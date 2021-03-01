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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında

    Unc0ver 6.0 aracı ile birlikte iPhone 12 serisi de jailbreak kapsamına giriyor. iOS 14 ve 14.3 arasında yer alan tüm iPhone modelleri jailbreak aracını kullanabilecek.
    01 Mart 2021, 19:00 (6 gün)
    3,6b
    1
    7
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında
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    Bir dönem iOS ekosisteminde büyük bir yere sahip olan jailbreak topluluğu yavaş yavaş önemini kaybetti ve gündemden düştü. Yine de önemli bir kaç grup halen jailbreak araçları geliştirmeye devam ediyor. Unc0ver bunlardan birisi

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    iOS 14 için Unc0ver

    Unc0ver ekibinin geçen hafta yaptığı paylaşımın ardından yeni JB aracı merakla bekleniyordu. Bu hafta ilk kez iPhone 12 serisini de kırabilecek olan araç yayınlandı. Daha önce sadece iPhone X modeline kadar iOS 14 için jailbreak aracı kullanılıyordu ancak iPhone XS ve sonrası bundan mahrum kalmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü"

    Unc0ver 6.0 aracı tam bir jailbreak imkanı sunarken Cydia tabanlı paket yönetimini de beraberinde getiriyor. iOS 14 ve iOS 14.3 sürümleri arasındaki tüm iPhone cihazları jailbreak kapsamında. Buna iPhone 6s de dahil.

    iOS 14 içerisindeki cicuta_verosa açığını kullanan Unc0ver şimdilik bazı çökme sorunları yaşıyor ancak ilerleyen dönemde güncelleme ile bunlar giderilecek. Diğer taraftan iOS 14.4 sürümünü kullanan cihazların bir önceki sürüme dönmesinin önü kapatıldığı için henüz güncelleme yapmamış olanların dikkat etmesinde fayda var.



    https://wccftech.com/unc0ver-jailbreak-for-ios-14-to-ios-14-3-released-with-support-for-iphone-6s-to-iphone-12/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gereksiz boş dediğin şey için binlerce kişi uykusuz hayallere daldı...Ki Sizin İçin Gerekli Olan Birçok Şeyde Milyarlarca insan için gereksiz...Bunu unutmayın...
    Gereksiz boş dediğin şey için binlerce kişi uykusuz hayallere daldı...Ki Sizin İçin Gerekli Olan Birçok Şeyde Milyarlarca insan için gereksiz...Bunu unutmayın.....
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Z zahidow (Ihsan Zahid) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım 14.4 sürümü için de bir an önce jb yayınlanır.
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    drjacob (... ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    JB candır can
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    veteriner69 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sevindirici haber.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gereksiz boş dediğin şey için binlerce kişi uykusuz hayallere daldı...Ki Sizin İçin Gerekli Olan Birçok Şeyde Milyarlarca insan için gereksiz...Bunu unutmayın...
    Yanıtla +9
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    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz boşşş
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 6 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    yaw he he. jailbreak candır ...
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    CrowMeister (Furkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    dedi jailbreak nedir bilmeyen insan
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