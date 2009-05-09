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Sapphire HD 4890 Atomic: 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı yolda!

Ekran kartı üreticileri arasındaki yarış, hız aşırtma (overclock) ile yeni bir boyut kazanabilir! Sapphire'in 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı yolda!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,2b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı unvanına sahip Radeon HD 4770 modellerini tanıtması buna karşılık Nvidia'nın da GeForce GTX 275 modelini duyurmasıyla hareketlilik kazanan ekran kartı pazarına önümüzdeki günlerde hız aşırtma yarışı damgasını vurabilir. Phenom II işlemcileri için hız aşırtma yani overclock odaklı bir tanıtım kampanyası yürüten ve bu konuda isabetli bir karar verdiği arttırmayı başardığı pazar payıyla adeta doğrulanan AMD, benzer bir stratejiyi kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı ekran kartı pazarında da takip ederek hem satış rakamlarını arttırmayı hem de mevcut pozisyonunu daha iyi bir noktaya taşımanın planlarını yapıyor.

Sapphire HD 4890 Atomic: 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı yolda!
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AMD-ATi hazırladığı resmi dökümanda, Radeon HD 4890'ın 1GHz ve üstü GPU hızlarını çıkabileceğini açıklamıştı!

Geçtiğimiz ay ürün gamının tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak Radeon HD 4890 modelini pazara sunan ve hazırladığı resmi tanıtım dökümanlarında kartın yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olduğuna gönderme yaparak, grafik işlemci çalışma frekansının 1GHz ve üstü hızlara çıkabileceğini iddia eden AMD-ATi'nin bu girişimi oldukça konuşulmuştu. Tabii kart ile yapılan denemelerde GPU hızının standart soğutucuyla bile 950MHz+ seviyesine çıkabilmesi, deneyimli kullanıcıların ince ayarlarla 1GHz gibi oldukça yüksek bir hıza çıkması kartın hız aşırtma potansiyeline yönelik önemli gelişmelerdi. Kaldı ki video incelemesini yaptığımız HD 4770 te 1GHz'e ulaşarak firmanın bu konudaki iddiasını pekiştirmişti.

Kartların sahip olduğu yüksek hız aşırtma potansiyeli son kullanıcıların yanı sıra ekran kartı üreticilerinin de dikkat çekmiş olacak ki özellikle AMD-ATi tabanlı ekran kartı üreten firmalar arasında en yüksek saat hızına sahip model yarışı başlayacak gibi görünüyor. Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD-ATi'nin iddialı pek çok iş ortağı kapalı kapılar ardında özel tasarımlı ve ciddi derecede hız aşırtılmış yeni modeller üzerinde yoğun mesai harcamaktalar. Her ne kadar özel tasarımlı ilk Radeon HD 4890 modeli PowerColor cephesinden anons edilmiş olmasa da, fabrika çıkışı en yüksek saat hızına sahip model unvanını Sapphire'in Atomic serisi altında hazırladığı Radeon HD 4890 modelinin ulaştığı belirtiliyor.

Sapphire HD 4890 Atomic: 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı yolda!
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Sapphire HD 4890 Atomic: 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı yolda!
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin en büyük iş ortaklarından birisi olan Sapphire'in özel tasarımlı ve yüksek performanslı kimi modellerini Atomic serisi altında konumlandırdığını biliyoruz. Firmanın seriye kazandırdığı son üye ise dünyanın 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı unvanına sahip olan Radeon HD 4890 Atomic oldu. Firmanın yeni modeli hem soğutucusu hem yüksek saat hızları hem de özel kutulaması ile dikkat çekecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği yeni modelin grafik işlemcisi 1GHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. 1GB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Grafik işlem biriminin yüksek çalışma frekansı aynı zamanda güçlü bir soğutucu gereksinimini de beraberinde getiriyor. Sapphire bu konudaki tercihini ise yüksek performans odaklı modellerinde bir süredir kullanmakta olduğu Vapor Chamber teknolojili özel çözümden yana kullanmış. Çift slot tasarıma sahip olan soğutucuda ısı iletim teknolojisi temel alınıyor ve ısı iletiminin daha hızlı ve efektif gerçekleşebilmesi adına ısı boruları kullanılıyor. Yüksek saat hızlarına rağmen özel soğutucu ile ihtiyaç duyulan soğutma performansının sağlandığı belirtilen ekran kartı aynı zamanda DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine destek verirken, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD Video hızlandırma da yapabiliyor.

Sapphire HD 4890 Atomic: 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı yolda!
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Sapphire HD 4890 Atomic: 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı yolda!
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Sapphire Radeon HD 4890 Atomic, serinin piyasadaki diğer üyelerinde kullanılan "bond" tipi çantayı anımsatan özel kutulamayla gelirken, yeni modelin fiyatlandırma olarak Radeon HD 4890 tabanlı benzer modellerden bir miktar daha pahalı olması bekleniyor. Tabii bu noktada firmanın yeni modelini, en iyisini elde etmek isteyenler için hazırladığını belirtmekte de fayda var. Sapphire'in kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen Radeon HD 4890 Atomic modelinin yanı sıra MSI, PowerColor ve XFX gibi firmaların da yine 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 modelleri üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda kullanıma sunmayı planladıklarını da belirtelim.


