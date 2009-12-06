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Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X gün ışığına çıktı

9 yıl
32,3b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X gün ışığına çıktı
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Geçtiğimiz günlerde Radeon HD 5700 serisi için AMD'nin iş ortaklarına GPU sağlamaya başladığını, özelleştirilmiş detaylara sahip yeni modellerin yakın zamanda pazara sunulacağını belirtmiştik.. Ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5750'den sonra Radeon HD 5770 modelini de Vapor-X serisine dahil ettiğini duyurdu. Firmanın tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni modeli, dinamik hatlara sahip agresif görünümlü soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alan kart, 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Vapor Chamber teknolojisini baz alan özel soğutucusu ile ATi Radeon HD 5770 için hazırlanan referans tasarımlardan daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartnın hız aşırtma başarımıyla da iddialı olacağı söyleniyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen yeni model, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kurulumlarına destek sunuyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X aynı zamanda Crossfire X desteği de sunabiliyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen Vapor-X serisi Sapphire Radeon HD 5770'in Avurpa'da 145 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X gün ışığına çıktı
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bence alınacak bir kart 128 bit olabilir ama diğer özellikler bakınca bunu gormemezlikten gelinebilir fiyat ve performans olarak mukemmel...
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Red 8 yıl
Güzel hortlatmışsın misafir kardeş
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DH Misafiri 8 yıl
bu kart ın 1 gb 128 bit olan versiyonunu aldım 256 bit e gücüm yetmedi haliyle :) tabiki de muhteşem sonuçlar alıyorum tek kafa karıştırıcı yanı 128 bit olması ama elit kartlar elit donanımlara sahip bu kart soğutma sistemi çok iyi overclokcsu 26 derece yukte 55 i görüyo benim şu an açamadğım oyun elimde intel e 85000 3.16 core 2 duo 2 gb 1600 (oc) ram ve gigabyte ankartın modelını unuttum :) 600w psu bide bu var sorunsuz tum oyunları yüksek detaylarda oynuyorum bence 256 bit olsu ndiyorsan 4890 alırsın bu fiyata ama eski teknoloji fakat elimde dx 11 destekli bi kart olsu ndersen tamam poyunlar az ama cıkmıyacak deıl bunu alın derim vin 7 de 7.3 aldı bu kart şu an için bende
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba Beyler :D Yorumlarınızı Okuyarak Yorum Yapmıyorum Sadece Söyleyeceğim Şu Kart Güzel Gerçekten Gösterişli.Sadece 128 bit Olması Kotu Eski Modellere Bakmanıza Gerek Yok Bu Ekran Kartı Direct 11.Tek Farki Direct 11 Olması :)
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hak_an 9 yıl
peki ramleri soğutabiliyormu bu fan
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24 9 yıl
Çok yakışıklı bir kart.hd 5770 bu model ile o.c olarakdaha iyi yerlere gelebilir diye düşünüyorum.
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OverClocK1ng 9 yıl
Tamam Yenercim kart çok güzel biliyoruz :))
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LEON-X 9 yıl
Arkadaşlar kartın güzel olması çok önemli değil işlevi önemli, kasanın içinde duruyor sonuçta görmüyoruz, izlemiyoruz yani
ilzyeip bakanlar varsa bilemem tabi...

Teşekkürler haber için
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berdush42 9 yıl

OverClocKing

Tamam Yenercim kart çok güzel biliyoruz :))

Aynen katılıyorum
.benim 5770 stok fanla yükte ses yapıyor.eskiden 4770 vardı.o hiç ses yapmıyordu. artık bir de 5770 e uygun yurtdışından soğtucu sipariş ettim. :)
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benben2009 9 yıl
görsel olarak gerçekten güzel
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renklem 9 yıl
Kaptan Kirk'in seyir defterini getirin.. :)
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sahafiec 9 yıl
bana göre ilk kez bir kartta özel soğutma çözümleri stok soğutucunun yanında zevksiz kalıyor.
AMD bu 57xx, 58xx ve 59xx kartlarda stok soğutucu ile mükemmel iş çıkardı...
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siyah845 9 yıl
güzel kart olmus gosterıslı
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Trecc11 9 yıl
güzel olmuş..

biraz daha kaslı yapabilirlermiş
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hapocod 9 yıl
ıceq 4 falan olsa daha iyi olurdu
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drkayzer 9 yıl
uzay gemisine benziyor :D
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TELESCOPE 9 yıl

drkayzer

uzay gemisine benziyor :D




ikinci resmi bende o gözle gördüm
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