasarımı ve sadeliği ile dikkat çekiyor. Klavye işlevinin yanı sıra dock ünitesi olarakta kullanılabiliyor. Klavyenin üzerinden bulunan sarj girişi ve ses çıkışı bu aksesuara daha fazla fonksiyonellik katıyor. Galaxy Tab için hazırlanan bu klavyenin fiyatı geçici bir süreliğine 69.99£ olarak belirlendi.

Multimedia Desk Dock: Galaxy Tab için özel olarak üretilen bu dock ünitesi ile Galaxy Tab'i dke konumda kullanabileceksiniz ayrıca sahip olduğu ses çıkışı ve mini HDMI çıkışı sayesinde Galaxy Tab ile kaydedilmiş içerikler LCD TV'lerde de görüntülenebilecek. Bu ürünün fiyatı 39.99£ olarak belirlenmiş.

Araç şarj kiti: Samsung Galaxy Tab'i seyahat sırasında araçlarında şarj etmek isteyenlerin sahip olması gereken bir ürün. İngiltere'deki kullanım için 3 pinli çeviricisi ile birlikte satış fiyatı 34.99£ olacak.

TV bağlantı kablosu: Samsung Galaxy Tab için hazırlanan bu kablo ile kompozit bağlantı desteği sunan bütün cihazlara Galaxy Tab bağlanabilecek. Fiyatı: 14.99£

D30 Silikon kılıf: D30 adı verilen teknolojiye sahip olan bu kılıf, silikon yapısı ve özellikleriyle Samsung Galaxy Tab'i düşme sırasında ortaya çıkan darbelerden koruyacak. D30 silikon kılıfın fiyatı 20£ olarak açıklandı.

Samsung Galaxy Tab için hazırlanan diğer aksesuarlar olan kulaklık 20£, USB Data kablosu 15£, taşınabilir stereo hoparlörler 19.99£ olarak fiyatlandırıldı.