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Sapphire Radeon HD 5870 ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
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51
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5870 ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı
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AMD-ATi'nin resmi satışına 23 Eylül'de başlamaya hazırlandığı Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri yavaş yavaş ön-sipariş listelerinde yer almaya başlıyorlar. Modeline göre 299$ (Radeon HD 5850) ve 399$/499$ (1GB/2GB GDDR5 HD 5870) seviyesinden satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için son kullanıcıların meraklı bekleyişi artık sona eriyor.

Önümüzdeki haftadan ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak yeni nesil ekran kartları için ön-sipariş bilgileri gelmeye başladı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 5870 modeli, ön-sipariş konusunda detaytları beliren ilk modellerden birisi oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 319 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi için hazırladığı standart soğutucuyu kullanıyor. 21161-00-50R model numarasına sahip olan Sapphire Radeon HD 5870 1GB ile birlikte önümüzdeki günlerde diğer modellerin de ön-sipariş listelerine girmesi bekleniyor.


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XivA 10 yıl
performansına laf bulamayanlar fiyatına laf atmaya çalışıyor. Ya bırakın nvidia bile pes etti :) avrupaya euro ile giren tr ye hemene hemen aynı usd ile girior kafanızı yormayın bayramda harçlık biriktirin 750 civarı yeter :D
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kolpaci 10 yıl
bu 5870 lerden 4lü cf kurabiliyormuyuz ?
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DHHarezmi 10 yıl
Ati nin refrans tasarımları iyi olmuyor soğutmaları yükte ses çıkarıyor ve ciddi derecede rahatsız ediyor.
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yekoo 10 yıl
@tiestorn
görürüz gelince fiyatları o zaman kaparsın..
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Ati piyasanın kaymağı vs vs diyenlere>>
hd4890 800 shader 200$
hd5850 1440 shader 299$
hd5870 1600 shader 399$ gördüğünüz gibi fiyatlar performansla kaliteyle gayet çizgisel ilerliyor.

Ati nerede, %10 başarım için 8800ultraya 1000$ fiyat giydiren nvidia nerede
Az mı çektim elinde Nvidia'nın.
Herşey güzel böyle arkadaşlar, fazla belli etmeyin nvidiboylar Ati uyanmasın
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alito 10 yıl
bu kartın x2 si sandviç tasarım olacak bakın görün. mümkün değil sığdıramazlar bence o yüzden gtx295 gibi sandviç yapacaklar.
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orc123456 10 yıl

alito

bu kartın x2 si sandviç tasarım olacak bakın görün. mümkün değil sığdıramazlar bence o yüzden gtx295 gibi sandviç yapacaklar.


imkansız denen birşey yoktur, gtx 295i bile tek pcbye sığdırdılar, 5870x2 çok daha rahat sığar bence
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yekoo 10 yıl
ya abi nasıl 295ten ucuz ya?? türkiyeye 400+ avro gelir bu nerdeyse 850-900 e alınır hala nasıl ucuz dersiniz ya ir çıksın gelsin bakarız bide daha tutarlı testler yapılsın atinin testleriyle karar vermeyin 295 i geçmiyor kart durun ya...
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TiesTorN 10 yıl
Ya kardeşim yıllardır öğrenemediniz gitti... Türkiyeye Euro olarak gelmiyor bu kartlar DOLAR olarak geliyor. Kapiş ?

Bizdeki fiyatı 399$ olacaktır.
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AtiMX4 10 yıl
yanında kasa da vermeleri gerek.
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575m 10 yıl
Nedense Atinin referans tasarımı ilk defa çok hoşuma gitti. çikolata paketi gibi olmuş ( ne alakaysa .) Güç çıkışlarını da eksoza benzettim..Deli bişey bu..Fiyatı performansına göre normal gibi..En fazla 700e gelir diye tahmin ediyorum.
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sertacaygun 10 yıl
Çok uzun kart yahu... X2'si otobüs gibi olacak sanırsam...
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Yok çok manyak bişey yapacak Ati, iki çekirdek zarı da yapışık olacakmış!!! Böylece sen farkını hissetmeyeceksin bile belki de
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Kur farkını unutmayalım 319>>>AVRO. saygılar.
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sadtneverdie 10 yıl
@sulo61gun sen getiriceksin heralde bu kartları rahat ol rahat ol :D
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