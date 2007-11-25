Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sapphire HD 3850 ve HD 3870 ekran kartı video inceleme

11 yıl
117,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATI, başarısız HD2900XT'si ardından tekrar sahnede ve 55nm üretim teknolojisi ile üretilen, Direct X10.1 destekli yeni GPU'su R670 ile nVidia'yı orta ve orta üst seviyede vurmayı planlıyor. Bu videomuzda R670 GPU'sunu kullanan 8600GTS'in rakibi HD 3850'yi ve 8800GT ile savaşacak olan HD 3870'i inceliyoruz.

ATI bu sefer kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Eğer kartlar piyasaya beklenen fiyatlarla girerlerse bu işe bir çok 8600GT ve GTS kullanıcısı üzülecektir fakat yeni sistem toplayanlar veya oyun oynamak için uygun fiyatlı bir ekran kartı arayanlar için iyi bir fırsat.

Firma bilgileri


http://www.sapphiretech.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
combo anakartlar pci dan agp ye köprü ile dönüştürür ve her kartı açmaz. combo anakartla test yapılmaz! incrleme için paradan kaçılacağına uygun bir agp anakart almak daha iyi test verir. o agp pci combo anakartın 3850 yi açması bile mucize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EX38 11 yıl
arkadaş hızını alamıyor çok hızlı konuşuyor bazen anlayamıyorum...tane tane konuşursan sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
riverred 11 yıl
Bu konuyu görene kadar kesinlikle 3870 i almayı düşünüyordum 15 gün daha geç kalsaydım 3870 elimde olacaktı (15 gün sonra alıcam da) fakat incelemeden sonra gördüm ki ATI nin en iyi performans veren kartının 3850 olduğunu gördüm. Ve yeni çıkacak oyunlar için de DX 10.1 desteğinin olması daha bir iyi. Konuyu gördükten sonra araştırmasını yaptım ve hepsiburadada iyi bir fiyattan buldum hepsiburada.com/... bence serinin en iyi ekran kartı 2 sene daha çıkacak oyunları idare eder diye düşünüyorum. Videoyu hazırlayan arkadaşımada sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DisappeaR 11 yıl
Eyti demiş adam ya

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpi_23 11 yıl
İnceleme çok güzel olmuş teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ariftanis 11 yıl
bence hd3850 1950pro un yerini alacak bir kart yani ekmek gibi satişacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
msberkman 11 yıl
asus p5e3 deluxe wifi kullanıcısı olarak bişi söylemek istiyorum
video incelemede ramlerde bi hata var galiba...
ramler sadece siyah slotlara takılınca dual çalışıyo...donanım haber bi hata yapmış galiba!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 11 yıl
@msberkman

Yanlışınız var turuncu slotlara takınca da dual olarka çalışıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erensenturk1990 11 yıl
şimdi izliycem bende bakalım nasıl bir fark var diğer kartlarla.crysis incelemesini merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sewger 11 yıl
3850 cf mantıklı görünüyor..Bazı testlerde ultrayı bile geçmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 11 yıl
Öncelikle video için elinize sağlık.fakat neden 3850 nin cf testleri konmamış bence oda konsa iyi olurdu.gerçi konsa diyorum ama elde başka kart varmı orası bilinmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenova 11 yıl
crysis sınırlı sayıda gelir bekleyelim, 8800 gt hd 3800 serisi onlarda sınırlı sayıda gelir onu da bekleyelim, öfff yani yeni kart alcak arkadaşlara Allah kolaylık versin ne berbat bir durum ya, paramızla sabır taşına dönüyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Q13ik 11 yıl
Beklediğim bir incelemeydi,TEŞEKKÜRLER.Çok güzel olmuş ama bir sorum olacak;ati ekran kartları-nforce çipsetlerde sorun çıkartabiliyor diye duymuştum ne kadarı doğru??Şimdiden saolun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okean 11 yıl
Overclock'lu 3850 CF ile 8800 karşılaştırması, Legit reviews'den:
legitreviews.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TaVa 11 yıl
8800 GT testin hakkını vermiş, ATI sınıfta kalmış resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hzrcn 11 yıl
keşke birde 3870cf görebilseydik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technics 11 yıl
bunun üzerine ürünler hızla pazara girerse birde tadından yenmez..
inceleme için eline sağlık emeği geçenlerin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0nkey D. Luffy 11 yıl
Çok güzel bir inceleme olmus. CF ile harikalar yaratacak gibi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
32:00
Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu?
7,6b izlenme · 6 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
17:29
Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 7
8,8b izlenme · 4 ay
03:11
Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"
12,3b izlenme · 5 ay
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
14:31
Monster'da Bu Hafta - Battlefield V
8,9b izlenme · 5 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
14,9b izlenme · 6 ay
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,2b izlenme · 5 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
10:01
Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme
10,7b izlenme · 5 ay
23:25
Monster'da Bu Hafta - Rocket League
8,4b izlenme · 5 ay
15:11
Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 6
8,9b izlenme · 5 ay
18:54
Monster'da Bu Hafta - CS: GO
9,8b izlenme · 5 ay
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,6b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim