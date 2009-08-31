SanDisk yeni MP3 çalarını duyurdu; Sansa Clip+

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Depolama çözümleri dünyasının önde gelen isimlerinden SanDisk taşınabilir medya oynatıcıları pazarında için yeni müzik çalarlar duyurmaya devam ediyor. Firmanın Sansa serisi altında hazırladığı Clip+ isimli yeni MP3 oynatıcısı 2GB, 4GB ve 8GB olmak üzere üç farklı depolama kapasitesi ile Kırmıız, Mavi ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

OLED ekrana sahip olan ve FM radyo desteği sunan SandDisk Clip+ MP3, WMA, WAV, FLAC ve Ogg Vorbis gibi farklı müzik formatlarını desteklemekte. Yeniden şarj edilebilir pil ile kullanım süresi 15 saati bulan Clip+, SanDisk'in resmi internet mağazası ve BestBuy'da sırasıyla 40$, 50$ ve 70$ seviyesinden satışa sunulan medya oynatıcısının Avrupa ziyareti ise son çeyrekte gerçekleşecek.