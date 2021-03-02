Saniyede 254 trilyon basamak üreten sayı üreteci geliştirildi

Sayı üretme sistemleri yüz yıllardır kullanılıyor ancak şifrelemenin modern dünyada öneminin artması ile birlikte bu sistemlere de ihtiyaç artmaya başladı. Milyarlarca elektronik cihazın olduğu günümüzde rastgele sayı üretmek çok hızlı olmak zorunda. Buna yönelik etkileyici gelişmeler yaşanıyor.

Saniyede 254 trilyon basamak

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Dublin Trinity Eğitim Kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir lazer tabanlı sayı üreteci türünün en hızlısı ünvanını elde etti.

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Sistem saniyede 250Tb rastgele bit üretebiliyor. Yani saniyede 254 trilyon civarında rastgele basamak diyebiliriz. Bu rakam bilgisayar tabanlı rastgele sayı üretim sistemlerinden 100 kat daha fazla.

Bu yeni sistem bir milimetre uzunluğunda küçük bir lazer kullanıyor ve çıkış yapmadan önce kum saati şeklindeki bir boşluğun içerisine yerleştirilmiş aynalardan sekiyor. Bu sistemde pek çok optik mod oluşturulabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Saniyenin trilyonda birinde 254 nokta oluşturabilen bu sistemi en hızlı kameralar dahi takip edememiş ve bir kaç nano saniye sonra kameranın hafızası dolmuş. Bu bakımdan tam bir kayıt da yapılamamış.

Çok hızlı sayı üreteçlerine olan ihtiyaç nedeniyle farklı yöntemler geliştirenler de mevcut. Google’ın kuantum bilgisayarları kullanarak geliştirdiği 53 kubitlik benzer bir sistem de etkileyici sonuçlara ulaşmıştı.

https://www.engadget.com/fastest-laser-random-number-generator-102542886.html

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