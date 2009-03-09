Sapphire, 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelini satışa sunuyor

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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, yüksek bellek kapasitesine sahip Radeon HD 4870 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia cephesinde 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modellerinin pazara sunulması sonrasında AMD-ATi cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu olmuştu. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Sapphire, 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modeliyle Nvidia'nın aynı segmentteki çözümlerine meydan okumaya hazırlanıyor.

Sapphire'in yüksek bellek kapasitesine sahip HD 4870 modelinde, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında firmanın yine CeBIT 2009 fuarında sergilediği özel soğutucusu kullanılıyor. Vapor-X serisi dahilinde hazırlanan ekran kartının grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor. DirectX 10.1 desteğine ve donanımsal video hızlandırma özelliğine sahip olan kart üzerinde DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri yer alıyor.

Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Vapor-X Radeon HD 4870 modeli 258 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla listelere girerken, 1GB GDDR5 bellekli versiyonu ise 222 Avro'luk fiyat üzerinden listelere yansımış durumda.