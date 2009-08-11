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Sanallaştırma teknolojisine sahip Pentium E5300 ve Core 2 Duo E7500 satışta

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sanallaştırma teknolojisine sahip Pentium E5300 ve Core 2 Duo E7500 satışta
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Çalışmaları geçtiğimiz ay tamamlanan ve 22 Ekim'de lanse edilmesi beklenen Windows 7'nin şimdiden ön plana çıkan belkide en dikkat çekici özelliği Sanallaştırılmış XP Modu oldu. Bilindiği üzere özellikle kurumsal kullanım için hazırlanan ve devamında güncellenmeyen pek çok uygulama bulunuyor. Windows Vista'da yaşanan uyumluluk problemlerini Windows 7'de tekrarlamak istemeyen Microsoft, Sanallaştırılmış XP Modu ile yazılım uyumluluğu konusunda yeni bir dönemi başlatacağına inanıyor çünkü Windows XP için geliştirilen ve Windows 7'de dengeli çalışması söz konusu olmayan uygulamaların bu teknoloji sayesinde sorunsuzca kullanılabilmesi hedefleniyor.

Windows 7 Sanallaştırılmış XP Modu için kullanıcıların sanallaştırma (virtualization) teknolojisiyle uyumlu işlemci sahibi olmaları gerekiyor. İşlemci üreticilerince hazırlanan çözümlere baktığımızda ise AMD cephesinde güncel ürün gamının tamamında bu teknolojiye destek verilirken, Intel'de ise giriş seviyesi için hazırlanan bazı modeller haricinde genel olarak sanallaştıma teknolojisi kullanılıyor. Ancak özellikle giriş seviyesi işlemci pazarındaki pozisyonunu Windows 7 ile birlikte daha ileri taşımak isteyen Intel, dört ve çift çekirdekli Q8300, E5300, E5400, E7400 ve E7500 modellerinin yeni versiyonlarına sanallaştırma desteği ekledi.

Peki giriş seviyesinde yeni bir sistem toplarken, Sanallaştırılmış XP Modu özelliğine sahip olan ve olmayan Intel işlemciler nasıl ayırt edilebilir. Henüz sanallaşırtıma desteğine sahip örneğin Pentium E5400 gibi işlemciler ülkemiz pazarına giriş yapmış olmasalar da yurt dışında listelerde yer edinmeye başladılar. Kullanıcılar işlemci üzerinde yer alan ürün kodları ile satın almak istedikleri işlemcinin VT yani sanallaştırma desteğine sahip olup olmadığını takip edebilecekler. Örneğin sanallaştırma teknolojisine destek vermeyen çift çekirdekli Core 2 Duo E7400'ün S-Spec değeri SLB9Y iken, sanallaştırma desteğine sahip yeni versiynda ise bu değer SLGW3 olarak belirlenmiş.

Sanallaştırma teknolojisine sahip Pentium E5300 ve Core 2 Duo E7500 satışta
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Sanallaştırma teknolojisine sahip Pentium E5300 ve Core 2 Duo E7500 satışta
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ayzer 9 yıl
intel çok iyi amd çok kötü derler sözde intel fan -ve- atikleri...
ama dönüp bakıyorsun ki amd anakart değiştirtmez.cpu değiştirtmez.ram değiştirtmez sadece meraklısına upgrade olanağı sunar..
ama intel yok anakart olmaz der anakart alırsın ama onda da tek tip pahalı ram kullan der.ram alırsın. cpu alırsın efendim sanalmanyak! olmasını istersen git aynı cpu yu tekrar al der.
bu arada amd de birtürlü intelle yarışacak uzman kadro bulamaz...
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yc#1 9 yıl
Intel ucuz işlemcilerle pahalı işlemciler arasındaki farkı belirginleştirmek için bu teknolojiyi her işlemcisine koymuyordu. Eski işlemciler sanallaştırılmış XP modunu çalıştırabilir lakin işlemci kulanım oranı yüksek seyredecektir.
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tarnat1985 9 yıl
AMD bu olayda farkını koydu..
İntel, sap gibi ortada kaldı..Çünkü bu konuda şimdiye kadar hiçbir çalışması yoktu..
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VenomS 9 yıl
iyiki amd kullanıyorum athlon 64'lerden beridir sanallaştırma desteği standart olarak var daha ne olsun
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mavizaman 9 yıl
e7500 kaça çıkabiliyor acaba çarpanı 11 dersek 4-4.5 yapar kesin
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coreindie 9 yıl
Sanallaştırma teknolojisine ihtiyacı olan kullanıcılar ihtiyaçları olan işlemcileri zaten almışlardır. Ama vt desteğine sahip olmayan bir kullanıcının ilerde de ihtiyacının olmayacağı ne malum. Sanallaştırma teknolojisi e5xx ve e7xx serisine sonradan eklenen bir teknoloji değil, eski e5xxx ve e7xxx serisi işlemcilerde bu özellik kapatıldıktan sonra paketlenip, kutulanıp satışa çıkarılıyordu. Alper arkadaşımızın dediği gibi satış politikası ve AndyTr arkadaşımın dediği gibi VT desteği bu serideki işlemcilerden mahrum edilmeden satışa sunulsaydı zarar mı edeceklerdi?
Geçmiş zamanda pc kullanan standart kullanıcıların vt desteğine ihtiyaçları yok denilmişti ama ileriye baktığımızda bu özelliğin yaygın kullanım alanlarına sahip olduğunu görüyoruz. Gerçi bir yandan windows7 içinde xp modu kaldırılacak bir haber okumuştum, haberin ne kadar sağlam olduğunu bilmiyorum, ama VT Sadece windows7 değil virtual makine kurup oluşturduğumuz cd leri denemekten, vt destekli emulatörlere kadar bir çok kullanım alanına sahip. Bu özellik en çok serverlerde işe yarıyor, 1 pc de birden fazla sistem kullanmak ortalama verimi arttırıyor.
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dante38 9 yıl
Birazmı bayağı ayıp etmiler pis kazıkçılar.
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Alper# 9 yıl
Sadece iki kelime diyim
Satma politikası
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AndryTR 9 yıl
VT desteksiz işlemci almış olanlara ne olacak? Yeniden işlemci almaları gerekiyor. Basit bir teknoloji, en başından dahil edilseydi zarar mı edeceklerdi sanki? Biraz ayıp etmişler...
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