Scythe yeni işlemci soğutucusu Ninja 2'yi resmen duyurdu

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Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanıdığımız Japonya merkezli Scythe firması yeni işlemci soğutucusu Ninja 2'yi resmen duyurdu. Ninja işlemci soğutucusu ile ciddi başarı kazanan firma Ninja 2 ile çok daha iddialı. Firmadan gelen bilgilere göre Ninja 2 yerini aldığı Ninja işlemci soğutucusuna göre pasif modda %5, aktif yani fanlı kullanımda ise %15 daha fazla soğutma performansı sunabiliyor. 116 x 116 x 152mm boyutlarında ve 705gram (+115g fan) ağırlığında olan yeni soğutucu 6 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusu ile desteklenirken, dönüş hızı 1000rpm olan 120mm'lik fan (52.9CFM'lik hava üfleme performansı) ile donatılmış durumda. Yüksek soğutma performansını sessiz bir şekilde sunabilmek adına tasarlandığı ifade edilen soğutucu Alüminyum tabanlı çok sayıda yaprağa da sahip. Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket754 939, 940 ve AM2(+) formundaki işlemcileriyle uyumlu olarak kullanılabilen Scythe'nin yeni işlemci soğutucusu Ninja 2 yurt dışında 54$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulmuş durumda.