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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Saniyede 254 trilyon basamak üreten sayı üreteci geliştirildi

    Araştırmacılar kum saati şeklindeki bir yapıya aynalar yerleştirerek küçük bir lazer ışığının sekmesini sağladı ve saniyede 254 trilyon basamak üretmeyi başardı.
    02 Mart 2021, 19:30 (5 gün)
    2,2b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Saniyede 254 trilyon basamak üreten sayı üreteci geliştirildi

    Sayı üretme sistemleri yüz yıllardır kullanılıyor ancak şifrelemenin modern dünyada öneminin artması ile birlikte bu sistemlere de ihtiyaç artmaya başladı. Milyarlarca elektronik cihazın olduğu günümüzde rastgele sayı üretmek çok hızlı olmak zorunda. Buna yönelik etkileyici gelişmeler yaşanıyor.

    Saniyede 254 trilyon basamak

    Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Dublin Trinity Eğitim Kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir lazer tabanlı sayı üreteci türünün en hızlısı ünvanını elde etti.

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    Sistem saniyede 250Tb rastgele bit üretebiliyor. Yani saniyede 254 trilyon civarında rastgele basamak diyebiliriz. Bu rakam bilgisayar tabanlı rastgele sayı üretim sistemlerinden 100 kat daha fazla.

    Bu yeni sistem bir milimetre uzunluğunda küçük bir lazer kullanıyor ve çıkış yapmadan önce kum saati şeklindeki bir boşluğun içerisine yerleştirilmiş aynalardan sekiyor. Bu sistemde pek çok optik mod oluşturulabiliyor.

    Saniyede 254 trilyon basamak üreten sayı üreteci geliştirildi
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    Saniyenin trilyonda birinde 254 nokta oluşturabilen bu sistemi en hızlı kameralar dahi takip edememiş ve bir kaç nano saniye sonra kameranın hafızası dolmuş. Bu bakımdan tam bir kayıt da yapılamamış.

    Çok hızlı sayı üreteçlerine olan ihtiyaç nedeniyle farklı yöntemler geliştirenler de mevcut. Google’ın kuantum bilgisayarları kullanarak geliştirdiği 53 kubitlik benzer bir sistem de etkileyici sonuçlara ulaşmıştı.



    https://www.engadget.com/fastest-laser-random-number-generator-102542886.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    4 bytelık bir veride 10 basamaklı sayı saklanabiliyor, her basamak bir bite tekabül etmez yani
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    konuyu her zaman ki gibi yanlış yerinizle anlamışsınız !

    konu şu ! random diye sayı üreten bir programlama fonksiyonu vardır.
    ama bu fonksiyon tam anlamayla random ( rasgele ) değildir.

    rasgele diye ya saatin saniyesini 2 ye böler 3 le çarpar misali bir sabit referans noktası gereklidir. bu yüzden haliyle ileri seviye güvenlik anlamıyla ön görüle bilir tahminler üreten alternatif programlarla bu sayı buluna bilir.

    burada kum saati gibi doğal analog bir sistemin rasgeleliğini randomize bir değer anlamıyla hiç bir insan mantıksallığı ile yazılamayacak bir rasgellik üretilmiş. bu, bu açıdan mantıklı gibi ama büyük sunucuların optik açıdan yanlarında bir kum saati tarayıcısı barındıracağı anlamına geliyor.
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    KodBükücü (Güray Sun) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cidden harika. İnsanlığa katkı budur, tebrik ederim.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben mi yanlış hesaplıyorum yoksa 254trilyon bit, 31 terabayt mı yapıyor? Saniyede 31 terabayt yazabilmek muazzam bir rakam. Yani üretmesi bir yana onu kaydedebilen kaynakta inanılmaz hızlı olmalı. Kapasitesi de çok sağlam olmalı. 10 saniye test edeyim desen 310tb. Ya da millet bir şekilde aslında bu tb'lerin falan sınırsıza yakın yolunu buldu. Son kullanıcılara ufak ufak artırıyorlar.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne diyonuz ne olmuş saniyenin kaçta biri?
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