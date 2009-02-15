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Sapphire Radeon HD 4850 X2'nin fiyatı GTX 260 seviyesine geriledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,4b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 4850 X2'nin fiyatı GTX 260 seviyesine geriledi
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AMD-ATi geçtiğimiz Kasım ayında çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modelini sessiz sedasız bir şekilde duyurmuş ve önde gelen iş ortaklarından Sapphire, hem 1GB hem de 2GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4850 X2 modellerini kullanıma sunmuştu. Sadece Sapphire tarafından hazırlanan Radeon HD 4850 X2'nin fiyatı yapılan son düzenlemelerle birlikte GeForce GTX 260 seviyesine çekildi.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sunun çiftine sahip olan ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart 1600x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift fanlı özel bir soğutucu ile serinletilen Sapphire'in yeni modellerinde grafik işlem birimleri 625MHz'de, bellekler ise 1986MHz'de görev yapıyor ve belirttimiz gibi modelleri bellek kapasiteleri ayırıyor.

AMD-ATi tarafından rakibi Nvidia'nın GeForce GTX 28x modellerine karşı konumlandırılan Radeon HD 4850 X2'nin fiyatı 1GB GDDR3 bellekli model için 239 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Gerçekleştirilen testlerde zaman zaman Radeon HD 4870 X2'ye de kafa tutabilen Radeon HD 4850 X2'nin 1GB bellekli modeli yapılan indirimle birlikte GeForce GTX 260 seviyesine gelmiş oldu.

Avrupa fiyat listelerinde 239 Avro seviyesinden satışı devam eden 1GB GDDR3 bellekli modele ek olarak 2GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4850 X2 modeli ise yaklaşık 266 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Nvidia cephesinde ise GeForce GTX 260'ı marka ve modeline göre 239 Avro'nun altında veya üstünde fiyatlarla listelerde görebilmek mümkün.


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DH Misafiri 9 yıl
ati radeon ekran kartım yandı garanti fış cıktı dikkat edin arkadaşlar ati radeon amd 4850 512 mb 256 bit yani garantiyi iyi araştırın ona göre alın paranıza yazık olmasın derim :(
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yugams 10 yıl
esasında tek ve güçlü bir kart herzaman daha iyidir x2 ler fantazi biraz kimi oyun destek veriyo kimi vermiyo yani tam manası ile kulanamayabiliyoruz bakalım bu işin sonu nereye varıcak.........
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jay jay justified 10 yıl

Orjinalden alıntı: yugams

esasında tek ve güçlü bir kart herzaman daha iyidir x2 ler fantazi biraz kimi oyun destek veriyo kimi vermiyo yani tam manası ile kulanamayabiliyoruz bakalım bu işin sonu nereye varıcak.........


Oyunları, X2 kartlara destek verenler ile vermeyenler diye ayrıldığını nerede okudun?
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alito 10 yıl
CF X2 kadar performans veremez bu bir gerçek o yüzden bence X2 daha mantıklı bir çözüm.
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Promity 10 yıl
Al 2 tane ayrı ayrı CF yap daha iyi beya boşver x2 sini %25 ucuz değilse 2 karttan tek x2 gereksizdir bana göre. gtx260 İntihar listesinde zaten.
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buraoca2 10 yıl
Sürücü sorunları olan bir kart ne yazıkki. Sürücüleri tam olarak oturtamayıp performans artışı da sağlayamadılar. Ati'den ne zamandır Bomba bir sürücü bekliyoruz ama... Sanırım beklemeye de devam edeceğiz ;)
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00x men00 10 yıl
iyi rekabet kızışıyo mantıklısıda buuuuuuuuuu birbirlerini kollamasınlar
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gskerem 10 yıl
Atinin yeni kartları piyasaya çıkmadan önce nVidiaya karşı yapması gereken buydu zaten .
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