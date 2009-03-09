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Sapphire, 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,1b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelini satışa sunuyor
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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, yüksek bellek kapasitesine sahip Radeon HD 4870 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia cephesinde 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modellerinin pazara sunulması sonrasında AMD-ATi cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu olmuştu. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Sapphire, 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modeliyle Nvidia'nın aynı segmentteki çözümlerine meydan okumaya hazırlanıyor.

Sapphire'in yüksek bellek kapasitesine sahip HD 4870 modelinde, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında firmanın yine CeBIT 2009 fuarında sergilediği özel soğutucusu kullanılıyor. Vapor-X serisi dahilinde hazırlanan ekran kartının grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor. DirectX 10.1 desteğine ve donanımsal video hızlandırma özelliğine sahip olan kart üzerinde DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri yer alıyor.

Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Vapor-X Radeon HD 4870 modeli 258 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla listelere girerken, 1GB GDDR5 bellekli versiyonu ise 222 Avro'luk fiyat üzerinden listelere yansımış durumda.


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yonex78 10 yıl
bellek miktarı ayrı bi tartışma konusu olmakla birlikte sevgili asus görsün formula nasıl olurmuş.. :P
aynen
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max975 10 yıl
bu belleğe ihtiyac duyanlara güzel bir ürün ama soğutma fanı harika
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XivA 10 yıl
nvidiacılar zengindir alır. ama ati 4XXX sersini çıkarmasaydı bu 285 leri 600-700 usd ye alırlardı.
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a.f.i 10 yıl
@fettah34 , size katılmamak elde değil.
fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda gtx285 için bu kadar para verecek olanların sayısını tahmin edebilmek pek de zor olmayacaktır
heralde gtx285'i ortaya atıp, alternatif olarak gösterenlerde bu karta sahip olan sayılı şanslı kişilerden olmalı :D
(kaldı ki ben, gtx285'i önerenlerin bu kartı(yani gtx285'i) alacaklarını veya yakın bir zaman içerisinde almayı düşündüklerini hiç sanmıyorum. sadece konuştuklarıyla kalıyorlar. )
ama tüm bunlara rağmen bazılarının yazdıkları yorumlar, bir uzman niteliğinde ve kesin yargı bildirecek uslubla yazıldığından tepkimi ifade etmek istedim.
güncel haberlerinizden dolayı DH ekibine teşekkür ederim .
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yerroner 10 yıl
22" monitörün üzerinde oyunları 8xaa ile oynamak isteyenler için ideal kart bu. Ortalama oyunculara 512 MB versiyonu yeterli. Ama 512 MB ile 1 GB arasında bile kartların AA performansında bir miktar yükselme olduğu biliniyor. Bu kart da bu amaçla kullanılabilecek, tam bir hardcore gamer kartı. Şahsen bende 8800 GTS 512 MB var ve ben de bu saatten sonra 512 MB'lik bir kart almam (4870 bile olsa), 896 veya 1024 MB'lık üst düzey kartlara geçerim.
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bordoomavii 10 yıl
@overclocking
149$ lık 4870'e link verebilirmisin?
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Kloroform 10 yıl
amaç pazarlama stratejisi.bu kartı sırf 2gb olduğu için alacak insanlar var.1gb bellek bile son derece yeterli iken 2gb biraz da gereksiz olmuş.ama kartın şekli güzelmiş.
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OverClocK1ng 10 yıl
Oha. 4870 ler 149$ a düşmedi mi. Sapphire sapıttı herhalde. Yani 2Gb diye kim o karta o kadar para verir ki...
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ssonerb 10 yıl
cok güzel bir soğutucu
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Vuze 10 yıl
300usd+kdv + bu döviz kuruyla olursa ben hiç alınacagını sanmıyorum açıkçası
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ozzzy 10 yıl
Sapphire yine kendine yakışanı yapmış bence. Ülkemizde de en iyi organize olmuş en yaygın markalardan biri , bu modelinde mutlaka alıcısı çıkaaktır diye düşünüyorum.
Benim asıl merak ettiğimse kartın overclock performansı , üzerindeki soğutucunun markası ve performansı.
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scutaro 10 yıl
2gb gereksiz aynı şey gtx285 içinde geçerli böyle kartlar çıkarmak yerine mesela 4890'ı 240sp*5 toplamda 1200 hesaplayıcılı 60 doku birimli üretip 350$ gibi olsa hem gtx285'e denk veya daha iyi bir kart olurdu hemde fiyatların düşmesine yardım ederdi
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alito 10 yıl
şekil güzel ama yeşilimsi baskı devre o soğutucuya hiç yakışmamış. siyah baskı devre kullanılmalıydı. yanılmıyorsam cebit fuarında sergilenenler siyah baskı devreliydi.
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psychemy 10 yıl
bellek miktarı ayrı bi tartışma konusu olmakla birlikte sevgili asus görsün formula nasıl olurmuş.. :P
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