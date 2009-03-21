Sapphire, Radeon HD 4850 Vapor-X modelini kullanıma sundu

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Sapphire, ilk defa geçtiğimiz günlerde CeBIT Hannover 2009 fuarında tanıttığı Vapor-X serisi ekran kartlarını kullanıma sunuyor. Firmanın hem Radeon HD 4850 hem de Radeon HD 4870 modellerinden oluşan yeni seri dahilinde hazırladığı en uygun fiyatlı çözüm olan, RV770 Pro GPU'lu Vapor-X HD 4850 modeli raflardaki yerini alıyor.
Sapphire'in yeni ekran kartı Mavi renkli baskılı devresi ve özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yüksek verimlilik ve sessiz soğutma için Vapor Chamber teknolojisini temel alan ve büyük bir fanla gelen özel soğutucuyla donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı belirttiğimiz gibi, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sundan güç alıyor ve 512MB GDDR3 bellekle geliyor.
Katı kapasitörlerle desteklenen ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimiine sahip. Grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapan Vapor-X Radeon HD 4850 modeli, çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak Crossfire-X desteği de sunuyor. HDMI, DVI ve VGA konnektörleriyle donatılan kartın Avrupa fiyatı 152.55 Avro'dan başlıyor.
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hdmi 2 tane olsun diye demenin sebebi zaten kutusundan dönüştürücüsü çıkıyor ayrıca analog girişli monitör kullananların sayısı az olduğu için söyledim kötü birşey değil yani
nolcak hdmi olması ise bir +++
182 Dolar
ben uygun dedim fakat piyasadaki hd4850 ler sıcaklıkla cebelleşiyor bu kart büyük bir ihtimal buz gibi olur tabi o.c kapasiteside sağlamsa alınabilirliği yüksek olur
şimdi 150 euro çıkar piyasa 1-2 hafta hemen indirim çekerler giriş fiyatları genellikle yüksek oluyor
vga yerine 2 tane hdmi olabilirdi
ayrıca fiyatıda uygun alınabilir bir kart
ufak bir not
içinde bu fanlardan var tabi bakır tabanlıdır büyük bir ihtimal
yani hd4830un fanının üstüne kapak kapamışlar ama kart çok şık