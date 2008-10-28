Sapphire Radeon HD 4850 X2 için ilk test sonuçları yayınlandı

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Geçtiğimiz günlerde Radeon HD 4830 modelini pazara sunarak Nvidia'nın GeForce 9800GT modeline rakip olan AMD-ATi, yılın kalan kısmı için iddialı ve muhtemelen son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Ağustos ayında lanse edilen ve an itibariyle endüstrinin en hızlı ekran kartı unvanına sahip olan çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeline daha ekonomik bir alternatif olması amacıyla hazırlanan ekran kartı, firmanın iddialarına göre Nvidia'nın an itibariyle satılmakta olan güncel tüm ekran kartlarında da daha hızlı olacak.

Satılmakta olan Radeon HD 4870 X2 ile aynı tasarım anlayışına sahip olan Radeon HD 4850 X2, mevcut HD 4850 modelinin çift grafik işlemcili ve 2GB bellekli abisi durumunda. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu 800x 2 yani toplamda 1600x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Grafik işlemcileri 625MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapan kart, Quad-Crossfire, DirectX 10 ve UVD 2.0 teknolojisi gibi karekteristik özelliklere de sahip olacak.

AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinden Sapphire'in ilk detaylarını dün verdiğimi Radeon HD 4850 X2 modeli özellikle çift fanlı soğutucusu ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Yine sahip olduğu dört adet DVI konnektörüyle de meraklı bakışları üzerine çeken kartın, saat hızlarında ise herhangi bir değişiklil yok yani grafik işlemci 625MHz'de, bellekler ise 2000MHz'de görev yapıyor. Sapphire'in HD 4850 X2 modelinin Core i7 / X58 platformunda yapılan ilk test sonuçları da gün ışığına çıktı.

İşte kartın performansına ilişkin ilk veriler;

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Detaylı test sonuçları ve kartın diğer görselleri için tıklayabilirsiniz!