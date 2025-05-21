AMD Ryzen Threadripper 9000 serisini tanıttı: 96 çekirdekli canavar

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AMD, Computex 2025’te düzenlediği etkinlikte, yeni Ryzen Threadripper 9000 serisi işlemcilerini resmen tanıttı. Zen 5 mimarisiyle güçlendirilen bu üst düzey işlemciler, hem iş istasyonları (Pro WX serisi) hem de HEDT (yüksek performanslı masaüstü) segmentine hitap ediyor. Serinin yıldızı olan Threadripper Pro 9995WX, tam 96 çekirdek ve 192 iş parçacığı ile donatılarak rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Zen 5 mimarisiyle gelen güç

Yeni nesil işlemciler, AMD'nin “Shamida Peak” kod adını verdiği Threadripper platformuyla geliyor. Zen 5 mimarisine geçişle birlikte performansta ciddi sıçramalar kaydedildi. AMD’ye göre, önceki nesil 7000 serisine kıyasla iş parçacığı bazlı iş yüklerinde yüzde 22’ye varan performans artışı, yüzde 16 IPC (saat döngüsü başına komut) kazanımı ve Cinebench gibi çok çekirdekli testlerde Intel’in en güçlü 60 çekirdekli Xeon-W işlemcisine karşı yüzde 120’ye varan fark elde edilmiş durumda.

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Her iki seri de mevcut sTR5 soketini kullanmaya devam ediyor. Yani kullanıcılar, BIOS güncellemesiyle birlikte mevcut WR90 (Pro serisi için) ve TRX50 (HEDT için) anakartlarda bu yeni işlemcileri çalıştırabilecek. Ayrıca, mevcut soğutucu sistemlerle de tam uyumluluk korunuyor. Bu, hem mevcut kullanıcılar için maliyet avantajı sağlıyor hem de sistem yükseltmelerini kolaylaştırıyor.

Pro ve HEDT ayrımı sürdürülüyor

Tam Boyutta Gör Threadripper Pro WX serisi (iş istasyonları için): 12, 16, 24, 32, 64 ve 96 çekirdekli modeller içeriyor. 96 çekirdekli 9995WX, 5.4GHz'e kadar çıkabilen boost frekansı ve 384MB'a kadar L3 önbelleğiyle dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Standart Threadripper 9000 serisi: Ultra yüksek performanslı masaüstü bilgisayar kullanıcılarını hedefleyen bu grup, en fazla 64 çekirdek ve 128 iş parçacığı sunan 9980X modeliyle zirveye ulaşıyor.

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Her iki seri de DDR5-6400 bellek desteği, AVX-512 talimat seti ve 128 adede kadar PCIe 5.0 hattı ile donatılmış. ECC belleklere destek de tam kapasiteyle sunuluyor. Özellikle Pro modelleri, AMD’nin RAS (Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Servis Verilebilirlik) özelliklerini içeren AMD Pro Technologies paketine sahip.

Tam Boyutta Gör Threadripper 9000 serisinde fiziksel tasarım da yenilendi. 6 nanometrelik merkezi I/O yongası etrafına yerleştirilen, 4 nanometre üretim süreciyle geliştirilen 8 çekirdekli işlem birimleri (hesaplama yongaları), artık 90 derece döndürülerek dört dikey sıra halinde konumlandırılıyor. Bu yeni yerleşim düzeni sayesinde, toplamda 12 adet işlem birimiyle (hesaplama yongasıyla) 96 çekirdekli yapı elde edilebiliyor.

Threadripper 9000 serisi çıkış tarihi ve fiyatlar

AMD, özellikle medya prodüksiyonu, mühendislik simülasyonları ve büyük dil modeli çıkarımı (LLM inference) gibi uygulamalarda, yeni serinin Intel Xeon-W rakiplerine göre yüzde 140 ila yüzde 245 arasında daha hızlı olduğunu öne sürüyor. Ancak bu performans söylemlerinin AMD’den geldiğini belirtmek gerek.

AMD henüz yeni işlemcilerin fiyatlarını veya hangi sistemlerde yer alacağını açıklamış değil. Ancak geçmişe bakıldığında, 7000 Pro serisinin en güçlü modeli yaklaşık 10.000 dolar seviyesinden satışa sunulmuştu. Bu nedenle, 9000 serisinin de benzer fiyat aralığında konumlanması bekleniyor. Ryzen Threadripper 9000 serisinin tamamı Temmuz 2025 itibarıyla piyasaya sürülecek.

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