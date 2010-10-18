Sapphire'in özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeli göründü

Yaklaşan Radeon HD 6800 serisi lansmanı öncesinde ekran kartı üreticilerinin yeni modellerini paylaşmaya devam ediyoruz. AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 6850 modeli detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasını kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu tasarım özellikleriyle AMD'nin referans modelinden ayrılmayı başarıyor. Mavi renkli baskılı devre üzerinde özel bir soğutucu ile gelen yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimiyle donatılan Sapphire Radeon HD 6850'nin grafik birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyor. 3D Blu-ray başta olmak üzere yeni nesil video deneyimi için UVD 3.0 teknolojisi ile donatılan ekran kartında, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve Mini DisplayPort konnektörlerine de yer veriliyor. Sapphire tarafından 22 Ekim'de yapılacak resmi lansmanla eş zamanlı olarak satışa sunulması beklenen özel tasarımlı Radeon HD 6850 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.