Sapphire HD 3850 ve HD 3870 ekran kartı video inceleme

ATI, başarısız HD2900XT'si ardından tekrar sahnede ve 55nm üretim teknolojisi ile üretilen, Direct X10.1 destekli yeni GPU'su R670 ile nVidia'yı orta ve orta üst seviyede vurmayı planlıyor. Bu videomuzda R670 GPU'sunu kullanan 8600GTS'in rakibi HD 3850'yi ve 8800GT ile savaşacak olan HD 3870'i inceliyoruz.

ATI bu sefer kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Eğer kartlar piyasaya beklenen fiyatlarla girerlerse bu işe bir çok 8600GT ve GTS kullanıcısı üzülecektir fakat yeni sistem toplayanlar veya oyun oynamak için uygun fiyatlı bir ekran kartı arayanlar için iyi bir fırsat.

Firma bilgileri

http://www.sapphiretech.com