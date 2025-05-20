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    Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı

    Intel, yapay zeka ve profesyonel kullanıcılar için Battlemage tabanlı Arc Pro B60 24 GB ve Arc Pro B50 ekran kartlarını tanıttı. Firma, bu ürünlerde fiyat-performans dengesine odaklanıyor.

    Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel, Computex 2025 kapsamında profesyonel ve yapay zeka (AI) odaklı kullanıcıları hedefleyen yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Arc Battlemage mimarisine dayanan yeni Arc Pro B60 ve Arc Pro B50, gelişmiş VRAM kapasiteleri ve yüksek işlem gücüyle dikkat çekiyor. Özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve grafik iş istasyonları için geliştirilen bu yeni çözümler, Intel’in ekran kartı alanındaki profesyonel segmentteki iddiasını güçlendiriyor.

    Intel Arc Pro B60 özellikleri

    Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel Arc Pro B60, tam BMG-G21 GPU yongasıyla geliyor ve 20 adet 2. nesil Xe çekirdeği, 160 XMX motoru ve INT8 formatında 197 TOPS'a kadar işlem gücü sunuyor. 120W ile 200W arasında değişen toplam güç tüketimiyle dikkat çeken bu model, PCIe Gen5 x8 arayüzünü kullanıyor.
    Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı Tam Boyutta Gör
    24 GB GDDR6 VRAM’i 192-bit bellek veri yolu üzerinden sunan kart, toplamda 456 GB/s bant genişliği sağlıyor. Bu bellek kapasitesi, Intel’in oyun odaklı Arc B580 modeline göre iki kat fazla. Arc Pro B60, Nvidia’nın RTX 5060 Ti 16 GB ve RTX 2000 Ada 16 GB modellerine karşı konumlandırılıyor. Yapay zeka testlerinde, Intel’e göre bu model rakiplerine göre 2,7 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor.

    Intel Arc Pro B50 özellikleri

    Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Serinin daha uygun fiyatlı modeli olan Arc Pro B50, profesyonel iş yükleri için enerji verimliliğiyle öne çıkıyor. 16 Xe çekirdeği ve 128 XMX motoruyla donatılan GPU, 70W TBP değerinde çalışıyor. 16 GB GDDR6 VRAM, 128-bit bellek veri yoluyla 224 GB/s bant genişliği sunuyor.
    Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kart, Linux ve Windows ortamlarında çalışacak şekilde tasarlandı ve ISV sertifikalı sürücülerle birlikte gelecek. Çift slot tasarımı ve kompakt yapısıyla hem masaüstü hem de veri merkezi çözümlerine uyum sağlıyor. Uygun bir fiyatla sunulacak olan Arc Pro B50, performans anlamında hem Intel’in önceki nesil A50 modelini hem de Nvidia RTX A1000’i geride bırakıyor.

    Project Battlematrix ile ölçek büyüyor

    Intel’in esas sürprizlerinden biri de Project Battlematrix oldu. Bu platform, aynı sistemde 8 adet Arc Pro B60 GPU kullanılmasını mümkün kılıyor. Her biri çift GPU’lu yapıdaki özel tasarımlar sayesinde bir kartta toplamda 48 GB VRAM, sistem genelinde ise 192 GB VRAM elde edilebiliyor. PLX yongası yerine bağımsız GPU’lar olarak çalışan bu yapı, 1280 XMX motoruna kadar işlem gücünü beraberinde getiriyor.

    Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Battlematrix platformu, PCIe Gen5 tabanlı Xeon işlemcili sistemlerle uyumlu çalışıyor ve LLM Optimize Linux yazılım paketiyle birlikte geliyor. Bu yapı, 70 milyar parametreli modeller gibi büyük ölçekli AI iş yükleri için özel olarak optimize edilmiş.

    Intel, Arc Pro serisi için yılın geri kalanına dair yazılım planlarını da duyurdu. İkinci çeyrekte Windows ve Linux sürücüleri ile ISV sertifikaları kullanıcılarla buluşacak. Daha sonra, AI iş yükleri için optimize edilmiş container yazılımları sunulacak. Yılın son çeyreğindeyse sanal makine desteği (SR-IOV), VDI ve yönetilebilirlik özellikleri eklenecek.

    Fiyatlandırma ve çıkış takvimi

    Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel Arc Pro B60 ve Arc Pro B50 ekran kartları, 2025’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulacak. Müşteri test örnekleri halihazırda dağıtılmaya başlanmış durumda. Kartlar öncelikli olarak önde gelen iş istasyonu üreticileri tarafından sistemlerle birlikte sunulacak, ancak yazılım optimizasyonlarının tamamlanacağı dördüncü çeyrek itibarıyla bireysel kullanıcılar için ayrı satış da gündemde.

    Fiyatlandırmaya bakıldığında, Arc Pro B50 modeli 299 dolar seviyesinde konumlanırken, Arc Pro B60 ise yaklaşık 500 dolar MSRP ile sunulacak. B60’ın yer aldığı hazır sistemlerin fiyatı ise yaklaşık 5000 dolar civarında olacak.

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