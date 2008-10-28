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Sapphire Radeon HD 4850 X2 için ilk test sonuçları yayınlandı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 4850 X2 için ilk test sonuçları yayınlandı
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Geçtiğimiz günlerde Radeon HD 4830 modelini pazara sunarak Nvidia'nın GeForce 9800GT modeline rakip olan AMD-ATi, yılın kalan kısmı için iddialı ve muhtemelen son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Ağustos ayında lanse edilen ve an itibariyle endüstrinin en hızlı ekran kartı unvanına sahip olan çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeline daha ekonomik bir alternatif olması amacıyla hazırlanan ekran kartı, firmanın iddialarına göre Nvidia'nın an itibariyle satılmakta olan güncel tüm ekran kartlarında da daha hızlı olacak.

Satılmakta olan Radeon HD 4870 X2 ile aynı tasarım anlayışına sahip olan Radeon HD 4850 X2, mevcut HD 4850 modelinin çift grafik işlemcili ve 2GB bellekli abisi durumunda. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu 800x 2 yani toplamda 1600x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Grafik işlemcileri 625MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapan kart, Quad-Crossfire, DirectX 10 ve UVD 2.0 teknolojisi gibi karekteristik özelliklere de sahip olacak.

AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinden Sapphire'in ilk detaylarını dün verdiğimi Radeon HD 4850 X2 modeli özellikle çift fanlı soğutucusu ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Yine sahip olduğu dört adet DVI konnektörüyle de meraklı bakışları üzerine çeken kartın, saat hızlarında ise herhangi bir değişiklil yok yani grafik işlemci 625MHz'de, bellekler ise 2000MHz'de görev yapıyor. Sapphire'in HD 4850 X2 modelinin Core i7 / X58 platformunda yapılan ilk test sonuçları da gün ışığına çıktı.

İşte kartın performansına ilişkin ilk veriler;

Sapphire Radeon HD 4850 X2 için ilk test sonuçları yayınlandı
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Sapphire Radeon HD 4850 X2 için ilk test sonuçları yayınlandı
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Sapphire Radeon HD 4850 X2 için ilk test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Detaylı test sonuçları ve kartın diğer görselleri için tıklayabilirsiniz!


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nirvanafb 11 yıl
iktyas kardeş işin gücün ortaliği kariştirmak biraz insanlar saygılı olsan.
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nirvanafb 11 yıl
sen zenginssin 2000 ytllik ekran kartida alirsin ama cari açik olunca devlet cari açiği kapatmak için fakir fukaranin maaşindan kesiyo zam yapiyo aldiği paralarida imf ye veriyo sizde crysis de 3 5 dal fazla görmek iiçin alin memleket iyice fakirleşsin çocuklarina 280gtx ekran karti birakirsin artik.Görmemiş gibi para benim değilmi deme hakkında yok bence ha var sa krosun bu da böle.
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iktyas 11 yıl

Orjinalden alıntı: nirvanafb

sen zenginssin 2000 ytllik ekran kartida alirsin ama cari açik olunca devlet cari açiği kapatmak için fakir fukaranin maaşindan kesiyo zam yapiyo aldiği paralarida imf ye veriyo sizde crysis de 3 5 dal fazla görmek iiçin alin memleket iyice fakirleşsin çocuklarina 280gtx ekran karti birakirsin artik.Görmemiş gibi para benim değilmi deme hakkında yok bence ha var sa krosun bu da böle.


