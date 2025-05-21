AMD, beklenen RX 9060 XT’yi tanıttı: Nvidia RTX 5060’e doğrudan rakip

RTX 5060 tarafında olduğu gibi bu modelde de 8 GB VRAM bulunması esas tat kaçıran noktalardan birisi. Günümüz oyunlarında artık bu bellek miktarının çok sınırda kaldığı bir gerçek. Hatta Nvidia, RTX 5060 ekran kartını resmi olarak piyasaya sürse de, lansman öncesi incelemelere izin vermemesiyle dikkat çekmişti bu konuda.
Radeon RX 9060 XT fiyatı ve çıkış tarihi
AMD Radeon RX 9060 XT, 5 Haziran tarihinde piyasaya çıkacak. Kartın 8 GB versiyonu 299 dolar, 16 GB modeli ise 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.