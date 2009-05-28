Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire 1050 Watt ve 1250 Watt'lık yeni güç kaynakları planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,6b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sapphire 1050 Watt ve 1250 Watt'lık yeni güç kaynakları planlıyor
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sapphire bir süre önce 625 Watt gücündeki modelini duyurarak FirePSU isimli güç kaynağı ailesini tanıtmıştı. Özellikle profesyonel kullanıcılar için hazırlanan ve iş istasyonlarını hedefleyen FirePSU 625W modelinden sonra Sapphire oyunculara yönelik yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmak istiyor. 2 Haziran'da başlayacak Computex fuarında firmanın, FirePSU Gaming Edition serisi 1050W ve 1250W gücündeki yeni güç kaynaklarını tanıtabileceği söyleniyor.

Sapphire'in oyuncu sistemleri için planladığı yeni güç kaynaklarının detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmamasına rağmen çoklu ekran kartı kurulumlarına destek vermeleri ve yüksek verimlilik değeri sunmaları bekleniyor. XFX'ten sonra Sapphire'in de oyunculara özel yeni güç kaynakları planlaması pazara yeni bir soluk getirecek ve üreticiler arası rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
salman_of 10 yıl
benim psu 350 W amd 2600 ilemcim ve gf 5200 ekran kartimla mutlu ve huzurluyum oyun oynayanlar ve 3dsmax benzeri yazilimllarla calismak zorunda olanlar dusunsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Nükleer santralli güç kaynaklarını da bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
çeşit artıyor..
bakalım bu rekabete kim dayanabilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zagor_tenay34 10 yıl
ya olay sanki biraz fazla mı abartılıyor....transistöler küçülüp gpu ve cpu güç ihtiyaçları azalırken psu ların böyle ütü moduna girmesi bana tuhaf geliyor......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 10 yıl
GUZEL PSU YAPMIS ALİNİR BİR PSU
COK CESİTLİLİK İYİDİR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
hala psu 1000w olursa pc 1000w elektirik harciyacanı sananlar var ve utanmadan yorum yazıyolar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volcano2K 10 yıl
PSUların Enermax Revolution la watt değerleride tutuyor...:) hatta fan ızgarasının takıldığı çerçevedeki iç bükey eğim bundada var. Konnektörlerde benzer..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 10 yıl

Orjinalden alıntı: volcano2K

PSUların Enermax Revolution la watt değerleride tutuyor...:) hatta fan ızgarasının takıldığı çerçevedeki iç bükey eğim bundada var. Konnektörlerde benzer..



Butun malzemeler ortak alinan taseronlardan alinabilir... hatta o sirketlerin bu PSU'lari nerden aldigini soyleyin, o fandan, izgaradan kutudan ve konnektorlerden bulayim size... hatta bana soleyin icindeki elektronik aparatlari bizim Pro2000'de bile satiliyordur onlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ataman1941 10 yıl
Teknolojinin ilerlediğini düşünmüyorum malesef. Ne verimlilik artışı var nede güç tasarrufu.Hatta tam aksine gelişmeler yaşanıyor,tüm firmalar gün geçmiyor ki 1000 watt ve üzeri psu anonsu yapmasın.Bu rezilliği her alanda görebiliyoruz.Çalıştırılabilmesi için harici olarak 6 pinlik 2 güç girişine ihtiyaç duyan sözüm ona modern ve teknolojinin! tüm nimetlerinden faydalanmış verimli-öküz gibi güç harcayan gpu'lar. Yukarıdaki arkadaş çok güzel demiş,"bir pc ye 1000 watt çektirdiğimiz günleri çok arıyacaz." Evet,yaz ayları gelince susuzluktan Adapazarlarından bilmem nerelerden su getirmenin maliyetide cabası bence.Masa başında oturup oyun oynayarak .öt büyütmek hiç te iç acıcı bir durum değil bence.Ne doğal enerji kaynakları için nede 100 kilo ve üzeri olup-insanlıktan çıkmış oyun tutkunları için.İnsanın içi cız ediyor maalesef bu manzarayı tekrar tekrar görmekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 10 yıl
aslında nvidia sli destekli anakart psu ram flan çıkartıyo atininde yapması lazım böyle bişey altı üstü bi logo deilmi nasıl olsa crossfire yaz gitsin .. nvidia farklı bişeymi yapıyo sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 10 yıl
marifet onu yapmak değil sapphire efendi 300watt powerın her sisteme yettiği ekran kartları yapmak parası pulu deeğil yani ilerde bir pc ye 1000 watt çektirdiğimiz günleri çok arıyacaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssonerb 10 yıl
evet doğru kayda değer bir yenilik veya farklılık görebiliyormusun bizde varız demek için ve yanlışmı bence değil.yanlış olan pc nin power tuşuna bastıgımızda 1250w a yakın elektrik harcıyor olacagımız.teknoloji gelişiyor enerji ihtiyacı azalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Diablo 10 yıl
Orjinalden alıntı: ssonerb

evet doğru kayda değer bir yenilik veya farklılık görebiliyormusun bizde varız demek için ve yanlışmı bence değil.yanlış olan pc nin power tuşuna bastıgımızda 1250w a yakın elektrik harcıyor olacagımız.teknoloji gelişiyor enerji ihtiyacı azalmıyor.


Sizin sisteminiz ne kadar güç çekerse PSU da şebekeden o kadar yük çeker verimi el verdiği kadar...

PSU 1250W oldu diye şebekeden 1250W güç çekmez, su motoru değil bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10585 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güç Kaynağı, psu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Samsung NV100 HD fotoğraf makinesi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim