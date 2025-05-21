AMD, Radeon AI Pro R9700 ile Nvidia’ya meydan okuyor

RDNA 4 mimarisi esasen oyun odaklı olarak geliştirilmiş olsa da, AMD bu mimariyi profesyonel grafik kartlarına da entegre etmeye başladı. Radeon AI Pro R9700, RDNA 4 mimarisine sahip ilk profesyonel model olarak piyasaya sunuluyor ve RDNA 3 tabanlı Radeon Pro W7800’ün yerini alacak.
Radeon AI Pro R9700 neler sunuyor?
64 hesaplama birimi (CU) ve toplamda 4.096 akış işlemcisi (SP) ile gelen kart, 128 adet ikinci nesil AI hızlandırıcısıyla donatılmış durumda. Bu donanım, kartın FP16 performansını 96 TFLOPS’a çıkarıyor. AMD, yapay zeka iş yüklerinde Radeon AI Pro R9700’in, selefi W7800’e kıyasla 2 kat daha yüksek performans sunduğunu ve bazı büyük dil modellerinde GeForce RTX 5080'e kıyasla 5 kata kadar hız sağladığını belirtiyor. Kartın INT4 yapay zeka performansı da 1531 TOPS.
Kartın toplam güç tüketimi (TBP) 300W olarak belirlenmiş. Bu değer, Radeon Pro W7800 32GB modeline göre yüzde 15 daha yüksek. Güç bağlantıları arka kısımda konumlandırılmış olsa da, AMD henüz hangi konektörlerin kullanıldığını açıklamadı. Bağlantı tarafında ise dört adet DisplayPort çıkışı yer alıyor ve RDNA 4 sayesinde bu çıkışlar DisplayPort 2.1a standardını destekliyor.
Radeon AI Pro R9700 çıkış tarihi
AMD, Radeon AI Pro R9700’in Temmuz ayında satışa çıkacağını duyurdu ancak fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Karşılaştırma açısından, Radeon Pro W7800 ilk çıktığında 2.499 dolardan satışa sunulmuştu. Radeon AI Pro R9700’in fiyatının da benzer bir seviyede olması bekleniyor. ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, XFX ve Yeston gibi iş ortaklarının ürünü yaygın şekilde sunacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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