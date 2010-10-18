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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire'in özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeli göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
35,5b
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9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Radeon HD 6800 serisi lansmanı öncesinde ekran kartı üreticilerinin yeni modellerini paylaşmaya devam ediyoruz. AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 6850 modeli detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasını kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu tasarım özellikleriyle AMD'nin referans modelinden ayrılmayı başarıyor. Mavi renkli baskılı devre üzerinde özel bir soğutucu ile gelen yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimiyle donatılan Sapphire Radeon HD 6850'nin grafik birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyor. 3D Blu-ray başta olmak üzere yeni nesil video deneyimi için UVD 3.0 teknolojisi ile donatılan ekran kartında, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve Mini DisplayPort konnektörlerine de yer veriliyor. Sapphire tarafından 22 Ekim'de yapılacak resmi lansmanla eş zamanlı olarak satışa sunulması beklenen özel tasarımlı Radeon HD 6850 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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vidoko 9 yıl
millet nvidiaya 50 dolar fazladan soğtucu parası vaeriyor bak amd ye nerdeyse bedavaya getirecek :)))
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ghost recon advanced 9 yıl
fiatı 300 ile 350 tl arası olsa çok iyi satış yapar
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Rainbow6 9 yıl
vala sogutucu yeterli olabilir solenenlere gore bu alette voltaj degerleri daha az ve daha az isiniyormus amd nin top modelleri kadar performansli olacagi soleniyor buna karsilik daha az enerji cektigi ve daha az isindiginda dolayi top modellerdeki gibi 8 katli baski devre yerine 6 katli (yada 6 ya 4 tam hatirlamiyorum simdi) kullanilacakmis buda tabi kartin maliyetini baya bi dusurecektir
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UzmaN345 9 yıl
Batuist
Zaten sapphire sogutma en başarılı üreticilerden biri piyasada satılan özel sogutma modelleriyle yarısıyor
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Batuist 9 yıl

UzmaN345

Batuist
Zaten sapphire sogutma en başarılı üreticilerden biri piyasada satılan özel sogutma modelleriyle yarısıyor

kart standart tasarım olduktan sonra başarım adına değişen nedir? standart tasarım kartların soğutma adına birbirine nasıl bir üstünlüğü olabilir ki? Özel soğutma kullanmadıktan sonra fark yaratamazsınız..
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fox-03-34 9 yıl
BJK- 6850 Lisanslı Ürünü
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Batuist 9 yıl
daha iyi soğutuculu modelleri beklemek bana göre daha mantıklı olurdu..
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erdekuru 9 yıl
Umarım Fiyat Bakımından Rakibi GTX 460 192 bitlik Fermi Kartının Günümüz Fiyatı Olan 330 tl ye Yakın Bir Fiyattan Çıkar. "22 Ekim Dünya AMD 6800 Günü" Gelsede Firmaların Fiyat ve Performans Yayınlama Yasağı Kalksa Bizde Performans ve Fiyatlarını Görsek. Soğutma Bakımından Alınabilecek Bir Kart.
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NasreddinHoca 9 yıl
Xfx, Nvidia sükse yapıyor olsa gerek.. Gold kardeş Sapphire, Xfx ten sonra atıldı
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