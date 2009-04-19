Sapphire'in Radeon HD 4890 Overlock modeli satışa sunuluyor

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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelinin fabrika çıkışı hız aşırtmalı versiyonları da yavaş yavaş listelerdeki yerini almaya başladı. Ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 4890 Overclock modeli hazır. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle referans tasarımla aralarında herhagi bir fark bulunmayan ekran kartı, arttırılmış hızları ile öne çıkacak gibi görünüyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alan Sapphire Radeon HD 4890, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1024MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor.

Sapphire'in üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunan çift slot tasarıma sahip yeni ekran kartı, Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 220 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.