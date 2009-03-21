Sapphire, Radeon HD 4850 Vapor-X modelini kullanıma sundu

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Sapphire, ilk defa geçtiğimiz günlerde CeBIT Hannover 2009 fuarında tanıttığı Vapor-X serisi ekran kartlarını kullanıma sunuyor. Firmanın hem Radeon HD 4850 hem de Radeon HD 4870 modellerinden oluşan yeni seri dahilinde hazırladığı en uygun fiyatlı çözüm olan, RV770 Pro GPU'lu Vapor-X HD 4850 modeli raflardaki yerini alıyor.

Sapphire'in yeni ekran kartı Mavi renkli baskılı devresi ve özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yüksek verimlilik ve sessiz soğutma için Vapor Chamber teknolojisini temel alan ve büyük bir fanla gelen özel soğutucuyla donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı belirttiğimiz gibi, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sundan güç alıyor ve 512MB GDDR3 bellekle geliyor.

Katı kapasitörlerle desteklenen ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimiine sahip. Grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapan Vapor-X Radeon HD 4850 modeli, çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak Crossfire-X desteği de sunuyor. HDMI, DVI ve VGA konnektörleriyle donatılan kartın Avrupa fiyatı 152.55 Avro'dan başlıyor.

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