çok güldürdün benı allah razı olsun senden ne deyım...işte işin aslını bilmezsen böyle konuşursun ondan kesıyor imf verıyor gıbı laflar konuşursun.ayırca ben üniversıye öğrenısıyım param var yeterınce ama kromuyum bılmıyorum o kadarını
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nirvanafb 11 yıl
erai arkadaşim yazina sonna kadar katiliyorum bence de ya nedir yok işlemci al yok ekran kariti al git bi ps 3 al olsun bitsin bencede sonucu çok iyi koymuşsun arkadaşim.
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iktyas 11 yıl
o kadar çok biliyorsanız alın ps3 oynayın para bızım degıl mı istersek 1000liralık kart alırız istersek 100liralık bunun tartışması saçma..cari açık meselesıne gelınce hiçbir kapıtalıst ülkede insanlar cari açıgı düşünüp alişveriş yapmazlar.bırakın yapsınlar bırakın etsınler vardır kapatalıst ülkede.gerçi türkıye ne kadar kapatalıst orası ayrı mesele ama onun tartışma yerı burası degıl
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nirvanafb 11 yıl
yaa milettmi çok zengin ben mi fakirim anlamadim gigabaytin 780g onbortlu ht3200 ekran karli anakartini aldim bütün oyunlari orta seviyede rahatlikla oynuyorum topu topu 400 ytl lik kasa siz bi ekran kartina 800 ytl veriyorsunuz bu ülkede insanlar 550 600 milyona çalişiyor.ne gerek var yüksek detaya oyunlar .açican da ne olcak 3 5 dal fazla görürsün olmadi belki farelerin g.tünü görürsün bence bunlar para tuzaği alirsaniz alin bi ati 4670 yeter maaş iii zam gelsin ocakta alcam zaten:d.
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CESAJANS 11 yıl
neden 2 kere aynı şeyi yazdın hocam
?
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nirvanafb 11 yıl
yaa milettmi çok zengin ben mi fakirim anlamadim gigabaytin 780g onbortlu ht3200 ekran karli anakartini aldim bütün oyunlari orta seviyede rahatlikla oynuyorum topu topu 400 ytl lik kasa siz bi ekran kartina 800 ytl veriyorsunuz bu ülkede insanlar 550 600 milyona çalişiyor.ne gerek var yüksek detaya oyunlar .açican da ne olcak 3 5 dal fazla görürsün olmadi belki farelerin g.tünü görürsün bence bunlar para tuzaği alirsaniz alin bi ati 4670 yeter maaş iii zam gelsin ocakta alcam zaten:d.
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nirvanafb 11 yıl
yaa milettmi çok zengin ben mi fakirim anlamadim gigabaytin 780g onbortlu ht3200 ekran karli anakartini aldim bütün oyunlari orta seviyede rahatlikla oynuyorum topu topu 400 ytl lik kasa siz bi ekran kartina 800 ytl veriyorsunuz bu ülkede insanlar 550 600 milyona çalişiyor.ne gerek var yüksek detaya oyunlar .açican da ne olcak 3 5 dal fazla görürsün olmadi belki farelerin g.tünü görürsün bence bunlar para tuzaği alirsaniz alin bi ati 4670 yeter maaş iii zam gelsin ocakta alcam zaten:d.
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tuffguy 11 yıl
alakası yok ati kanadada yazılım yapıyor bence nvidia yazılımı yapanlardan bin kat daha iyi yapıyor ..donanıma laf atsanız daha iyiydi..kanadalılar amerikalılara bu konuda üstünler biraz daha ..
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XivA 11 yıl
GEçin crysis i. Bu kart 280 katili :)
Endişelenmeyin Nvidia cılar bu kart en çok sizin işinize yarayacak
GTX lerin fiyatı aşşağı gelecek ;)
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taner11 11 yıl
nedir bu crysis saçmalığı. crysis in nv kartlara torpil gectiğini herkes biliyo.diğer uygulama performanslarına bakın sade crysisle ölçülmez.4850x2 bence çok iyi kart kim ne derse desin.
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K0rkunc 11 yıl
Crysis optimizasyon özürlüsü bi oyun ekran kartlarına suç atmamaklazım

ayrıca çift gpulu sistemlere
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darkmet86 11 yıl
Oyun bir yazılım hatasıda ondandır belkiii...
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