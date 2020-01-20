Scythe, Mugen 5 Black RGB Edition’ı duyurdu

Japon soğutucu üreticisi Scythe kule tipi Mugen 5 Rev. B soğtucusunu güncelleyerek 2020’nin ilk ürününü satışa sunmuş oldu. Görsel açıdan albenisi artan Mugen 5 bu haliyle RGB furyasına katılmış oluyor.

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Kaze Flex 120 RGB PWM

6 adet bakır ısı borusuna ısının transfer edildiği tabanda korozyona önlem olarak nikel kaplama tercih edilirken soğutma bloğunun üst kısmında ise siyah bir plakaya yer verilmiş. Kaze Flex 120 RGB PWM serisi fanın blokla temas halinde olan köşelerinde titreşimi absorbe eden materyal de ihmal edilmemiş.

Tam Boyutta Gör

300-1200 RPM’lik aralıkta çalışan fan bu esnada 51.17 CFM’ye kadar havayı 1.05 mmH2O’luk basınçla itebiliyor. 120 000 saatlik ömür biçilen fanla birlikte 130 x 154,5 x 110 mm ölçülere ulaşan kule tipi soğutucu 890 gramlık ağırlığa sahip.

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Son olarak Intel tarafında LGA775, LGA115x, LGA1366, LGA 2011 ve LGA 2066’ya ek olarak AMD cephesinde AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+) ve AM4 soketleriyle uyumluluk gösteren Mugen 5 Black RGB Edition 47 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.

https://www.techpowerup.com/263125/scythe-announces-mugen-5-black-rgb-edition-cpu-cooler

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