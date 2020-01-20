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    Nvidia GeForce RTX 3000 detayları belli oluyor

    Nvidia'nın sıkı bir şekilde hazırladığı ve AMD hamlelerini tamamen boşa çıkarmayı amaçlayan Ampere mimarisi yakında tanıtılacak. İlk etapta 2 oyuncu ekran kartı bekleniyor.
    2 gün
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia GeForce RTX 3000 detayları belli oluyor
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    Nvidia'nın 7nm sürecinde tasarladığı yeni Ampere grafik mimarisi için yaz aylarına doğru bir tanıtım beklenirken yavaş yavaş oyuncu pazarına sunulacak ilk ekran kartlarının da sızıntıları başladı.

    Nvidia GeForce RTX 3000 neler sunuyor?

    Nvidia'nın 7nm sürecindeki Ampere mimarisi ile çok daha verimli kartlara imza atacağı ifade ediliyor. Gelişmiş üretim süreci sayesinde daha küçük zar alanında yüzde 50 civarında bir performans artışı iddiaları var.

    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

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    Daha önce olduğu gibi Nvidia Ampere mimarisinin ilk olarak kurumsal pazarda kendisini göstermesi bekleniyor. Tesla serisinden G100 hızlandırıcısı ve PCIe uyumlu versiyonu ilk olarak piyasaya sürülecek. Sonrasında sıra oyunculara gelecek.

    Ampere mimarisinin GA103 ve GA104 çekirdekleri ile başlayacağı ifade ediliyor. Normalde G102 çekirdeği bekleniyordu ancak Nvidia tahmin edildiği üzere bu çekirdeği Titan gibi üst seviye kartlarda kullanacak.

    GA103 grafik çekirdeği GeForce RTX 3080 ekran kartına temel olacak. 3480 Stream işlemcisi olan ekran kartı 320-bit veri yolunda 10GB GDDR6 bellek kullanacak. 60SM birimi olan ekran kartının Quadro versiyonunda ise 20GB GDDR6 bellek yer alacak.

    GA104 grafik çekirdeği ise GeForce RTX 3070 ekran kartına ev sahipliği yapacak. 3072 Stream işlemcisi olan ekran kartı 256-bit veri yolunda 8GB GDDR6 bellek kullanacak. Quadro versiyonunda ise 16GB GDDR6 bellek bekleniyor.

    Henüz işlem performansı veya kullanım testleri konusunda bir bilgi yok. Kartlar tanıtıldığında ve sonrasında piyasaya çıktığında teknik detaylar da yavaş yavaş belli olacaktır. Elbette fiyat konusu da Radeon RX 5000 serisine karşı büyük önem taşıyor.



    https://www.tweaktown.com/news/70053/nvidia-geforce-rtx-3080-3070-leaked-specs-up-20gb-gddr6-ram/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    murdocklawless 2 gün en beğenilen
    rx590 var, 1080 de cayır cayır oynatıyor. full hd oynuyorsan üçbin, beşbin, onbin falan vermek ağır saçmalık.
    Yanıtla +20
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    mehmet4428 2 gün
    3000 serisinden beklentim var.
    2000 serisi fiyasko oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    Zero Limit 1 gün
    10gb nedir ya bari 12gb yap yine ti yi beklemek lazım.
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    TalihsizSerüvenci 1 gün
    128 çekirdek işlemciler. 4K 144 Hz gpu lar. Nereye gidiyoz lan biz. Ben hayla 1080p 10mbit internet. :((
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    TheNewAtilla 1 gün
    1000 dolara gpu sat hala 2 gb vram’in hesabını yapıyor nvidia bey. Yap şunu 16 gb. İşte böyle apple, nvidia gibi firmalara tilt oluyorum. Lanet olsun ki en iyisini de bunlar yapıyor



    Forever Amd
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    Akbaba89 2 gün
    Gıdım gıdım veriyorlar teknolojiyi ellerinde 4k 144hz rtx açık destekleyen kartları vardır hali hazırda
    2 Yanıt Yanıtla
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    Mütercim Bey 1 gün Akbaba89
    Aynen kesin vardır, bu yüzden zaten AMD'ye cevap verebilmek için aylarca beklediler.
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    sniper23 1 gün Akbaba89
    Intel'in 100 yıllık 4 çekirdek geleceğin teknolojisi gibi olmasın.
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    sdbz 2 gün
    Ati'den bu yana hep Amd kullandım, çok da memnunum...
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    murdocklawless 2 gün en beğenilen
    rx590 var, 1080 de cayır cayır oynatıyor. full hd oynuyorsan üçbin, beşbin, onbin falan vermek ağır saçmalık.
    Yanıtla +20
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    Chagotta 2 gün
    gtx1080 daha çok ekmek yedirir bana. Zaten Fps 240 olsun diye 900p oyun yayın yapıyoruz. 2k 4k heyecanına gerek duymadım hiç.
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    3qzotix 2 gün
    2000 serisinin isimlendirmesinde acayip saçmaladilar. 2070, 2070 süper , mobilde kullanılan ama çoğu satıcının pek fazla söz etmediği 2070qm... 1600 lere ti lara girmiyorum bile.
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    Musty3535123 2 gün
    900 tl ye 2. el 6 gb 1060 aldım her işimi görüyor aga. bir daha yükselttiğimde gene 2. el 1080 yada 1080 ti düşünüyorum.
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    WmGMD 2 gün Musty3535123
    Hemen verelim Bi 1080 . 60 75 hz monitörler için çok yeterli kartlar hocam zaten. Temiz kart bulursanız mantıklı tercih.
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