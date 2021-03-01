iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında

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Bir dönem iOS ekosisteminde büyük bir yere sahip olan jailbreak topluluğu yavaş yavaş önemini kaybetti ve gündemden düştü. Yine de önemli bir kaç grup halen jailbreak araçları geliştirmeye devam ediyor. Unc0ver bunlardan birisi

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iOS 14 için Unc0ver

Unc0ver ekibinin geçen hafta yaptığı paylaşımın ardından yeni JB aracı merakla bekleniyordu. Bu hafta ilk kez iPhone 12 serisini de kırabilecek olan araç yayınlandı. Daha önce sadece iPhone X modeline kadar iOS 14 için jailbreak aracı kullanılıyordu ancak iPhone XS ve sonrası bundan mahrum kalmıştı.

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Unc0ver 6.0 aracı tam bir jailbreak imkanı sunarken Cydia tabanlı paket yönetimini de beraberinde getiriyor. iOS 14 ve iOS 14.3 sürümleri arasındaki tüm iPhone cihazları jailbreak kapsamında. Buna iPhone 6s de dahil.

iOS 14 içerisindeki cicuta_verosa açığını kullanan Unc0ver şimdilik bazı çökme sorunları yaşıyor ancak ilerleyen dönemde güncelleme ile bunlar giderilecek. Diğer taraftan iOS 14.4 sürümünü kullanan cihazların bir önceki sürüme dönmesinin önü kapatıldığı için henüz güncelleme yapmamış olanların dikkat etmesinde fayda var.

https://wccftech.com/unc0ver-jailbreak-for-ios-14-to-ios-14-3-released-with-support-for-iphone-6s-to-iphone-12/

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