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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Scythe, Mugen 5 Black RGB Edition’ı duyurdu

    Uzakdoğulu soğutma çözümleri üreticisi Scythe Mugen 5 soğutucusunu görsel iyileştirmelerle güncelledi. Model RGB aydınlatmasıyla sisteminizi özgürce özelleştirmenizi sağlayacak.
    2 gün
    1,4b
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    3
    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Scythe, Mugen 5 Black RGB Edition’ı duyurdu

    Japon soğutucu üreticisi Scythe kule tipi Mugen 5 Rev. B soğtucusunu güncelleyerek 2020’nin ilk ürününü satışa sunmuş oldu. Görsel açıdan albenisi artan Mugen 5 bu haliyle RGB furyasına katılmış oluyor.

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    Kaze Flex 120 RGB PWM

    6 adet bakır ısı borusuna ısının transfer edildiği tabanda korozyona önlem olarak nikel kaplama tercih edilirken soğutma bloğunun üst kısmında ise siyah bir plakaya yer verilmiş. Kaze Flex 120 RGB PWM serisi fanın blokla temas halinde olan köşelerinde titreşimi absorbe eden materyal de ihmal edilmemiş.

    Scythe, Mugen 5 Black RGB Edition’ı duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    300-1200 RPM’lik aralıkta çalışan fan bu esnada 51.17 CFM’ye kadar havayı 1.05 mmH2O’luk basınçla itebiliyor. 120 000 saatlik ömür biçilen fanla birlikte 130 x 154,5 x 110 mm ölçülere ulaşan kule tipi soğutucu 890 gramlık ağırlığa sahip.

    Scythe, Mugen 5 Black RGB Edition’ı duyurdu

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    Son olarak Intel tarafında LGA775, LGA115x, LGA1366, LGA 2011 ve LGA 2066’ya ek olarak AMD cephesinde AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+) ve AM4 soketleriyle uyumluluk gösteren Mugen 5 Black RGB Edition 47 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.



    https://www.techpowerup.com/263125/scythe-announces-mugen-5-black-rgb-edition-cpu-cooler Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 8 sa.
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    DH | equ* 2 gün
    Aga be daha geçenlerde Fuma 2 aldım bunun geleceğini bilsem beklerdim yada yok ya beklemezdim Fuma 2
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    UnicornKnight 2 gün
    vay beee, son kale de düştü desenize. teee 2006 sonlarına doğru o zamanların efsane kasa modlama ve overclock ürünleri mecrası Ankara merkezli fireball.net'den edinmiştim ilk Scythe ürünümü.

    işin daha da ilginç tarafı eğer ihtiyar aklım bana oyun oynamıyorsa -ki aslında gayet eminim- o ürün de Mugen 5 yani aynı isme sahip olmalı? bu adamlar model adını hiç değiştirmediler mi yahu? o.O
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