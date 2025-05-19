Nvidia, masaüstüne süper bilgisayarların gücünü getiriyor: DGX Spark ve Station

Masaüstüne süper bilgisayar gücü
DGX Spark, Nvidia’nın Grace Blackwell GB10 Superchip işlemcisini ve beşinci nesil Tensor çekirdeklerini kullanıyor. Bu sistem, 128 GB birleşik belleği ve 1 petaflop'a kadar yapay zeka işlem gücü ile dikkat çekiyor. DGX Spark, geliştirdiği modelleri kolayca Nvidia DGX Cloud platformuna ya da başka herhangi bir hızlandırılmış bulut ya da veri merkezi altyapısına aktarmaya imkan tanıyor. Bu özelliği sayesinde hem bireysel geliştiriciler hem de küçük çaplı yapay zeka ekipleri için güçlü ve ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor.
DGX Station, aynı zamanda NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG) desteği ile tek bir cihazda yediye kadar bağımsız yapay zeka ortamı oluşturabiliyor. Her bir örnek, kendi yüksek bant genişliğine sahip belleği ve işlem çekirdekleriyle adeta kişisel bir bulut sunucusu gibi çalışabiliyor.
DGX Spark ve Station çıkış tarihi
NVIDIA, yeni sistemlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Acer, ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, HP, Lenovo ve MSI gibi önde gelen donanım üreticileriyle iş birliği yaptı.
DGX Spark, Temmuz 2025 itibarıyla satışa sunulacak ve Nvidia’nın resmi internet sitesi üzerinden veya üretici ortaklar aracılığıyla 3.999 dolarlık fiyatıyla ön siparişe açıldı. DGX Station ise yıl sonuna doğru ASUS, Dell, HP, GIGABYTE ve MSI gibi üreticiler aracılığıyla piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.