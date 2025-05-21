AMD, Radeon AI Pro R9700 ile Nvidia’ya meydan okuyor

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2025 etkinliğinde donanım tutkunlarının merakla beklediği birçok yeni ürünü tanıttı. Ryzen Threadripper 9000 serisi ve Radeon RX 9060 XT modelinin ardından, şirketin profesyonel kullanıcılar için hazırladığı yeni ekran kartı Radeon AI Pro R9700 de sahneye çıktı. Bu yeni model, özellikle yapay zeka (AI) odaklı iş yüklerine yönelik performans vaatleriyle Nvidia’nın pazar liderliğine doğrudan bir meydan okuma niteliği taşıyor.

RDNA 4 mimarisi esasen oyun odaklı olarak geliştirilmiş olsa da, AMD bu mimariyi profesyonel grafik kartlarına da entegre etmeye başladı. Radeon AI Pro R9700, RDNA 4 mimarisine sahip ilk profesyonel model olarak piyasaya sunuluyor ve RDNA 3 tabanlı Radeon Pro W7800’ün yerini alacak.

Radeon AI Pro R9700 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Radeon AI Pro R9700, AMD’nin en gelişmiş RDNA 4 silikonlarından biri olan ve 53,9 milyar transistör barındıran Navi 48 üzerine inşa edildi. Geçtiğimiz nesilde kullanılan Navi 31’e kıyasla yüzde 33 daha küçük olan bu yapı, transistör yoğunluğu açısından yüzde 38’lik bir artış sunarak milimetrekare başına 151 milyon transistörle dikkat çekiyor. TSMC’nin 4nm (N4P) üretim süreciyle üretilen Navi 48, monolitik yapıda tasarlanmış olmasıyla öne çıkıyor. Bu yapı, daha önceki çok yongalı (MCM) Navi 31’in karmaşıklığını azaltarak daha verimli ve kompakt bir donanım sunuyor.

64 hesaplama birimi (CU) ve toplamda 4.096 akış işlemcisi (SP) ile gelen kart, 128 adet ikinci nesil AI hızlandırıcısıyla donatılmış durumda. Bu donanım, kartın FP16 performansını 96 TFLOPS’a çıkarıyor. AMD, yapay zeka iş yüklerinde Radeon AI Pro R9700’in, selefi W7800’e kıyasla 2 kat daha yüksek performans sunduğunu ve bazı büyük dil modellerinde GeForce RTX 5080'e kıyasla 5 kata kadar hız sağladığını belirtiyor. Kartın INT4 yapay zeka performansı da 1531 TOPS.

Tam Boyutta Gör Bunlara ek olarak Radeon AI Pro R9700, 32GB GDDR6 bellekle geliyor; burada GDDR7’yi görsek daha iyi olurdu. Bellek hızları ve veri yolu genişliği ise henüz açıklanmadı. 32GB kapasite, günümüzdeki birçok büyük yapay zeka modeli için fazlasıyla yeterli. Ayrıca blower tipi tasarımı sayesinde tek bir sistemde dört adede kadar Radeon AI Pro R9700 kullanılabiliyor. Böylece toplamda 128GB’lık video belleği kapasitesi elde edilebiliyor. Özellikle AMD’nin Ryzen Threadripper platformu gibi çoklu GPU desteği olan sistemlerde bu önemli bir avantaj.

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Kartın toplam güç tüketimi (TBP) 300W olarak belirlenmiş. Bu değer, Radeon Pro W7800 32GB modeline göre yüzde 15 daha yüksek. Güç bağlantıları arka kısımda konumlandırılmış olsa da, AMD henüz hangi konektörlerin kullanıldığını açıklamadı. Bağlantı tarafında ise dört adet DisplayPort çıkışı yer alıyor ve RDNA 4 sayesinde bu çıkışlar DisplayPort 2.1a standardını destekliyor.

Radeon AI Pro R9700 çıkış tarihi

AMD, Radeon AI Pro R9700’in Temmuz ayında satışa çıkacağını duyurdu ancak fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Karşılaştırma açısından, Radeon Pro W7800 ilk çıktığında 2.499 dolardan satışa sunulmuştu. Radeon AI Pro R9700’in fiyatının da benzer bir seviyede olması bekleniyor. ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, XFX ve Yeston gibi iş ortaklarının ürünü yaygın şekilde sunacağı belirtiliyor.

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AMD, Radeon AI Pro R9700 ile Nvidia’ya meydan okuyor