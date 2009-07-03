Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire'den 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X

GeForce GTX 285'ten sonra Radeon HD 4890 için de yüksek kapasiteli modeller yolda. Sapphire'den 2GB bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
1
70
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kullanıcıların merakla beklediği yeni nesil ekran kartları için ATi ve Nvidia'nın çalışmaları devam ededursun partner firmalar boşluğu farklı çözümler ile doldurmayı planlıyorlar. GeForce GTX 275 ve GeForce GTX 285 modellerinin yüksek bellek kapasitesine sahip özel versiyonlarından sonra benzer bir girişim ATi cephesinden de geldi ve ekran kartı üretiminde firmanın en büyük partnerlerinden birisi olan Sapphire 2GB GDDR5 bellek kapasiteli Radeon HD 4890 modelini hazırladı.

Ekran kartlarında yüksek bellek kapasitesinin performansa etkisi her zaman tartışma konusu olmuştur. Yapılan pek çok test aynı ekran kartı modelinde bellek kapasitesinin, tercih edilecek çözünürlüğe bağlı olarak fark yaratabileceğine işaret ediyor. 1GB bellek kapasitesi günümüz oyunları ve kullanıcıların çözünürlük alışkanlıkları düşünüldüğünde genellikle yeterli gelebilirken, Full HD+ çözünürlükte oyun oynamayı hedefleyenler daha fazlasına ihtiyaç duyabiliyorlar.

Sapphire'den 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X
Tam Boyutta Gör

Sapphire tarafından hazırlanan yüksek performans odaklı yeni ekran kartı, firmanın son dönemde üzerine ağırlık verdiği Vapor-X serisi altında hazırlanıyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, yüksek bellek kapasitesinin yanı sıra fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 4890 Vapor-X, Mavi renkli özel tasarım baskılı devre üzerine inşa ediliyor.

Özellikle bellek kapasitesiyle kendi segmentinin en iddialı modellerinden birisi olacak yeni ekran kartının grafik işlem birimi 870MHz, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. Vapor-X soğutmasıyla standart soğutuculu Radeon HD 4890 modellerine kıyasla daha sessiz ve serin çalışacağı belirtilen 2GB GDDR5 bellekli yeni model, çoklu ekran kartı kurulumu için Crossfire X teknolojisine destek veren ekrankartı UVD 2.0 özelliği ile yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip.

Sapphire'den 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X
Tam Boyutta Gör

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI bağlantılarına ek olarak yüksek tanımlı içeriğin tek bir kablo ile aktarılmasına olanak tanıyan HDMI ve DisplayPort ara birimleri de yeni modelde destekleniyor. 2GB GDDR5 bellek kapasitesinin özellikle yüksek çözünürlük değerlerinde fark yaratacağı belirtilirken, kullanılacak bellek yongalarının iç zamanlamaları merak konusu zira yüksek bellek kapasiteli kartlarda maliyet adına iç zamanlamaları daha gevşek yongalar tercih edilebiliyor.

Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modeli yurt dışında 226 Avro seviyesinde ön-siparişe girmiş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xXxNikitosxXx 7 yıl
Bu Ekren kartını kullanıyorum hala taş gibi helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 7 yıl
horta bak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar merhaba ben kartın sahibiyim 2 hafta önce aLdım inanıLmaz bir performans veriyor Dx11 Arifesini faLan bırakın hem olsa bile hanginizde kac tane Dx11 destekleyen oyun varki? vaLLahi imkanı olanların almalarını öneneriim aldım ve 0 ses düzeyii karta kötü dyenlerede inanmayınn Şu an piyasadaki her oyunda Full Ayarlarda oynuyorumm hepsi tavann ve dahada oynarımm=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 9 yıl
hey gidi hey şu insanlar bde tarihleere baksa

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 9 yıl
DH Misafiri

Malesef ki bu kartın sahibiyim :D Vapor-X 4890 2GB DDR5 OC' modelini kullanıyorum. Fakat alacak olan arkadaşlara pek tavsiye etmiyorum... Kart inanılmaz derecede gürültülü... Bundan önce 4850 iceq4 turbo kullanıyordum onu da modifiye etmiştim, Arctic Cooling Acclero Twin Turbo ile neredeyse 0 ses düzeyinde çalışıyordu... Bu kartın fanı ise BOŞTA 1600 RPM ile çalışıyor!!! Sesi siz tahmin edin.





DH Misafiri

Arkadaslar merhaba ben kartın sahibiyim 2 hafta önce aLdım inanıLmaz bir performans veriyor Dx11 Arifesini faLan bırakın hem olsa bile hanginizde kac tane Dx11 destekleyen oyun varki? vaLLahi imkanı olanların almalarını öneneriim aldım ve 0 ses düzeyii karta kötü dyenlerede inanmayınn Şu an piyasadaki her oyunda Full Ayarlarda oynuyorumm hepsi tavann ve dahada oynarımm=)


konu hortlayıvermiş..

bu nasıl bir zıtlıktır. aynı karttan mı bahsediyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Malesef ki bu kartın sahibiyim :D Vapor-X 4890 2GB DDR5 OC' modelini kullanıyorum. Fakat alacak olan arkadaşlara pek tavsiye etmiyorum... Kart inanılmaz derecede gürültülü... Bundan önce 4850 iceq4 turbo kullanıyordum onu da modifiye etmiştim, Arctic Cooling Acclero Twin Turbo ile neredeyse 0 ses düzeyinde çalışıyordu... Bu kartın fanı ise BOŞTA 1600 RPM ile çalışıyor!!! Sesi siz tahmin edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yus01 10 yıl
%10 OC kapasitesi olduğunu belirtmeyi unutmusum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maxie Divine 10 yıl
Süper bir kart
ah paramız olsada alsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yus01 10 yıl
kişi vista ya da w7 kullanıyoru geçtim kaç kişi 12v en az 25A lık psu kullanıyor?? tam stabilite 30A gerekli piyasada bu değer ve yukarsını veren kaç tane psu varki? 18-20A lik psu ya takarsın abi donuyo bu nasıl kart dersin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yus01 10 yıl
su sogutma + OC sonrasında bu kartı bi kapıştırın bakalım sonuçlara bakınca 2 gb bellek nekadar önemliymiş görün :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al2t 10 yıl
arada 30 doalr falan oynuyor o yuzden neden 2GB olmasın ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPUForce 10 yıl
Eski ekran kartlarında pasif yada küçük fanlı soğutucular kullanılıyordu. İşlem gücü artıca ekran kartı firmaları mecburen güçlü fan kullanmak zorunda kaldılar. Çok ses yapar diye açıkçası bu Yeni nesil ekran kartlarına pek yanaşamıyorum. Yeni nesil ekran kartı kullanan arkadaşlarım; Yeninesil ekran kartları çok ses yapıyor mu? Ciddi derecede rahatsız oldunuzmu hiç?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Griffith 10 yıl
Herkes 2GB gereksiz demis, GTA IV'u sirf memory kisitlamasi yuzunden max ayarlarda oynayamiyorum 1GB 4890'imla. Keske 2GB'i bekleseydim derdim eger DirectX 11 arifesinde olmasaydik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetronoM 10 yıl
neden 2 gbytelık bi kart üretip hala 256 bit kullanılır anlam veremiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetronoM 10 yıl
neden 2 gbytelık bi kart üretip hala 256 bit kullanılır anlam veremiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12490 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kullanıcı, test ve
4 etiket daha overclock vga radeon Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Seagate'den 2,5" de 500GB kapasite 7200RPM hız! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim