AMD, beklenen RX 9060 XT’yi tanıttı: Nvidia RTX 5060’e doğrudan rakip

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2025’te düzenlediği etkinlikte RDNA 4 mimarili yeni ekran kartı Radeon RX 9060 XT’yi resmi olarak tanıttı. Yeni model, Nvidia’nın kısa süre önce piyasaya sürdüğü RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartlarına doğrudan rakip olacak şekilde konumlandırılıyor. AMD, rakibi gibi RX 9060 XT için 8 GB ve 16 GB VRAM seçenekleri sunuyor. Kartların 5 Haziran’da piyasaya çıkması bekleniyor.

Radeon RX 9060 XT neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör RX 9060 XT, 32 RDNA 4 işlem birimi, FSR4, 3.13GHz boost saat hızı, DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteğiyle geliyor. Kartın toplam güç tüketimi modele göre 150W ile 182W arasında değişiyor. AMD’ye göre 16 GB’lık model, 1440p çözünürlükte Nvidia RTX 5060 Ti 16 GB’a göre yaklaşık yüzde 6 daha hızlı performans sunuyor. Bu iddia, şirketin kendi test ettiği 40 oyundan elde edilen sonuçlara dayanıyor. Bu arada, kullanılan bellek türü GDDR6.

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RTX 5060 tarafında olduğu gibi bu modelde de 8 GB VRAM bulunması esas tat kaçıran noktalardan birisi. Günümüz oyunlarında artık bu bellek miktarının çok sınırda kaldığı bir gerçek. Hatta Nvidia, RTX 5060 ekran kartını resmi olarak piyasaya sürse de, lansman öncesi incelemelere izin vermemesiyle dikkat çekmişti bu konuda.

Radeon RX 9060 XT fiyatı ve çıkış tarihi

AMD Radeon RX 9060 XT, 5 Haziran tarihinde piyasaya çıkacak. Kartın 8 GB versiyonu 299 dolar, 16 GB modeli ise 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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