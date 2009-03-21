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Sapphire, Radeon HD 4850 Vapor-X modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,8b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 4850 Vapor-X modelini kullanıma sundu
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Sapphire, ilk defa geçtiğimiz günlerde CeBIT Hannover 2009 fuarında tanıttığı Vapor-X serisi ekran kartlarını kullanıma sunuyor. Firmanın hem Radeon HD 4850 hem de Radeon HD 4870 modellerinden oluşan yeni seri dahilinde hazırladığı en uygun fiyatlı çözüm olan, RV770 Pro GPU'lu Vapor-X HD 4850 modeli raflardaki yerini alıyor.

Sapphire'in yeni ekran kartı Mavi renkli baskılı devresi ve özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yüksek verimlilik ve sessiz soğutma için Vapor Chamber teknolojisini temel alan ve büyük bir fanla gelen özel soğutucuyla donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı belirttiğimiz gibi, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sundan güç alıyor ve 512MB GDDR3 bellekle geliyor.

Katı kapasitörlerle desteklenen ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimiine sahip. Grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapan Vapor-X Radeon HD 4850 modeli, çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak Crossfire-X desteği de sunuyor. HDMI, DVI ve VGA konnektörleriyle donatılan kartın Avrupa fiyatı 152.55 Avro'dan başlıyor.

Sapphire, Radeon HD 4850 Vapor-X modelini kullanıma sundu
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dmrrr 10 yıl
ya arkadaşlar kusura bakmayın da..hdmı 2 tane olsaydı diyen arkadaş var.tarih olacak diyen arkadaş var.Bir seneye kalmaz hd 4850 seriside tarih olacak soğutucuya aldanıp bu kartı alsam nolcak hdmi olması ise bir +++ diyen arkadaş var.birader paran yetiyosa al.hepimiz birgün tarih olcaz. buarada 2 hdmı ne işe yarar??? karta bakın.fiyatı,performansı ve sıcaklığı...gerisinin ne önemi var.Allahtan bu karta 600 watt psu lazım dien bi .... çıkmamış
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: dmrrr

ya arkadaşlar kusura bakmayın da..hdmı 2 tane olsaydı diyen arkadaş var.tarih olacak diyen arkadaş var.Bir seneye kalmaz hd 4850 seriside tarih olacak soğutucuya aldanıp bu kartı alsam nolcak hdmi olması ise bir +++ diyen arkadaş var.birader paran yetiyosa al.hepimiz birgün tarih olcaz. buarada 2 hdmı ne işe yarar??? karta bakın.fiyatı,performansı ve sıcaklığı...gerisinin ne önemi var.Allahtan bu karta 600 watt psu lazım dien bi .... çıkmamış




hdmi 2 tane olsun diye demenin sebebi zaten kutusundan dönüştürücüsü çıkıyor ayrıca analog girişli monitör kullananların sayısı az olduğu için söyledim kötü birşey değil yani
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alcon11 10 yıl
Bir seneye kalmaz hd 4850 seriside tarih olacak soğutucuya aldanıp bu kartı alsam
nolcak hdmi olması ise bir +++
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Kart EXA'ya gelmiş !!!

182 Dolar
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max975 10 yıl
soğutma güzele benziyor ama sapphire işte...
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melyyh 10 yıl
çok pahalı değil mi sizce?
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

çok pahalı değil mi sizce?

ben uygun dedim fakat piyasadaki hd4850 ler sıcaklıkla cebelleşiyor bu kart büyük bir ihtimal buz gibi olur tabi o.c kapasiteside sağlamsa alınabilirliği yüksek olur

şimdi 150 euro çıkar piyasa 1-2 hafta hemen indirim çekerler giriş fiyatları genellikle yüksek oluyor
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mesAt 10 yıl
Bence de çok güzel durmuş soğutması; performansı da böyle güzelse tadından yenmez(;
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mehmet-545 10 yıl
Kart hakikaten harika duruyo..
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birolhan1 10 yıl
çok hoş duruyo..
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K.Kahriman 10 yıl
kutusu çok güzel penguen yakışmış


vga yerine 2 tane hdmi olabilirdi

ayrıca fiyatıda uygun alınabilir bir kart

ufak bir not

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


içinde bu fanlardan var tabi bakır tabanlıdır büyük bir ihtimal

yani hd4830un fanının üstüne kapak kapamışlar ama kart çok şık
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575m 10 yıl
Soğutucu şahane duruyor.Batman filminden çıkmış gibi. fiyat biraz yüksek gibi geldi.Şu 4850lerden bir tane melez dd4 bellekli çıksaydı ne güzel olurdu
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