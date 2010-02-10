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Sapphire Radeon HD 5830, 300$ seviyesinden ön-sipariş listelerinde

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
1
74
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknik özellikleri gün ışığına çıkan ATi Radeon HD 5830 için fiyat bilgileri de gelmeye başladı. Her ne kadar AMD tarafından henüz resmi herhangi bir bilgi açıklanmış olmasa da firmanın önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 5830 modeli yurt dışında 216 Avro yani yaklaşık 300$ seviyesinden ön sipariş listelerine girmiş durumda.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 1280x paralel işlem birimi ve 60x doku ünitesiyle geleceği bildirilen kartın saat hızları ise grafik birimi için 750MHz, bellekler içinse 4000MHz olarak ayarlanmış.

ATi Radeon HD 5770 ile 5850 modelleri arasında yer alması beklenen Sapphire Radeon HD 5830 için bahsi geçen fiyatın ön-sipariş fiyatı olduğunu da unutmamak gerekiyor zira ATi Radeon HD 5850'nin AMD tarafından 259$'lık yurt dışı fiyatıyla lanse edildiği düşünülürse (her ne kadar bugün o fiyat geçerli olmasa da) ortaya ilginç bir tablo çıktığını söyleyebiliriz.

ATi Radeon HD 5830'un ay sonuna doğru lanse edilmesi beklenirken, üretici bazında yaygın satışların CeBIT 2010 sonrasında başlaması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
kart özellikleri süperde fiyat biraz daha kırpılsa iyi olurdu hd5770 ile hd5850 arasına oturan bir fiyat tam olarak değil ati n vidia yı tmmen ezdi diyebiliriz
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CoreXXX 9 yıl
çok pahalı bence 5850 bile 299+kdv iken ülkemizde 300dolar verilirmi bi alt modeline.
nvidia yok diye bu atide abarttı yani
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ghost recon advanced 9 yıl
buna bu kadar fiat verileceğine üzerine biraz daha verip 5850 alınması daha mantıklı olur ama tabikbahsi geçen ürünlerin fiatları son ana kadar ne olur bilnmez bizim şerefli ve halsiyetli itaaltçılarımız bakalım ne kadar belirielcek geçirme bedelini
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Tolgá 9 yıl
bence fiyatı rakipsizliğinin avantajını kullanıyor yoksa hakettiğini düşünmüyorum
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mamad 9 yıl
Lansmanı görmeden fiyat hakkında yorum yapmamız zor olur. Çünkü herhangi bir firma istediği gibi bir fiyat koymuş olabilir. O fiyata hd5850 alınabildiği düşünülürse Ati'nin belirleyeceği fiyat beklenmeli.
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taners9 9 yıl
@FasTBoY
Evet, dediğin gibi bizde $ üzerinden satılıyor ürünler. Benim söylemeye çalıştığım da diğer haberlerde avro ise sadece avro fiyatı verilip geçiliyordu, ama kaynak site de dahil olmak üzere dolar fiyatını da yazmışlar. Belki kendileri çevirdiler ama yorumlar bunun üzerine 300$ olarak gelmiş.
Neyse bence çok gerekli bir tartışma değil. İnternet sitelerini gezdiğimizde ne ürünler görüyoruz ki 2 kat fiyata satılan. Kart bi piyasaya düşsün, fiyat o zaman şekillenir zaten. Biz de o zaman karar veririz performans/fiyat dengesine.
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FasTBoY 9 yıl
@taners9

Yok estağfurullah tartışmıyorum zaten.

