Sapphire HD 4890 Atomic: 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı yolda!

AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı unvanına sahip Radeon HD 4770 modellerini tanıtması buna karşılık Nvidia'nın da GeForce GTX 275 modelini duyurmasıyla hareketlilik kazanan ekran kartı pazarına önümüzdeki günlerde hız aşırtma yarışı damgasını vurabilir. Phenom II işlemcileri için hız aşırtma yani overclock odaklı bir tanıtım kampanyası yürüten ve bu konuda isabetli bir karar verdiği arttırmayı başardığı pazar payıyla adeta doğrulanan AMD, benzer bir stratejiyi kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı ekran kartı pazarında da takip ederek hem satış rakamlarını arttırmayı hem de mevcut pozisyonunu daha iyi bir noktaya taşımanın planlarını yapıyor.

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AMD-ATi hazırladığı resmi dökümanda, Radeon HD 4890'ın 1GHz ve üstü GPU hızlarını çıkabileceğini açıklamıştı!

Geçtiğimiz ay ürün gamının tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak Radeon HD 4890 modelini pazara sunan ve hazırladığı resmi tanıtım dökümanlarında kartın yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olduğuna gönderme yaparak, grafik işlemci çalışma frekansının 1GHz ve üstü hızlara çıkabileceğini iddia eden AMD-ATi'nin bu girişimi oldukça konuşulmuştu. Tabii kart ile yapılan denemelerde GPU hızının standart soğutucuyla bile 950MHz+ seviyesine çıkabilmesi, deneyimli kullanıcıların ince ayarlarla 1GHz gibi oldukça yüksek bir hıza çıkması kartın hız aşırtma potansiyeline yönelik önemli gelişmelerdi. Kaldı ki video incelemesini yaptığımız HD 4770 te 1GHz'e ulaşarak firmanın bu konudaki iddiasını pekiştirmişti.

Kartların sahip olduğu yüksek hız aşırtma potansiyeli son kullanıcıların yanı sıra ekran kartı üreticilerinin de dikkat çekmiş olacak ki özellikle AMD-ATi tabanlı ekran kartı üreten firmalar arasında en yüksek saat hızına sahip model yarışı başlayacak gibi görünüyor. Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD-ATi'nin iddialı pek çok iş ortağı kapalı kapılar ardında özel tasarımlı ve ciddi derecede hız aşırtılmış yeni modeller üzerinde yoğun mesai harcamaktalar. Her ne kadar özel tasarımlı ilk Radeon HD 4890 modeli PowerColor cephesinden anons edilmiş olmasa da, fabrika çıkışı en yüksek saat hızına sahip model unvanını Sapphire'in Atomic serisi altında hazırladığı Radeon HD 4890 modelinin ulaştığı belirtiliyor.

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin en büyük iş ortaklarından birisi olan Sapphire'in özel tasarımlı ve yüksek performanslı kimi modellerini Atomic serisi altında konumlandırdığını biliyoruz. Firmanın seriye kazandırdığı son üye ise dünyanın 1GHz'de çalışan ilk ekran kartı unvanına sahip olan Radeon HD 4890 Atomic oldu. Firmanın yeni modeli hem soğutucusu hem yüksek saat hızları hem de özel kutulaması ile dikkat çekecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği yeni modelin grafik işlemcisi 1GHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. 1GB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Grafik işlem biriminin yüksek çalışma frekansı aynı zamanda güçlü bir soğutucu gereksinimini de beraberinde getiriyor. Sapphire bu konudaki tercihini ise yüksek performans odaklı modellerinde bir süredir kullanmakta olduğu Vapor Chamber teknolojili özel çözümden yana kullanmış. Çift slot tasarıma sahip olan soğutucuda ısı iletim teknolojisi temel alınıyor ve ısı iletiminin daha hızlı ve efektif gerçekleşebilmesi adına ısı boruları kullanılıyor. Yüksek saat hızlarına rağmen özel soğutucu ile ihtiyaç duyulan soğutma performansının sağlandığı belirtilen ekran kartı aynı zamanda DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine destek verirken, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD Video hızlandırma da yapabiliyor.

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Sapphire Radeon HD 4890 Atomic, serinin piyasadaki diğer üyelerinde kullanılan "bond" tipi çantayı anımsatan özel kutulamayla gelirken, yeni modelin fiyatlandırma olarak Radeon HD 4890 tabanlı benzer modellerden bir miktar daha pahalı olması bekleniyor. Tabii bu noktada firmanın yeni modelini, en iyisini elde etmek isteyenler için hazırladığını belirtmekte de fayda var. Sapphire'in kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen Radeon HD 4890 Atomic modelinin yanı sıra MSI, PowerColor ve XFX gibi firmaların da yine 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 modelleri üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda kullanıma sunmayı planladıklarını da belirtelim.

http://www.overclock3d.net/news.php?/gpu_displays/sapphire_reveals_the_world_s_first_1ghz_gpu_4890_atomic_edition/1