http://www.overclock3d.net/news.php?/gpu_displays/sapphire_reveals_the_world_s_first_1ghz_gpu_4890_atomic_edition/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GurcellOnline 10 yıl
AMD yine onde. Fazla soze gerek yok biraz daha zorlarlarsa eger nVidia yi piyasadan silebilirler :D
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RapscallioN 10 yıl

Orjinalden alıntı: Gurcellonline

AMD yine onde. Fazla soze gerek yok biraz daha zorlarlarsa eger nVidia yi piyasadan silebilirler :D




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LORDTEK 10 yıl
AMD bu 1 GHz sınırını aşmaya alışık. İşlemci cephesinde 2 GHz aşamasını kaybetmişti. Bakalım ekran kartı cephesinde ikinci aşamada ne olacak...
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Master_Evil 10 yıl
çok güzel hazırlanmış
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hasanmustafa06 10 yıl
normal ati 4890 saphire gecti elime
onu biliyoruz gddr5 1g 256 bit ama bu atomic
modeli daha üst seviye. keske kartı 40 nm de
yapabilselerdi. acaba testlerde ne sonuç verecek
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hardware wizard 10 yıl
bukadar hızlı ekran kartı cıkartırlarsa hıç ekran kartımı degiştirmem ver bi dünya para 2 ay sonra yalan olsun kart adama koyar

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Mickcasey 10 yıl
kagıt ustunde verılerle bu ıs yurumez 5ghz olsa ne yazar ati core hızında zaten hep onde ama gel gorkı oyunlarda nal topluyor
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sapper 10 yıl

Orjinalden alıntı: Mickcasey

kagıt ustunde verılerle bu ıs yurumez 5ghz olsa ne yazar ati core hızında zaten hep onde ama gel gorkı oyunlarda nal topluyor


Mesela hangi oyunlarda nal topluyor?
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tanak 10 yıl
biliyorsunuz artık super bilgisayarlar grafik işlemcileriyle yapılıyor. bu kart super bilgisayar yapmak için iyi bir seçenk gibi.
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XivA 10 yıl
40 nm olmadan 1Ghz lik fabrika çıkışı harika birşey. acaba ayni mimari 40 nm ye oturursa neler olabilir :)
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Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

40 nm olmadan 1Ghz lik fabrika çıkışı harika birşey. acaba ayni mimari 40 nm ye oturursa neler olabilir :)


Kimse düşünemez bile
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yerroner 10 yıl
Bunlar hep göz boyama bilgisiz kullanıcılar için. Bir başka versiyonu için bkz. 2000 yılı alışveriş çılgınlığı
850'den 1000 MHZ GPU'ya = + % 17'lik bir overclock.
630 MHZ'lik GTX 275'e % 17'lik bir OC uygularsanız aynı sonuçları alırsınız (740 MHZ ile), yine çoğu oyunda daha yüksek performans verir.
Bakalım kaç balık oltaya düşecek 1 GHZ muhabbetine merak ediyorum.
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Timeguard 10 yıl
Orjinalden alıntı: yerroner

Bunlar hep göz boyama bilgisiz kullanıcılar için. Bir başka versiyonu için bkz. 2000 yılı alışveriş çılgınlığı



850'den 1000 MHZ GPU'ya = + % 17'lik bir overclock.



630 MHZ'lik GTX 275'e % 17'lik bir OC uygularsanız aynı sonuçları alırsınız (740 MHZ ile), yine çoğu oyunda daha yüksek performans verir.



Bakalım kaç balık oltaya düşecek 1 GHZ muhabbetine merak ediyorum.



balık meselesi deil insanlar belli bir seviyenin üstünde olsun ama ati olsun diyerek de ati alıyor ati kullanmak farklı birsey bazı ekstraları ınsanları memnun edıyor ati iyi kart oc ile 285 i baya geride bıraktıgı oyun var

crysis de basabas bence basarılı hatta 24 pipe ekleyip gtx 260 ı satısa 275 dıe sunmaktan 10 kat daha basarılı . bence


iste tek gpu ati liderliğe oynuyor bence takdir edilmeli hemde fiyat avantajı ile..

sadece görüntü de alısa geldıgım renkleri kullanmak icin bile ati kullanmayı düsünüyorum ilerleyen dönemde hatta dx11 kartları tamin edilenden kat kat basarılıda olabilir cünkü bilindiği gibi sp mimarisi en basından beri farklıydı ve oyunlarda optimizasyon istiyordu kendine ozgu her kart gibi..

ama 11 ile tam uyumlu calısırsa asırı fazla sp etkisini daha fazla göstere bilir..


gridde cok fark oluyor acaba neden



+ xbox360 da ati cok eski bir gpu su ile hala iyi isler yapıyor bunuda unutmamak gerek .. ati iyi dir ben ce gercek renk hıssıyatı veriyor.
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sertacaygun 10 yıl
Kutusunu açık arttırma sitesinde satanlar çok olacaktır diye ümit ediyorum...
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hakemzsr 10 yıl
fiyat ın makul seviyeye gelmesiyle extreme performans ürünü olacak bir kart
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ZartarxiS 10 yıl
nvidia nasıl cevap vericek merak ediyorm. ama bundan iki tane alıp birleştirdinmi aman yarebbi. birde üstüne fizik kartı dadından yenmez
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gigabit78 10 yıl
güzel bir kartmış keşke ülkemizde de görebilsek
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By MuRaT 10 yıl
Kart Diğer Kartlara Nazaran Fazla bir mutasyona uğramamış...
ama performans olarak 1ghz hızına çıkabilen kart olduğu için büyük ilgi uyandıracağa benziyor
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