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    Nvidia, masaüstüne süper bilgisayarların gücünü getiriyor: DGX Spark ve Station

    Nvidia, GB300 destekli DGX Station ve GB10 destekli DGX Spark dahil olmak üzere en yeni Blackwell yapay zeka sistemlerini resmi olarak sergileyerek masaüstüne süper bilgisayarların gücünü getirdi.

    Nvidia, masaüstüne süper bilgisayarların gücünü getiriyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki lider firmalardan Nvidia, Tayvan’da düzenlenen Computex 2025’te en yeni yapay zeka sistemlerini sergiledi. Şirket, Blackwell mimarisine dayalı GB10 işlemcisinden güç alan DGX Spark ve GB300 ile donatılmış DGX Station yapay zeka sistemlerini iş ortaklarıyla üretmeye hazır olduğunu duyurdu. Yeni modeller, masaüstü boyutunda yüksek performanslı yapay zeka çözümleri sunarak hem bireysel kullanıcıları hem de kurumları hedefliyor.

    Masaüstüne süper bilgisayar gücü

    DGX Spark, Nvidia’nın Grace Blackwell GB10 Superchip işlemcisini ve beşinci nesil Tensor çekirdeklerini kullanıyor. Bu sistem, 128 GB birleşik belleği ve 1 petaflop'a kadar yapay zeka işlem gücü ile dikkat çekiyor. DGX Spark, geliştirdiği modelleri kolayca Nvidia DGX Cloud platformuna ya da başka herhangi bir hızlandırılmış bulut ya da veri merkezi altyapısına aktarmaya imkan tanıyor. Bu özelliği sayesinde hem bireysel geliştiriciler hem de küçük çaplı yapay zeka ekipleri için güçlü ve ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor.

    Nvidia, masaüstüne süper bilgisayarların gücünü getiriyor Tam Boyutta Gör
    Daha yüksek performans ihtiyacı olan profesyonel kullanıcılar için tasarlanan DGX Station, Nvidia’nın GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip işlemcisini temel alıyor. Bu masaüstü sistem, 20 petaflop'a kadar yapay zeka hesaplama kapasitesi ve 784 GB birleşik sistem belleği ile geliyor. Ayrıca Nvidia’nın ConnectX-8 SuperNIC teknolojisi sayesinde saniyede 800 Gb’ye kadar ağ bağlantı hızlarını destekliyor. Bu sayede birden fazla DGX Station cihazı bir araya getirilerek yüksek hızlı ve ölçeklenebilir yapay zeka kümeleri oluşturulabiliyor.

    DGX Station, aynı zamanda NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG) desteği ile tek bir cihazda yediye kadar bağımsız yapay zeka ortamı oluşturabiliyor. Her bir örnek, kendi yüksek bant genişliğine sahip belleği ve işlem çekirdekleriyle adeta kişisel bir bulut sunucusu gibi çalışabiliyor.

    DGX Spark ve Station çıkış tarihi

    NVIDIA, yeni sistemlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Acer, ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, HP, Lenovo ve MSI gibi önde gelen donanım üreticileriyle iş birliği yaptı.

    DGX Spark, Temmuz 2025 itibarıyla satışa sunulacak ve Nvidia’nın resmi internet sitesi üzerinden veya üretici ortaklar aracılığıyla 3.999 dolarlık fiyatıyla ön siparişe açıldı. DGX Station ise yıl sonuna doğru ASUS, Dell, HP, GIGABYTE ve MSI gibi üreticiler aracılığıyla piyasaya çıkacak.

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    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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