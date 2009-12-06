Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X gün ışığına çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Radeon HD 5700 serisi için AMD'nin iş ortaklarına GPU sağlamaya başladığını, özelleştirilmiş detaylara sahip yeni modellerin yakın zamanda pazara sunulacağını belirtmiştik.. Ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5750'den sonra Radeon HD 5770 modelini de Vapor-X serisine dahil ettiğini duyurdu. Firmanın tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni modeli, dinamik hatlara sahip agresif görünümlü soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alan kart, 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Vapor Chamber teknolojisini baz alan özel soğutucusu ile ATi Radeon HD 5770 için hazırlanan referans tasarımlardan daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartnın hız aşırtma başarımıyla da iddialı olacağı söyleniyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen yeni model, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kurulumlarına destek sunuyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X aynı zamanda Crossfire X desteği de sunabiliyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen Vapor-X serisi Sapphire Radeon HD 5770'in Avurpa'da 145 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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