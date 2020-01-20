Nvidia GeForce RTX 3000 detayları belli oluyor

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Nvidia'nın 7nm sürecinde tasarladığı yeni Ampere grafik mimarisi için yaz aylarına doğru bir tanıtım beklenirken yavaş yavaş oyuncu pazarına sunulacak ilk ekran kartlarının da sızıntıları başladı.

Nvidia GeForce RTX 3000 neler sunuyor?

Nvidia'nın 7nm sürecindeki Ampere mimarisi ile çok daha verimli kartlara imza atacağı ifade ediliyor. Gelişmiş üretim süreci sayesinde daha küçük zar alanında yüzde 50 civarında bir performans artışı iddiaları var.

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Daha önce olduğu gibi Nvidia Ampere mimarisinin ilk olarak kurumsal pazarda kendisini göstermesi bekleniyor. Tesla serisinden G100 hızlandırıcısı ve PCIe uyumlu versiyonu ilk olarak piyasaya sürülecek. Sonrasında sıra oyunculara gelecek.

Ampere mimarisinin GA103 ve GA104 çekirdekleri ile başlayacağı ifade ediliyor. Normalde G102 çekirdeği bekleniyordu ancak Nvidia tahmin edildiği üzere bu çekirdeği Titan gibi üst seviye kartlarda kullanacak.

GA103 grafik çekirdeği GeForce RTX 3080 ekran kartına temel olacak. 3480 Stream işlemcisi olan ekran kartı 320-bit veri yolunda 10GB GDDR6 bellek kullanacak. 60SM birimi olan ekran kartının Quadro versiyonunda ise 20GB GDDR6 bellek yer alacak.

GA104 grafik çekirdeği ise GeForce RTX 3070 ekran kartına ev sahipliği yapacak. 3072 Stream işlemcisi olan ekran kartı 256-bit veri yolunda 8GB GDDR6 bellek kullanacak. Quadro versiyonunda ise 16GB GDDR6 bellek bekleniyor.

Henüz işlem performansı veya kullanım testleri konusunda bir bilgi yok. Kartlar tanıtıldığında ve sonrasında piyasaya çıktığında teknik detaylar da yavaş yavaş belli olacaktır. Elbette fiyat konusu da Radeon RX 5000 serisine karşı büyük önem taşıyor.

https://www.tweaktown.com/news/70053/nvidia-geforce-rtx-3080-3070-leaked-specs-up-20gb-gddr6-ram/index.html

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