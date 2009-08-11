Sanallaştırma teknolojisine sahip Pentium E5300 ve Core 2 Duo E7500 satışta

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Çalışmaları geçtiğimiz ay tamamlanan ve 22 Ekim'de lanse edilmesi beklenen Windows 7'nin şimdiden ön plana çıkan belkide en dikkat çekici özelliği Sanallaştırılmış XP Modu oldu. Bilindiği üzere özellikle kurumsal kullanım için hazırlanan ve devamında güncellenmeyen pek çok uygulama bulunuyor. Windows Vista'da yaşanan uyumluluk problemlerini Windows 7'de tekrarlamak istemeyen Microsoft, Sanallaştırılmış XP Modu ile yazılım uyumluluğu konusunda yeni bir dönemi başlatacağına inanıyor çünkü Windows XP için geliştirilen ve Windows 7'de dengeli çalışması söz konusu olmayan uygulamaların bu teknoloji sayesinde sorunsuzca kullanılabilmesi hedefleniyor.

Windows 7 Sanallaştırılmış XP Modu için kullanıcıların sanallaştırma (virtualization) teknolojisiyle uyumlu işlemci sahibi olmaları gerekiyor. İşlemci üreticilerince hazırlanan çözümlere baktığımızda ise AMD cephesinde güncel ürün gamının tamamında bu teknolojiye destek verilirken, Intel'de ise giriş seviyesi için hazırlanan bazı modeller haricinde genel olarak sanallaştıma teknolojisi kullanılıyor. Ancak özellikle giriş seviyesi işlemci pazarındaki pozisyonunu Windows 7 ile birlikte daha ileri taşımak isteyen Intel, dört ve çift çekirdekli Q8300, E5300, E5400, E7400 ve E7500 modellerinin yeni versiyonlarına sanallaştırma desteği ekledi.

Peki giriş seviyesinde yeni bir sistem toplarken, Sanallaştırılmış XP Modu özelliğine sahip olan ve olmayan Intel işlemciler nasıl ayırt edilebilir. Henüz sanallaşırtıma desteğine sahip örneğin Pentium E5400 gibi işlemciler ülkemiz pazarına giriş yapmış olmasalar da yurt dışında listelerde yer edinmeye başladılar. Kullanıcılar işlemci üzerinde yer alan ürün kodları ile satın almak istedikleri işlemcinin VT yani sanallaştırma desteğine sahip olup olmadığını takip edebilecekler. Örneğin sanallaştırma teknolojisine destek vermeyen çift çekirdekli Core 2 Duo E7400'ün S-Spec değeri SLB9Y iken, sanallaştırma desteğine sahip yeni versiynda ise bu değer SLGW3 olarak belirlenmiş.

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