Sapphire 1050 Watt ve 1250 Watt'lık yeni güç kaynakları planlıyor

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sapphire bir süre önce 625 Watt gücündeki modelini duyurarak FirePSU isimli güç kaynağı ailesini tanıtmıştı. Özellikle profesyonel kullanıcılar için hazırlanan ve iş istasyonlarını hedefleyen FirePSU 625W modelinden sonra Sapphire oyunculara yönelik yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmak istiyor. 2 Haziran'da başlayacak Computex fuarında firmanın, FirePSU Gaming Edition serisi 1050W ve 1250W gücündeki yeni güç kaynaklarını tanıtabileceği söyleniyor.

Sapphire'in oyuncu sistemleri için planladığı yeni güç kaynaklarının detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmamasına rağmen çoklu ekran kartı kurulumlarına destek vermeleri ve yüksek verimlilik değeri sunmaları bekleniyor. XFX'ten sonra Sapphire'in de oyunculara özel yeni güç kaynakları planlaması pazara yeni bir soluk getirecek ve üreticiler arası rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.