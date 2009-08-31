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SanDisk yeni MP3 çalarını duyurdu; Sansa Clip+

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk yeni MP3 çalarını duyurdu; Sansa Clip+
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Depolama çözümleri dünyasının önde gelen isimlerinden SanDisk taşınabilir medya oynatıcıları pazarında için yeni müzik çalarlar duyurmaya devam ediyor. Firmanın Sansa serisi altında hazırladığı Clip+ isimli yeni MP3 oynatıcısı 2GB, 4GB ve 8GB olmak üzere üç farklı depolama kapasitesi ile Kırmıız, Mavi ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

OLED ekrana sahip olan ve FM radyo desteği sunan SandDisk Clip+ MP3, WMA, WAV, FLAC ve Ogg Vorbis gibi farklı müzik formatlarını desteklemekte. Yeniden şarj edilebilir pil ile kullanım süresi 15 saati bulan Clip+, SanDisk'in resmi internet mağazası ve BestBuy'da sırasıyla 40$, 50$ ve 70$ seviyesinden satışa sunulan medya oynatıcısının Avrupa ziyareti ise son çeyrekte gerçekleşecek.


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geceningölgesi 10 yıl
Bu sansa cliplerde kıskaç bulunuyor mu
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Quaker 10 yıl

testci

Bu sansa cliplerde kıskaç bulunuyor mu


Evet var arkasında kıskaç
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king size 10 yıl
süper ya sansa clıpden ses kalitesi az daha iyi olursa tadından yenmez valla
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king size 10 yıl
galiba sd kart ve tip haricinde bi değişiklik yok o kötü olur
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