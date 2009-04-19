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Sapphire'in Radeon HD 4890 Overlock modeli satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in Radeon HD 4890 Overlock modeli satışa sunuluyor
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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelinin fabrika çıkışı hız aşırtmalı versiyonları da yavaş yavaş listelerdeki yerini almaya başladı. Ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 4890 Overclock modeli hazır. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle referans tasarımla aralarında herhagi bir fark bulunmayan ekran kartı, arttırılmış hızları ile öne çıkacak gibi görünüyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alan Sapphire Radeon HD 4890, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1024MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor.

Sapphire'in üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunan çift slot tasarıma sahip yeni ekran kartı, Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 220 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.


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St Batuhan 10 yıl
overlock :D başlık güzel ;) nese yavas yavas cıkıyor ama sorun surda neden aynı sogutucu ve vadedilen hızlar değil :( Bu oc yi bende yaparım bu kartı aldıktan sonra zaten ;) önemli olan özellesmis ve iyice arttırılmıs hızlar ;)
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max975 10 yıl
tasarım özel olsada iyi olurdu.
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sertacaygun 10 yıl
"Artık tüm ATi'nin referans tasarımları fanlı yapıya sahip olsun!" diyenler parmak kaldırsın...
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Lacano 10 yıl
bıktık bu referanstan kardeşim birazda özel soğutla lütfen ....
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KANUNI61 10 yıl
yetiyormuş ki referans soğutucu kullanmışlar
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Özel tasarımlar ne zaman gelecek acaba :)) Ref. soğutucular pek hoşuma gitmiyor :P
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yekoo 10 yıl
paliti bekleyin 950 mhz i görürüz sanırım. yaparsa o yapar zaten :)
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Dr. Isaacs 10 yıl
Sapphire HD4890 Toxic modeli ne zaman çıkacak fiyat olarak ne kadar bilgisi olan varmı?
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husNUKE 10 yıl
sapphire markası pek hoşuma gitmiyor. Asus daha guvenilir bir marka
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RoyalForce 10 yıl
beleklrin 4000 olması performansa bi etkisi yok.

önemli olan çekirdek hızı onuda 50 mhz arttırmışalr fazla değil bence bunu alacağına standart modeli al daha iyi.
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ilgezer 10 yıl
Isı seviyesi ne alemde,
4850 ile 80 dereceyi gördükten sonra referans soğutuculara pek güvenim kalmadı işin aslı...
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

sapphire markası pek hoşuma gitmiyor. Asus daha guvenilir bir marka

ASUS güvenilir ama daha pahalıya satıyor.
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a1a1a1fs 10 yıl
bence bu oc li modeli alıp defaultta kullanan buşuna para harcamış olur, 850 lik modelde rahatça 900/4000 yapıyo
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` quaD. 10 yıl
Şu Asus'un HD4890'ı vardı Voltaj arttırsan Bile Yinede Garanti Dışına Çıkmıyordu Ve Garantili Sayılıyordu Öyle Hatırlıyorum..En İyisi Bence Onu ALmak Şuan
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