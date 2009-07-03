Sapphire'den 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X

Kullanıcıların merakla beklediği yeni nesil ekran kartları için ATi ve Nvidia'nın çalışmaları devam ededursun partner firmalar boşluğu farklı çözümler ile doldurmayı planlıyorlar. GeForce GTX 275 ve GeForce GTX 285 modellerinin yüksek bellek kapasitesine sahip özel versiyonlarından sonra benzer bir girişim ATi cephesinden de geldi ve ekran kartı üretiminde firmanın en büyük partnerlerinden birisi olan Sapphire 2GB GDDR5 bellek kapasiteli Radeon HD 4890 modelini hazırladı.

Ekran kartlarında yüksek bellek kapasitesinin performansa etkisi her zaman tartışma konusu olmuştur. Yapılan pek çok test aynı ekran kartı modelinde bellek kapasitesinin, tercih edilecek çözünürlüğe bağlı olarak fark yaratabileceğine işaret ediyor. 1GB bellek kapasitesi günümüz oyunları ve kullanıcıların çözünürlük alışkanlıkları düşünüldüğünde genellikle yeterli gelebilirken, Full HD+ çözünürlükte oyun oynamayı hedefleyenler daha fazlasına ihtiyaç duyabiliyorlar.

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Sapphire tarafından hazırlanan yüksek performans odaklı yeni ekran kartı, firmanın son dönemde üzerine ağırlık verdiği Vapor-X serisi altında hazırlanıyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, yüksek bellek kapasitesinin yanı sıra fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 4890 Vapor-X, Mavi renkli özel tasarım baskılı devre üzerine inşa ediliyor.

Özellikle bellek kapasitesiyle kendi segmentinin en iddialı modellerinden birisi olacak yeni ekran kartının grafik işlem birimi 870MHz, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. Vapor-X soğutmasıyla standart soğutuculu Radeon HD 4890 modellerine kıyasla daha sessiz ve serin çalışacağı belirtilen 2GB GDDR5 bellekli yeni model, çoklu ekran kartı kurulumu için Crossfire X teknolojisine destek veren ekrankartı UVD 2.0 özelliği ile yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip.

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Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI bağlantılarına ek olarak yüksek tanımlı içeriğin tek bir kablo ile aktarılmasına olanak tanıyan HDMI ve DisplayPort ara birimleri de yeni modelde destekleniyor. 2GB GDDR5 bellek kapasitesinin özellikle yüksek çözünürlük değerlerinde fark yaratacağı belirtilirken, kullanılacak bellek yongalarının iç zamanlamaları merak konusu zira yüksek bellek kapasiteli kartlarda maliyet adına iç zamanlamaları daha gevşek yongalar tercih edilebiliyor.

Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modeli yurt dışında 226 Avro seviyesinde ön-siparişe girmiş durumda.