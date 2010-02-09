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Samsung'un yeni bombası 14 Şubat'da gün yüzüne çıkabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Bu sene 14 Şubat sadece Sevgililer için değil, Samsung için de çok özel bir gün olacak. 2009'un son döneminde mobil işletim sistemini duyuran dünyanın elektronik devi Samsung, hazırladığı okyanus temalı tanıtım sayfasıyla 14 Şubat yani Mobil Dünya Kongresinden bir gün önce üst sınıf yeni bir telefonun sinyallerini verdi. Hazır

Etkinlik için Mobil Dünya Kongresinin de yapılacağı Barselona kentini seçen elektronik devinin bu organizasyonda kendi mobil işletim sistemi bada'lı ilk telefonu tanıtması bekleniyor. Hazırlanan sitenin okyanus temalı olması ve bada'nın Korecede "okyanus" anlamına gelmesinin de beklentileri arttırdığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra kimi kaynaklar bada'lı telefonun Samsung'un 3.3 inç boyutunda 800x480 piksel çözünürlük sağlayan dahili dokunmatik panele sahip Super AMOLED ekranıyla geleceğini iddia ediyor.


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DH Misafiri 9 yıl
şubat'da
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Batuist 9 yıl
Amoledi biliyoruz da süperi nasıl oluyor acaba?? samsungun ekranları gerçekten çok harika.. amoledden daha iyi bir görüntü veriyorsa onu hiç düşünemiyorum bile..
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