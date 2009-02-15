Sapphire Radeon HD 4850 X2'nin fiyatı GTX 260 seviyesine geriledi

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AMD-ATi geçtiğimiz Kasım ayında çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modelini sessiz sedasız bir şekilde duyurmuş ve önde gelen iş ortaklarından Sapphire, hem 1GB hem de 2GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4850 X2 modellerini kullanıma sunmuştu. Sadece Sapphire tarafından hazırlanan Radeon HD 4850 X2'nin fiyatı yapılan son düzenlemelerle birlikte GeForce GTX 260 seviyesine çekildi.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sunun çiftine sahip olan ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart 1600x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift fanlı özel bir soğutucu ile serinletilen Sapphire'in yeni modellerinde grafik işlem birimleri 625MHz'de, bellekler ise 1986MHz'de görev yapıyor ve belirttimiz gibi modelleri bellek kapasiteleri ayırıyor.

AMD-ATi tarafından rakibi Nvidia'nın GeForce GTX 28x modellerine karşı konumlandırılan Radeon HD 4850 X2'nin fiyatı 1GB GDDR3 bellekli model için 239 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Gerçekleştirilen testlerde zaman zaman Radeon HD 4870 X2'ye de kafa tutabilen Radeon HD 4850 X2'nin 1GB bellekli modeli yapılan indirimle birlikte GeForce GTX 260 seviyesine gelmiş oldu.

Avrupa fiyat listelerinde 239 Avro seviyesinden satışı devam eden 1GB GDDR3 bellekli modele ek olarak 2GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4850 X2 modeli ise yaklaşık 266 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Nvidia cephesinde ise GeForce GTX 260'ı marka ve modeline göre 239 Avro'nun altında veya üstünde fiyatlarla listelerde görebilmek mümkün.