Sapphire Radeon HD 5870 ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı

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AMD-ATi'nin resmi satışına 23 Eylül'de başlamaya hazırlandığı Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri yavaş yavaş ön-sipariş listelerinde yer almaya başlıyorlar. Modeline göre 299$ (Radeon HD 5850) ve 399$/499$ (1GB/2GB GDDR5 HD 5870) seviyesinden satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için son kullanıcıların meraklı bekleyişi artık sona eriyor.

Önümüzdeki haftadan ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak yeni nesil ekran kartları için ön-sipariş bilgileri gelmeye başladı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 5870 modeli, ön-sipariş konusunda detaytları beliren ilk modellerden birisi oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 319 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi için hazırladığı standart soğutucuyu kullanıyor. 21161-00-50R model numarasına sahip olan Sapphire Radeon HD 5870 1GB ile birlikte önümüzdeki günlerde diğer modellerin de ön-sipariş listelerine girmesi bekleniyor.