İkimizde aynı olaydan bahsediyormuşuz anladığım kadarıyla sen haber sitesi deyince ben direk burayı anladım.
300$ diye boştan yere tartışıyor insanlar bilgilendirmek istedim sadece.
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Momo-Oz 9 yıl
200-220 usd olmazsa o kart alınmaz
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cihandark 9 yıl
bu haberlerden sonra heryer pre-order yapmaya başlar arkadaşımız alternate.de sitesini vermiş fakat hala pre-order satış yapan başka bir yer yok kaldıki yabancı forumlarda kartın fiyatının (pre-order değil) 240 dolar olacağı söyleniyor
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mageji 9 yıl
daha ortada AMD den resmi açıklama yok, iş ortaklarından gelen söylenti bir rakam belirtilmiş bütün forum ayağa kalkmış
AMD yöneticiliğine savunup BAN çekenler bile olmuş.
hatta herkes çıkmış 5850 den pahalı satılacak demiş
hangi alt seviye kart üst segmentinden daha yükseğe satılmış? hiç mi ticaretten anlamıyorsunuz? o kafanız basmıyor mu böyle bir şeyin olmayacağına?
şakamısınız?
bende hepinize bir
çekiyorum bu halde.
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taners9 9 yıl
alternate.de/...
Almanca sanırım site. Çok da şaşırmamak lazım. Türkiye'ye gelen ilk hd4770 örnekleri gibi. Ya da 140$'a satılan kartın burada 2 ay 200$'a satılması gibi. Olağan durumlar bunlar. Kart piyasaya çıkınca yavaş yavaş düşer.
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dellino 9 yıl
Bu fiyattan ön sipariş veren çıkmaz.
300 e 5850 alır adam. Kartın en fazla fiyatı 250 olur.
Kaldı ki ferminin ardından güncellenmiş versiyonların da çıkacağını düşünürsek.

Elinde bir önceki serinin orta ve orta üst kartı olanların fermi yi beklemesi,
hatta güncellenecek yeni 5xxx serisini beklemesi çok daha mantıklı olur.
Hali hazırda elinde bahsettiğim kartlardan biri olan kişinin oyunlarda sıkıntı yaşamadığını hepimiz biliyoruz.
Bekleyelim görelim.
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cihandark 9 yıl
Zamanında nvidia için yapılan performans ve 3d vision haberlerine şişirme deyince millet ''nvidiacı bunlar işlerine gelmeyince böyle konuşuyorlar'' demişti şimdide ati için yapılan bu haberin şişirme olduğunu söylüyorum bakalım ati fanları ne diyecekler :) google üzerinden ''hd5830 pre-order'' şeklinde aratın bakalım ön sipariş alan bir yer bulabilecekmisiniz bulamazsınız çünki yok yada ben göremedim resmen şişirme bu haber 300 dolara 5850 satacaksın bir alt kartı da 300 dolara satacaksın olmaz böyle bir şey zaten bu haberin alındığı sitede de hangi firmanın ön sipariş aldığı yazmıyor buyrun link altta bakabilirsiniz
tcmagazine.com/...
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mcrnagen 9 yıl
ya beyler 3 ün 5 in hesabını yapıyorsunuz alın 5970 kafayı dinleyin 5830 la 5850 ile uğraşmayın.fiyatıda iyice düştü zaten 5970 in 1.400 civarında
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Confusion 9 yıl
şu andaki ön sipariş fiyatının bir önemi yok.

kart piyasada yaygınlaşıp farklılaştırılmış modeller dahil son kullanıcı test yorumları gelince fiyatına bakmak lazım
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yelkowan 9 yıl


Herkesin unuttuğu bir şey var haberde kartın ön sipariş fiyatı olduğu açıkca belirtilmiş.
Kartın bu fiyattan piyasaya felan girdiği yok. Zaten kart daha piyasada bile yok.
Ortada fol yok yumurta yok herkes coşmuş bu fiyata alınır mı diye.

Herzamanki gibi kurnaz bir firma yine ön siparişden rant elde etme peşinde.

Kart piyasaya girdiğinde fikrimce 240 dolardan bi kuruş yukarı satılmaz hatta daha aşağısınıda görebiliriz.
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genelkurmay89 9 yıl

yelkowan



Herkesin unuttuğu bir şey var haberde kartın ön sipariş fiyatı olduğu açıkca belirtilmiş.
Kartın bu fiyattan piyasaya felan girdiği yok. Zaten kart daha piyasada bile yok.
Ortada fol yok yumurta yok herkes coşmuş bu fiyata alınır mı diye.

Herzamanki gibi kurnaz bir firma yine ön siparişden rant elde etme peşinde.

Kart piyasaya girdiğinde fikrimce 240 dolardan bi kuruş yukarı satılmaz hatta daha aşağısınıda görebiliriz.


+1

fol yok fos yok herkes birbirine girecek nerdeyse zaten o fiyattan çıkarsa yüzüne bile bakan olmaz o kartın
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