Intel, yapay zeka odaklı Arc Pro B60 ve B50 GPU’larını tanıttı

Intel’in esas sürprizlerinden biri de Project Battlematrix oldu. Bu platform, aynı sistemde 8 adet Arc Pro B60 GPU kullanılmasını mümkün kılıyor. Her biri çift GPU’lu yapıdaki özel tasarımlar sayesinde bir kartta toplamda 48 GB VRAM, sistem genelinde ise 192 GB VRAM elde edilebiliyor. PLX yongası yerine bağımsız GPU’lar olarak çalışan bu yapı, 1280 XMX motoruna kadar işlem gücünü beraberinde getiriyor.
Intel, Arc Pro serisi için yılın geri kalanına dair yazılım planlarını da duyurdu. İkinci çeyrekte Windows ve Linux sürücüleri ile ISV sertifikaları kullanıcılarla buluşacak. Daha sonra, AI iş yükleri için optimize edilmiş container yazılımları sunulacak. Yılın son çeyreğindeyse sanal makine desteği (SR-IOV), VDI ve yönetilebilirlik özellikleri eklenecek.
Fiyatlandırma ve çıkış takvimi
Fiyatlandırmaya bakıldığında, Arc Pro B50 modeli 299 dolar seviyesinde konumlanırken, Arc Pro B60 ise yaklaşık 500 dolar MSRP ile sunulacak. B60’ın yer aldığı hazır sistemlerin fiyatı ise yaklaşık 5000 dolar civarında olacak.