Scythe'den yeni bir sürücü montaj rafı; Kama Bay PLUS

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, depolama sürücüleri için daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırladığı yeni sürücü rafını duyurdu. Firmanın Kama Bay PLUS adını verdiği yeni raf, 5.25-inç sürücü yuvasını kullanıyor ve tercihe bağlı olarak bir adet 3.5-inç veya iki adet 2.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Gümüş ve Siyah olmak üzere çift renk alternatifi ile gelen yeni sürücü rafında sabit disklerin daha serin çalışabilmesi için 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 21.71dbA gürültü yarattığı belirtilen 120mm'lik fana yer veriliyor. İsteğe bağlı olarak yatay veya dikey olarak kullanılabileceği açıklanan Scythe Kama Bay PLUS'ın tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı ise 28$ olarak belirlenmiş.

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