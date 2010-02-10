Sapphire Radeon HD 5830, 300$ seviyesinden ön-sipariş listelerinde

Teknik özellikleri gün ışığına çıkan ATi Radeon HD 5830 için fiyat bilgileri de gelmeye başladı. Her ne kadar AMD tarafından henüz resmi herhangi bir bilgi açıklanmış olmasa da firmanın önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 5830 modeli yurt dışında 216 Avro yani yaklaşık 300$ seviyesinden ön sipariş listelerine girmiş durumda.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 1280x paralel işlem birimi ve 60x doku ünitesiyle geleceği bildirilen kartın saat hızları ise grafik birimi için 750MHz, bellekler içinse 4000MHz olarak ayarlanmış.

ATi Radeon HD 5770 ile 5850 modelleri arasında yer alması beklenen Sapphire Radeon HD 5830 için bahsi geçen fiyatın ön-sipariş fiyatı olduğunu da unutmamak gerekiyor zira ATi Radeon HD 5850'nin AMD tarafından 259$'lık yurt dışı fiyatıyla lanse edildiği düşünülürse (her ne kadar bugün o fiyat geçerli olmasa da) ortaya ilginç bir tablo çıktığını söyleyebiliriz.

ATi Radeon HD 5830'un ay sonuna doğru lanse edilmesi beklenirken, üretici bazında yaygın satışların CeBIT 2010 sonrasında başlaması bekleniyor.