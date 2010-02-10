Sapphire Radeon HD 5830, 300$ seviyesinden ön-sipariş listelerinde

Teknik özellikleri gün ışığına çıkan ATi Radeon HD 5830 için fiyat bilgileri de gelmeye başladı. Her ne kadar AMD tarafından henüz resmi herhangi bir bilgi açıklanmış olmasa da firmanın önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 5830 modeli yurt dışında 216 Avro yani yaklaşık 300$ seviyesinden ön sipariş listelerine girmiş durumda.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 1280x paralel işlem birimi ve 60x doku ünitesiyle geleceği bildirilen kartın saat hızları ise grafik birimi için 750MHz, bellekler içinse 4000MHz olarak ayarlanmış.
ATi Radeon HD 5770 ile 5850 modelleri arasında yer alması beklenen Sapphire Radeon HD 5830 için bahsi geçen fiyatın ön-sipariş fiyatı olduğunu da unutmamak gerekiyor zira ATi Radeon HD 5850'nin AMD tarafından 259$'lık yurt dışı fiyatıyla lanse edildiği düşünülürse (her ne kadar bugün o fiyat geçerli olmasa da) ortaya ilginç bir tablo çıktığını söyleyebiliriz.
ATi Radeon HD 5830'un ay sonuna doğru lanse edilmesi beklenirken, üretici bazında yaygın satışların CeBIT 2010 sonrasında başlaması bekleniyor.
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nvidia yok diye bu atide abarttı yani
Evet, dediğin gibi bizde $ üzerinden satılıyor ürünler. Benim söylemeye çalıştığım da diğer haberlerde avro ise sadece avro fiyatı verilip geçiliyordu, ama kaynak site de dahil olmak üzere dolar fiyatını da yazmışlar. Belki kendileri çevirdiler ama yorumlar bunun üzerine 300$ olarak gelmiş.
Neyse bence çok gerekli bir tartışma değil. İnternet sitelerini gezdiğimizde ne ürünler görüyoruz ki 2 kat fiyata satılan. Kart bi piyasaya düşsün, fiyat o zaman şekillenir zaten. Biz de o zaman karar veririz performans/fiyat dengesine.
Yok estağfurullah tartışmıyorum zaten.
İkimizde aynı olaydan bahsediyormuşuz anladığım kadarıyla sen haber sitesi deyince ben direk burayı anladım.
300$ diye boştan yere tartışıyor insanlar bilgilendirmek istedim sadece.
AMD yöneticiliğine savunup BAN çekenler bile olmuş.
hatta herkes çıkmış 5850 den pahalı satılacak demiş
hangi alt seviye kart üst segmentinden daha yükseğe satılmış? hiç mi ticaretten anlamıyorsunuz? o kafanız basmıyor mu böyle bir şeyin olmayacağına?
şakamısınız?
bende hepinize bir çekiyorum bu halde.
Almanca sanırım site. Çok da şaşırmamak lazım. Türkiye'ye gelen ilk hd4770 örnekleri gibi. Ya da 140$'a satılan kartın burada 2 ay 200$'a satılması gibi. Olağan durumlar bunlar. Kart piyasaya çıkınca yavaş yavaş düşer.
300 e 5850 alır adam. Kartın en fazla fiyatı 250 olur.
Kaldı ki ferminin ardından güncellenmiş versiyonların da çıkacağını düşünürsek.
Elinde bir önceki serinin orta ve orta üst kartı olanların fermi yi beklemesi,
hatta güncellenecek yeni 5xxx serisini beklemesi çok daha mantıklı olur.
Hali hazırda elinde bahsettiğim kartlardan biri olan kişinin oyunlarda sıkıntı yaşamadığını hepimiz biliyoruz.
Bekleyelim görelim.
tcmagazine.com/...
kart piyasada yaygınlaşıp farklılaştırılmış modeller dahil son kullanıcı test yorumları gelince fiyatına bakmak lazım
Herkesin unuttuğu bir şey var haberde kartın ön sipariş fiyatı olduğu açıkca belirtilmiş.
Kartın bu fiyattan piyasaya felan girdiği yok. Zaten kart daha piyasada bile yok.
Ortada fol yok yumurta yok herkes coşmuş bu fiyata alınır mı diye.
Herzamanki gibi kurnaz bir firma yine ön siparişden rant elde etme peşinde.
Kart piyasaya girdiğinde fikrimce 240 dolardan bi kuruş yukarı satılmaz hatta daha aşağısınıda görebiliriz.
+1
fol yok fos yok herkes birbirine girecek nerdeyse zaten o fiyattan çıkarsa yüzüne bile bakan olmaz o kartın